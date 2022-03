به گزارش سرویس وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، گوجه سبز یکی از میوه‌های نوبرانه فصل بهار است. بسیار پر طرفدار و در واسط فصل بهار تا اوایل تابستان در دسترس است.



گوجه سبز یک میوه کوچک و آبدار و دارای پوست نازک به رنگ سبز یا سرخ و هسته سخت است که در کشور فرانسه به عمل آمد. سرشار از ویتامین سی، اسید مالیک و اسید سیتریک است، اما باید توجه کنید مصرف بیش از اندازه گوجه سبز باعث نفخ معده خواهد شد.



گوجه سبز دارای طبع سرد و بهتر است با گلپر مصرف شود.



از جمله غذا‌های متعددی که می‌توان گوجه سبز به کار برد در انواع آش‌ها و خورش‌ها مثل خورش گوجه سبز و در کنار انواع دلمه‌ها به عنوان چاشنی استفاده کرد.



به عنوان طعم دهنده و ترش مزه کردن غذا‌ها و جایگزین کردن آن به جای نمک مورد استفاده قرار داد. قرار دادن چند گوجه سبز در کنار خورش بادمجان و انواع خورش مرغ طعم ملس و دلنشینی به این نوع غذا‌ها خواهد داد.



در صورتی که گوجه سبز‌ها مدتی مانده و شل و نرم شده آن را به عنوان آلو در خورشت‌ها استفاده کنید.





فواید گوجه سبز

گوجه سبز به آلوی وحشی سبز رنگ معروف است. این میوه سبز دارای مقدار زیادی از پروتئین، چربی (روغن)، انواع کربوهیدرات‌ها و نمک‌های معدنی، اسید‌های ارگانیک سبز آن شامل اسید سیتریک، اسید مالیک، تانیک، اسیدبنزوئیک، است و تمامی این مواد برای برطرف کردن تشنگی، اشتها آور، برطرف کننده خستگی را دو چندان می‌کند.



گوجه سبز دارای خواص بسیاری برای بدن است. باعث بهبود گوارش، تقویت دستگاه ایمنی بدن، لاغری، سلامت دهان و دندان است.

افراد مسن و پیری که دوران نقاهت را به سر می‌برند بهتر است از این میوه خوشمزه و آبدار استفاده کنند. این میوه هم خاصیت مسهل، هم خاصیت قابض دارد. رسوبات خون و تنظیم کننده عملکرد معده و روده‌ای است. استفاده از آن برای افراد دچار رماتیسم و تصلب شرایین مفید و سودمند است.



میزان استفاده از گوجه سبز بستگی به سیستم گوارش شما دارد. مصرف بیش از حد آن باعث نفخ شدید و دل درد خواهد شد. توصیه می‌شود گوجه سبز را با آب میل کنید. این خوشمزه پرطرفدار هم فواید بسیاری دارد که مصرف آن را توصیه کرده اند و هم مضرراتی که مصرف آن را میتواند حتی برای برخی از افراد خطرناک کند.



ارزش غذایی گوجه سبز

در ۱۰۰ گرم از گوجه سبز حدودا چهل کیلو کالری انرژی موجود است و با مصرف هر ۱۰۰ گرم گوجه سبز، حدودا ۵ درصد ویتامین آ، ۵ درصد کلسیم، ۲.۱ درصد ویتامین ب، ۵ درصد آهن، ۱.۹ درصد ویتامین ب ۲ (ریبوفلاوین)، ۲.۸ درصد نیاسین، ۱۳ درصد ویتامین ث، ۲ درصد فسفر و ۳.۶ درصد پتاسیم برای هر فرد تامین می‌شود.



خواص درمانی گوجه سبز

گوجه سبز حاوی ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری برای رشد جنین و سلامت بانوان باردار می‌باشد.



مقادیر بالای ویتامین A موجود در گوجه سبز از بروز نقص‌های مادرزادی در جنین جلوگیری می‌کند.



ویتامین C موجود در گوجه سبز باعث تقویت سیستم ایمنی بدن زنان در دوران بارداری می‌شود.



ویتامین K موجود در گوجه سبز از لخته شدن خون در بارداران که می‌تواند باعث خونریزی و سقط جنین شود، جلوگیری می‌کند.



