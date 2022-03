به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، هنگامی که پوست شما با شی گرم یا شعله آتش دچار سوختگی می‌شود، اولین کاری که به ذهن شما می‌رسد راهکاری برای تسکین درد، سوزش وجلوگیری از آسیب پوستی است.استفاده از روش‌های خانگی برای سوختگی مانند استفاده از سیب زمینی، آب سرد و خمیردنان نعنایی را اغلب افراد می‌دانند، اما جالب است بدانید که روش‌های موثر خانگی و طبیعی دیگری نیز وجود دارند که در درمان سوختگی تاثیرگذار بوده و در تسکین آن معجزه می‌کنند.

قرص ویتامین E را روی ناحیه سوخته ریخته و معجزه آن را ببینید

ویتامین C سبب بهبودی زخم و تولید کلاژن یعنی مواد پایه برای پوست جدید می‌شود. ویتامین E یک آنتی اکسیدان قوی است که در ترمیم و محافظت از پوست نقش موثری ایفا می‌کند. برای سرعت بخشیدن به بهبود زخم‌ها سوختگی، یک درمان خانگی و حیرت انگیز با استفاده از قرص‌های ویتامین C و E وجود دارد.

در این روش خانگی و طبیعی غذا‌های حاوی ویتامین C و E یا ۲ هزار میلی گرم ویتامین C وهزار واحد ویتامین E برای یک هفته بعد از سوختگی مصرف کنید. از این گذشته می‌توانید کپسول ویتامین E را سوراخ کرده و مایع درون آن به طور مستقیم بر روی ناحیه سوخته بریزید. این کار در التیام زخم و جلوگیری از ایجاد اسکار پوستی بسیار مفید و موثر است.



با شیر به سرعت برق و باد سوختگی را درمان کنید

محتوای چربی و پروتئین‌های تشکیل دهنده شیر، در تسکین سوزش و درد سوختگی و بهبود ناحیه آسیب دیده مفید هستند.

برای تسکین و بهبودی سریع سوختگی، کافی است ناحیه‌ای سوخته پوست را در به مدت ۱۵ دقیقه در شیر قرار دهید. علاوه بر این ماست پرچرب نیز در خنک کردن و آب رسانی محل سوختگی بسیار مفید است.

با این روش از شر تاول‌های سوختگی خلاص شوید

روغن نارگیل یک منبع غنی ازویتامین E مفید برای پوست بوده و حاوی اسید‌های چرب ضد قارچ و ضد باکتری است. این روغن از بروز سوزش و عفونت در ناحیه سوخته پوست جلوگیری می‌کند.

اگر ناحیه سوخته پوست تاول زده کافی است برای درمان آن مقداری آب لیمو را با روغن نارگیل ترکیب کرده و بر روی تاول‌های پوستی ماساژ دهید. خواص اسیدی آب لیمو کمک می‌کند تا این عارضه از بین رفته و زخم زودتر بهبود پیدا کند.

اسانس وانیل، آب روی آتش برای سوختگی پوست

برای سوختگی‌های جزئی می‌توانید از عصاره یا اسانس وانیل استفاده کنید. کافی است یک پد پنبه‌ای یا یک تکه گاز استریل را در مقداری از این اسانس فرو برده و آن را به آرامی روی ناحیه سوخته پوست قرار دهید. با تبخیر اسانس محل سوختگی خنک شده و به تدریج درد شما تسکین پیدا می‌کند.

سرکه در درمان سوختگی معجزه می‌کند

سرکه سفید دارای اسید استیک (یک جزء از آسپرین) است که می‌تواند به تسکین درد، خارش و التهاب ناشی از سوختگی کمک شایانی کرده و به عنوان یک ضد عفونی کننده و قابض (موجب بسته شدن منافذ باز پوست می‌شود) شناخته می‌شود و به همین دلیل از ایجاد عفونت و التهاب در محل سوختگی جلوگیری می‌کند.

این ماده طبیعی در کاهش حرارت ناحیه سوخته و درنتیجه کم کردن درد و سوزش تاثیر فوق العاده خوبی می‌گذارد. کافی است یک پد پاکیزه پنبه‌ای یا تکه‌ای گاز استریل را در سرکه قرار داده و مستقیم روی محل سوختگی قرار دهید. به منظور تاثیر بیشتر از یک حوله نازک و تمیز خیس شده در محلول رقیق سرکه به عنوان یک کمپرس تسکین دهنده روی گاز استفاده کنید.

با این ماده جای سوختگی روی پوستتان نمی‌ماند

عسل یک آنتی بیوتیک طبیعی است. این ماده طبیعی و مفید از عفونت و التهاب محل سوختگی پیشگیری می‌کند. این ماده غذایی متعادل کننده طبیعی pH بوده به همین دلیل اجازه فعالیت را به باکتری‌ها نمی‌دهد، بنابراین با استفاده موضعی باکتری‌های موجود یا عفونت روی پوست را به سرعت نابود می‌کند.

عسل به خنک شدن ناحیه سوخته کمک کرده و موجب از بین رفتن درد می‌شود. از این گذشته این ماده طبیعی در بهبود التیام زخم ایجاد شده روی پوست در اثر سوختگی بسیار موثر و مفید است.

سوختگی‌های وسیع را با جو درمان کنید

جو دوسر دارای خواص معجزه آسا تسکین دهندگی و کاهش التهاب است. به وپژه زمانی که ناحیه سوختگی در حال بهبود بوده و احساس خارش در ناحیه مورد نظر می‌کنید جو به طور معجزه آسایی شما را از شر این خارش‌ها خلاص می‌کند.

برای بهبود سوختگی‌های وسیع باید یک فنجان جو را به آب وان حمام اضافه کرده و به مدت ۲۰ دقیقه در آن دراز کشیده تا خاصیت شگفت آور آن را درمان ناحیه سوخته پوست و از بین رفتن خارش‌ها ببنید. هوا موجب خارش پوست سوخته و خارش ناحیه مورد نظرشده، اما با وجود جو در آب این عارضه کاهش پیدا می‌کند

علاوه بر این با اضافه کردن اندکی جوش شیرین به آب حمام می‌توانید از بروز التهاب و سوزش جلوگیری کنید. در صورتی که یک ناحیه کوچک از پوست دچار سوختگی شده مقار کمی از جو را به یک کاسه کوچک آب اضافه کرده و ناحیه آسیب دیده را در آن قرار دهید.

سوزش و درد سوختگی را به سرعت فراموش کنید

برای درمان سوزش و بهبود سوختگی کافی است ۱ قاشق چای خوری ازروغن خالص اسطوخودوس را به حدود ۲ اونس (۵۰ ملی لیتر) آب اضافه کرده و ناحیه سوخته را به آرامی در آن فرو ببرید. علاوه بر این روغن درخت چای و عنبر سائل نیز برای سوختگی جزئی موثر هستند.