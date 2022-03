به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس گزارش‌های بین‌المللی و میزان فروش گوشی‌های هوشمند در کشورهای مختلف، اندروید پرمخاطب‌ترین سیستم عامل در جهان است و روزانه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا از دستگاه‌های مجهز به این سیستم عامل استفاده می‌کنند.

اگرچه اندروید کاربران زیادی دارد ولی بسیاری از ویژگی‌های کاربردی این سیستم عامل ناشناخته یا کمتر شناخته شده است. در ادامه این گزارش نکاتی کاربردی در مورد اندروید را بیان می‌کنیم که به کاربران کمک می‌کند تا حرفه‌ای‌تر از این سیستم عامل استفاده کنند.

دقیق‌ترین جست‌وجو در تنظیمات اندروید را تجربه کنید

تعداد بسیار زیاد کاربران سیستم عامل اندروید در سراسر دنیا موجب شده خبرهای در ارتباط با این سیستم عامل همواره مورد توجه جمعیت عظیمی از مردم قرار گیرد. قطعاً همه روز هزاران نفر در کشورهای مختلف برای استفاده از بخش‌های متفاوت گوشی خود دچار مشکل شده و به دنبال اطلاعات کافی برای رفع این مشکلات هستند.

بخش تنظیمات در هر گوشی از مهم‌ترین قسمت‌ها محسوب شده و به اعتقاد کارشناسان فناوری اگر کاربران اندروید از نحوه دسترسی به این قسمت و جزئیات آن به خوبی اطلاع داشته باشند می‌توانند بسیاری از مشکلات خود را حل کنند. کاربران اندروید برای دسترسی سریع به بخش تنظیمات(Settings) و پیدا کردن بخش مورد نظر خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانند ابتدا باید وارد قسمت منو شده و پس از آن بخش معینی را در محل جست‌وجوی بالای صفحه بنویسند. با نوشتن هر کلمه بخش‌های مختلفی که در تمامی قسمت‌های تنظیمات وجود دارد نمایش داده می‌شود. همچنین اگر در مورد بخشی که می‌خواهند تنظیمات آن را تغییر دهند مطمئن نیستند می‌توانند از بین گزینه‌های مختلفی که پس از نوشتن هر حرف کلمه مورد خود نمایش داده می‌شود گشته و آن را پیدا کنند. برای دسترسی بر هر بخش نیز کافی است آن را لمس کرد.

تغییر تاریخ انتشار عکس در اندروید

گوگل فوتوز پرکاربردترین اپلیکیشن نمایش و ویرایش عکس و ویدئو در سیستم عامل اندروید است و تقریباً در تمامی گوشی‌های مجهز به این سیستم عامل برنامه Google photos وجود دارد. این اپلیکیشن دارای قابلیت‌هایی است که همه کاربران از آن اطلاعی ندارند و دانستن آن‌ها می‌تواند مفید باشد.

معمولاً ترتیب نمایش ویدئوها و عکس‌ها در اپلیکیشن گوگل فوتوز بر اساس تاریخ ذخیره‌سازی و انتشار عکس است و از همین رو تصاویری که تاریخ جدیدتری دارند زودتر نمایش داده می‌شوند. نحوه نمایش عکس‌ها در این اپلیکیشن مورد قبول برخی از کاربران اندروید نیست و نمی‌خواهند تصاویر بر اساس تاریخ انتشار نمایش داده شود. گوگل شرایطی را مهیا کرده است که به کاربران امکان تغییر زمان انتشار عکس و ویدئو در گوگل فوتوز را می‌دهد. برای ویرایش تاریخ انتشار در گوگل فوتوز ابتدا باید وارد این برنامه شد و سپس عکس مورد نظر را انتخاب کرد. سپس گزینه سه نقطه در گوشه بالای سمت راست صفحه را لمس کنید. سپس گزینه مداد را انتخاب و در نهایت از روی تقویمی که باز می‌شود تاریخ مورد نظر خود را پیدا کنید.

روش تغییر شبکه اتصال به اینترنت در گوشی‌های هوشمند

شرکت‌های تولید کننده انواع گوشی‌های هوشمند رقابت بسیار شدیدی در زمینه هماهنگی محصولات خود با نسل‌های مختلف اینترنت دارند. هم اکنون جدیدترین نسل اینترنت در جهان فناوری 5G است و شرکت‌های مختلف می‌کوشند دستگاه‌های تولیدی خود را با این شبکه هماهنگ کنند. در ادامه روشی ساده برای تغییر شبکه اتصال به اینترنت در گوشی‌های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید را بیان می‌کنیم:

کاربران انواع گوشی‌های هوشمند اندروید برای تغییر شبکه اینترنت تلفن همراه خود در ابتدا باید به بخش تنظیمات(settings) رفته و سپس وارد قسمت sim cards & mobile network شوند. در این بخش کاربر به تنظیمات هر کدام از دو سیم‌کارت موجود در گوشی دسترسی دارد. پس از وارد شدن به این قسمت بخشی به نام preferred network type وجود دارد که با لمس آن شبکه‌های هماهنگ با سخت‌افزار دستگاه نمایش داده می‌شود. در اکثر گوشی‌های هوشمند چهار گزینه LTE، 4G، 3G و 2G به عنوان شبکه‌های قابل اتصال موجود است و کاربر می‌تواند از بین آن‌ها شبکه مورد نظر خود را انتخاب کند. قطعاً در محل‌هایی که زیرساخت‌های ارتباطی خوبی برای اتصال به اینترنت وجود دارد شبکه‌های جدیدتر نظیر 4G اینترنت باکیفیت و سریع‌تری را ارائه می‌دهد.

