به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ پیاز خواص و فواید بسیار زیادی دارد که در اکثر غذا‌ها هم کاربرد دارد. این ریشه‌ پرخاصیت، سرشار از مواد مغذی برای بدن می‌باشد که استفاده از آن برای سلامتی بسیار مفید می‌باشد.

پیاز خواص و فواید بسیار زیادی دارد که در اکثر غذا‌ها هم کاربرد دارد. این ریشه‌ی پرخاصیت، سرشار از مواد مغذی برای بدن می‌باشد که استفاده از آن برای سلامتی بسیار مفید می‌باشد.

پیاز، این ریشه‌ی پُرخاصیت

فواید خوردن پیاز خام که از آن بی اطلاعید

پیاز از نظر ارزش غذایی به دلیل دارا بودن قندها، ویتامین‌ها به ویژه و ویتامین ث، مواد معدنی بخصوص کلسیم، فسفر و پتاسیم دارای اهمیت است. پیاز خام سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی مفید و آنتی اکسیدان است. با مصرف پیاز خام به صورت روزانه می‌توانید مواد مفید زیادی را به بدنتان برسانید.

یک فنجان پیاز خام خرد شده حاوی ۱۵ گرم کربوهیدرات، ۳ گرم فیبر، ۲ گرم پروتئین، ۷گرم شکر، ویتامین C، ویتامین B6 و منگنز است و فاقد هرگونه چربی و کلسترول است. میزان کالری ۱ فنجان پیاز خام خرد شده ۶۴ کالری است. در همین مقدار پیاز مقادیر کمی کلسیم، آهن، فولات، منیزیم، ‌فسفر، پتاسیم، آنتی اکسیدان‌های کوئرستین و گوگرد هم یافت می‌شود.

۱. کاهش خطر سرطان

پیاز دارای تاثیرات ضد سرطان است که میزان احتمال پیدایش سرطان در روده را کاهش داده و به میزان قابل توجهی خطر بروز سرطان روده بزرگ را کاهش می‌دهد. سیر هم دارای ویژگی‌های مشابه است، بنابراین توصیه می‌کنیم پیاز و سیر هر دو را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.

۲. بهبود سلامت چشم

گوگرد در پیاز، سلامتی لنز چشم را بهبود می‌بخشد. پیازتولید یک پروتیین به نام گلوتاتین را تحریک می‌کند که به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می‌کند. سطوح بالاتر گلوتاتین به معنای کاهش خطر آب سیاه، انحطاط و آب مروارید است. سلنیوم در پیاز از ویتامین ایی در چشم حمایت می‌کند که از سلول‌ها چشم محافظت می‌کند.



۳. تولید کلسترول خوب (HDL)

غالبا وقتی از این تاثیر شگفت‌آور پیاز بهره‌مند می‌شوید که آن را به صورت خام مصرف کنید، بنابراین این نکته را همیشه قبل از قرار دادن پیاز در رژیم غذایی‌تان به یاد بیاورید. راه آسان برای کمک به افزایش سطح کلسترول خوب (و بنابراین، کاهش سطح کلسترول بد) گذاشتن چند تکه از آن روی غذا است. برای بهره‌مندی بیش‌تر از خواص پیاز می‌توانید چند قطره آب لیمو نیز روی آن بچکانید.

۴. افزایش انرژی

فیبر در پیاز، گوارش را کاهش می‌دهد و سطح انرژی را ثابت نگه می‌دارد. انولین در سبزیجات به حفظ بنیه کمک می‌کند.

۵. بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن

کورستین در پیاز باعث افزایش محتوای سلنیوم می‌شود. سلنیوم یک ماده معدنی است که میزان آن در پیاز بیش از سایر مواد غذایی است. سلنیوم به کاهش التهاب کمک کرده و عملکرد ایمنی را تحریک می‌کند و از واکنش‌های ایمنی پیشگیری می‌کند.

۶. کاهش التهاب و مبارزه با عفونت‌ها

فلاونوئید‌ها و ترکیباتی که عامل بو و مزه‌ی تند و تیز پیاز (خام) هستند، باعث کاهش التهاب، چه داخل بدن و چه خارج از آن، می‌شوند. همان‌طور که احتمالا می‌دانید، التهاب یکی از عوامل ایجاد انواع بیماری‌ها در بدن‌تان است؛ از این رو، لازم است خوراکی‌هایی را که باعث کاهش التهاب می‌شوند (خوراکی‌هایی از قبیل چای سبز، یا بادام خام)، بیش از پیش در رژیم غذایی‌تان بگنجانید. به این ترتیب، یکی دیگر از خواص پیاز برای سلامتی، تاثیر قوی آن در کاهش التهاب است.

۷. بهبود سلامت قلب

فلاونوئید موجود در پیاز قرمز می‌تواند به سلامت قلب کمک کند. همچنین غنی ازسولفور هستند که می‌توانند به جلوگیری از بیماری قلبی کمک کنند. کوارستین موجود در پیاز همچنین پتانسیل مبارزه با بیماری‌های قلبی را دارد. خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی دارد که به سلامت قلب کمک می‌کند. پیازهم چنین می‌تواند سطح کلسترول را بهبود بخشد و این در نهایت به نفع قلب است.

۸. بهبود سلامت جنسی

یکی از دارو‌های گیاهی است که در اوگاندا غربی برای مدیریت ناتوانی جنسی و اختلال عملکرد جنسی بکار می‌رود. خوردن آب پیاز با عسل به افزایش باروری در مردان کمک می‌کند.

