به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ (Fiber To The x) FTTx، یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد. بسته به این که به جای x چه حرفی قرار بگیرد، به روش‌های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می‌کند. به عنوان مثال:

(Fiber To The Home) FTTH: کابل‌کشی فیبر نوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر فیبر نوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل منزل جایگزین کابل مسی می‌شود.

(Fiber To The Building) FTTB: کابل فیبر نوری به ساختمان می‌رسد و در نهایت خدمات توسط کابل مسی (معمولا VDSL) تحویل داده می‌شود.

(Fiber To The Cabinet) FTTC: فیبر نوری به نزدیک‌ترین کافه به کاربر (در فاصله کمتر از ۵۰۰ متری کاربر) ارائه داده می‌شود و مشترک در نهایت از طریق یکی از فناوری‌های DSL (نظیر VDSL) به شبکه متصل می‌شود.



توجه به آثار زیست محیطی، کاهش شکاف دیجیتالی، رشد تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری نیروی کار و کاهش هزینه انرژی از دیگر مزایای طرح توسعه فیبرنوری است.

این برنامه ملی الزاماتی دارد که بر مبنای آن ۸۰ درصد خانوار‌های هر استان باید پوشش داده شوند که مبنای پوشش خانوار، کدپستی و یا پلاک ثبتی شهری/روستایی و نقشه‌های هوایی مورد تایید سازمان در نواحی خدمات شهری/روستایی است.

حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۵ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.

از دیگر الزامات این طرح این است که برای حداقل ده درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد و وجود یک نقطه حضور در شهر الزامی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین ارتباط این طرح ملی را در ۲۵ بهمن امسال با نیم میلیون پورت فیبر نوری کلید زد و با توجه به اینکه از چند دهه گذشته توسعه فیبر نوری آغاز شده است بر اساس اعلام سایت iranfttx.ir تا پایان دی امسال یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۱۶۸ پورت نصب شده (شامل یک میلیون و ۸۵ هزار و ۹۳۴ پورت مربوط به FTTH و ۲۶۱ هزار و ۲۳۴ پورت مربوط به VDSL) است و ۳۴۸ هزار و ۱۸۸ سرویس گیرنده (شامل ۲۰۰ هزار و ۱۱۸ مورد مربوط به FTTH و ۱۴۸ هزار و ۷۰ مورد مربوط به VDSL) دارد.



در این سایت آخرین وضع پیشرفت این طرح به تفکیک استان‌ها و نوع اپراتور‌های فعال نیز آمده است.