بلوتوث تترینگ را چگونه می‌توان آن در گوشی فعال کرد؟

گوشی‌های هوشمند هماهنگ با سیستم عامل اندروید دارای ویژگی هستند که از طریق فناوری بلوتوث می‌توان اینترنت مورد استفاده را به اشتراک گذاشت. یعنی در صورتی که فردی از شما تقاضا کند که اینترنت خود را با او به اشتراک بگذارید می‌تواند از فناوری بلوتوث برای اشتراک شبکه استفاده کنید.

ویژگی اشتراک‌گذاری شبکه اینترنت در گوشی‌های هوشمند بلوتوث تترینگ(bluetooth tethering) نام دارد. به طور کلی تترینگ به معنای اتصال به دستگاهی دیگر است. یعنی وقتی کاربر گوشی خود را با کابل یواس‌بی(USB) به لپ‌تاپ وصل می‌کند در واقع نوعی تترینگ انجام داده است. در شرایطی که کاربر نتواند از طریق هات‌اسپات به اینترنت دستگاه در مجاور گوشی خود متصل شود ویژگی بلوتوث تترینگ کاربرد فراوانی دارد. کاربران برای فعال‌سازی این قابلیت باید ابتدا به قسمت تنظیمات رفته و پس از آن وارد بخش portable hotspot شوند. در این بخش گزینه‌ای به نام bluetooth tethering وجود دارد که با فعال کردن آن امکان اشتراک‌گذاری اینترنت از طریق بلوتوث مهیا می‌شود.

ذخیره‌سازی پیامک در اندروید

اگرچه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان در سال‌های اخیر تا حد قابل توجهی در بین کاربران انواع گوشی‌های هوشمند افزایش یافته ولی هنوز سرویس پیامک یکی از پرکاربردترین خدمات اپراتورهای تلفن همراه است.

باتوجه به اهمیت پیام‌های ارسال یا دریافت شده از طریق پیام کوتاه(SMS) بسیاری از کاربران تمایل دارند برای پیشگیری از پاک شدن این پیام‌ها آن‌ها را در محلی مناسب ذخیره‌سازی کنند. کاربران سیستم عامل اندروید می‌توانند با روشی ساده و سریع پیام‌های موجود در گوشی خود را ذخیره‌سازی کنند. برای ذخیره‌سازی پیامک‌های موجود در صندوق اپلیکیشن گوگل مسیج(Google message) در ابتدا باید وارد قسمت تنظیمات(Settings) شده و وارد بخش About phone شده و گزینه back up and restore را لمس کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شود Mobile device را انتخاب کرده و پس از رد کردن بخش امنیتی نشانه کنار تمام موارد مربوط به سرویس پیامک را فعال کنید. در این قسمت علاوه بر ذخیره‌سازی یپامک امکان بکاپ گرفتن از مخاطبان موجود در دفترچه گوشی و تاریخچه تماس‌ها نیز فراهم است. بکاپ گرفتن از گفت‌وگوهای موجود در گوشی اختیاری است و در صورت عدم نیاز کاربر هیچ اطلاعاتی در فضای ابری ذخیره نمی‌شود.

قابلیت «دی‌ان‌دی» در گوشی‌های هوشمند

مدیریت نوتیفیکیشن‌ها و تماس‌های دریافتی در گوشی‌های هوشمند یکی از دغدغه‌های همیشگی کاربران است و از همین رو شرکت‌های سازنده انواع گوشی قابلیت ویژه‌ای به نام «دی‌ان‌دی»(DND) را به این دستگاه‌ها اضافه کرده‌اند.

قابلیت دی‌ان‌دی یا حالت مزاحم نشوید در گوشی‌های هوشمند ویژگی است که با فعال کردن آن کاربران می‌توانند تمامی نوتیفیکیشن‌ها و صداهایی را که از دستگاه پخش می‌شود کنترل کنند. معمولاً سرویس مزاحم نشوید در اکثر گوشی‌ها دارای سه سطح متفاوت است که پس از قرارگیری دستگاه در هر کدام از این سطوح تنها هشدارهایی مشخص به کاربران اعلام می‌شود. به عنوان مثال پس از فعال‌سازی سطح دو قابلیت دی‌ان‌دی تنها صدای زنگ ساعت پخش می‌شود. کاربران برای دسترسی به این ویژگی می‌توانند به قسمت تنظیمات گوشی خود رفته و پس از آن Do Not Disturb را جست‌وجو کنند. همچنین امکان تنظیم برنامه برای نمایش و پخش صدای نوتیفیکیشن‌ها از طریق قابلیت دی‌ان‌دی وجود دارد. این قابلیت تنها مختص به سیستم عامل اندروید نیست و در گوشی‌های آیفون نیز وجود دارد.