۹. تنظیم قند خون و جلوگیری از ابتلا به دیابت

کروم یکی دیگر از مواد ارزشمند موجود در پیاز و خواص پیاز است که باعث تنظیم بهتر و پایدارتر قند خون می‌شود. این مسئله در حفظ حساسیت طبیعی بدن در برابر انسولین و جلوگیری از دیابت، تنظیم اشتها و هم‌چنین جلوگیری از چاقی تاثیر مثبت دارد.

۱۰. کاهش خطر بروز مسمومیت غذایی

پیاز دارای ترکیبات خاصی است که آنتی باکتریال هستند. در حقیقت بعد از بریدن پیاز آب آن خارج شده و بسیاری از انواع میکروارگانیسم‌هایی که باعث مسمومیت غذایی می‌شوند را از بین برده یا سرعت رشد آن‌ها را کم می‌کند.

۱۱. سلامت استخوان

تاثیرات مفید پیاز برای سلامت استخوان‌ها تنها به میزان بالای کلسیم موجود در آن محدود نمی‌شود، بلکه هم‌چنین فلاونوئید‌های موجود در آن باعث می‌شوند کلسیم بتواند به سوی نقاطی خاص از بدن راه پیدا کند که بیش از سایر نقاط به آن نیاز دارند؛ بنابراین به عنوان یکی دیگر از خواص پیاز برای سلامتی می‌توان به خاصیت جلوگیری از پوکی استخوان اشاره کرد.

۱۲. تسکین آسم، حساسیت‌ها و آرتروز

یکی از تاثیرات مفید و منحصربه‌فرد پیاز قرمز برای سلامتی (که آن‌چنان در پیاز سفید وجود ندارد) توانایی‌اش در بهبود وضعیت افرادی است که به آسم، آرتروز، و حساسیت مبتلا هستند. این مسئله نیز به دلیل وجود خواص ضد التهابی در همه‌ی انواع پیاز است؛ ولی این خاصیت پیاز دلیل دیگر نیز دارد: ترکیبی به نام اونیونین A باعث فرو خواباندن فعالیت سلول‌های دستگاه ایمنی می‌شود و به این طریق بیماری‌های مذکور را بهبود می‌بخشد.

۱۳. بهبود سیستم ایمنی و درمان سرماخوردگی

پیازحاوی سلنیوم است که عملکرد سیستم ایمنی را تحریک می‌کند. همچنین مواد معدنی از واکنش ایمنی بیش از حد جلوگیری می‌کند که می‌تواند اثرات مضر داشته باشد. پیاز همچنین در روسیه داروی گیاهی محسوب و از آن‌ها برای درمان سرماخوردگی و آنفولانزا استفاده می‌شود.

۱۴. افزایش اثربخشی ویتامین C در بدن‌

پیاز سرشار از ویتامین C است، ولی نکته‌ی مهم‌تر این است که فرآیند فعال شدن ویتامین C و عملکرد آن را در بدن تسهیل و بهبود می‌دهد. این خاصیت نه تنها باعث بهبود عملکرد ویتامین C موجود در خود پیاز می‌شود، بلکه عملکرد ویتامین C دریافتی از خوراکی‌های دیگر را نیز در بدن بهبود می‌بخشد.

این مسئله باعث بهبود وضعیت دستگاه ایمنی، پوست، قابلیت ارتجاعی بافت‌ها، سطح انرژی بدن و شادابی‌تان می‌شود. پژوهش‌هایی که در زمینه‌ی خواص پیاز برای سلامتی به‌عمل آمده‌اند، این مسئله را ثابت کرده‌اند که ویتامین C دریافتی از پیاز نسبت به ویتامین C موجود در دیگر منابع غذایی (مانند مرکبات) که از لحاظ نظری غنی‌تر هستند، مهم‌تر و کارآمدتر است.

۱۵. بهبود وضعیت خواب

هموسیستئین Homocysteine آمینو اسیدی است که در بدن و با شکستن پروتئین ساخته می‌شود. مقدار زیاد آن مانع تولیدهورمون‌های سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین می‌شود که هر سه مسئول تثبیت روحیه، احساس خوب، اشتها و خواب هستند. پیاز سرشار از فولاتاست که مانع تولید بیش از حد هموسیستئین می‌شود؛ بنابراین مصرف مقدار کافی فولات برای پیشگیری از شدید شدن افسردگی ضروری است. کمبود فولات نیز منجر به خستگی و بروز مشکلات رشد می‌شود. در کنار همه این مزایا خوردن روزانه پیاز هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی به شما حس خوبی می‌دهد.

۱۶. کمک به درمان تب

پیاز می‌تواند به عنوان یک جز غذا برای درمان تب مصرف شود. هم چنین می‌تواند مانع از خونریزی بینی شود، با توجه به گاز طبیعی خود، می‌تواند به لخته خونی (خارجی) کمک کند.

۱۷. بهبود سلامت دهان

پیازحاوی (ترکیبات سولفور) است که به کاهش باکتری‌های مسبب پوسیدگی دندان کمک می‌کنند و خوردن آن‌ها به صورت خام بهترین شکل ممکن است، چون آشپزی می‌تواند برخی از این ترکیبات مفید را از بین ببرد.

این سبزی غنی از ویتامین ث است که می‌تواند دندان را سالم نگه دارد، هم چنین معتقدند که پیاز می‌تواند درد دندان را تسکین دهد. با این حال، تحقیقات کمتری در مورد این موضوع وجود دارد، اما یک عیب پیاز این است که آن‌ها می‌توانند باعث تنفس بدبو شوند. در نتیجه دهان را بعد از مصرف پیاز به طور کامل بشویید، به خصوص اگر قرار است در جمعی حضور پیدا می‌کنید.