مصرف به اندازه این میوه باعث رفع تشنگی، افزایش سلامت ریه، مراقبت از قلب و جلوگیری از بروز بیماری‌های قلبی عروقی، پیشگیری از استفراغ، جلوگیری از خونریزی، خنک کننده خون، دارای خواص ضد التهابی و اثرات ضد درد است.



مصرف استاندارد این میوه در صورت نداشتن حساسیت به آن در دوران بارداری بلامانع بوده و باعث افزایش اشتهای مادر و دریافت ویتامین‌های مورد نیاز رشد جنین می‌شود، اما زیاده روی در مصرف آن می‌تواند باعث رانش مزاج و به دنبال آن از دست دادن آب بدن مادر و بروز مشکلات سلامتی برای جنین شود.



توجه داشته باشید که زیاده روی در مصرف گوجه سبز می‌تواند باعث ایجاد نفخ و اسهال در زنان باردار شود، حتما پیش از مصرف گوجه سبز با پزشک خود نیز مشورت کنید.



افزایش چربی سوزی

مقادیر بالای ویتامین C موجود در گوجه سبز باعث بهبود متابولیسم بدن و افزایش چربی سوزی شده و برای کاهش وزن و لاغری شکم مفید می‌باشد.



لاغری با گوجه سبز

تاثیر گوجه سبز بر دیابت

فیبر موجود در گوجه سبز باعث کاهش کلسترول بالای خون در افراد مبتلا به دیابت می‌شود.



کمک به درمان کبد چرب

بنزوئیک اسید موجود در گوجه سبز خاصیت ضدمیکروبی قوی دارد که به پاک سازی و سم زدایی کبد و درمان بیماری‌های کبد مانند کبد چرب کمک می‌کند.



برای پیشگیری از سرماخوردگی

مقادیر بالای ویتامین C موجود در گوجه سبز باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و به پیشگیری و درمان سرماخوردگی کمک می‌کند.



گفته می‌شود که گوجه سبز برای بهبود بیماری‌های ریه مانند آسم هم مفید می‌باشد.



گوجه سبز به هضم غذا کمک می‌کند

فیبر موجود در گوجه سبز به بهبود هضم غذا کمک کرده و برای بهبود نفخ معده و سلامت دستگاه گوارش مفید می‌باشد.



درمان یبوست با گوجه سبز

مقادیر فیبر موجود در گوجه سبز به بهبود حرکات روده کمک کرده و برای پیشگیری و درمان یبوست مفید می‌باشد.



فواید گوجه سبز در سلامت دهان و دندان

گوجه سبز برای سلامت دهان و دندان مفید می‌باشد؛ مصرف گوجه سبز دندان‌ها را قوی‌تر می‌کند و علاوه بر این برای کاهش درد و خونریزی لثه مفید می‌باشد.



درمان کم خونی با گوجه سبز

مقادیر بالای آهن و ویتامین C موجود در گوجه سبز برای درمان کم خونی ناشی از فقر آهن و آنمی مفید می‌باشد.



گوجه سبز ضد استرس و افسردگی

مقادیر بالای ویتامین‌های گروه B موجود در گوجه سبز برای درمان استرس، افسردگی و سلامتی پوست و اعصاب مفید است.



تاثیر مصرف گوجه سبز بر درمان سنگ کلیه

گوجه سبز یکی از میوه‌های مدر بوده که با افزایش میزان ادرار به سلامت کلیه‌ها کمک کرده و باعث درمان سنگ کلیه می‌شود.



گوجه سبز باعث کاهش چربی خون می‌شود

فیبر موجود در گوجه سبز باعث کاهش کلسترول بالا و چربی خون می‌شود و به پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی کمک می‌کند.



سایر خواص گوجه سبز

گوجه سبز دارای خواص ضد میکروبی، ضد قارچی، و ضد باکتریایی است. مصرف این میوه می‌تواند باعث بهبود رماتیسم و گرفتگی عروق شود. برخی بر این باورند که گوجه سبز باعث بهبود طعم دهان می‌شود. این میوه برای بهبود شب کوری نیز مفید است.



چغاله بادام

چغاله بادام میوه نارس درخت بادام، هلو یا زردآلو است. البته میوه‌های کال و نارس از نظر ضریب هضم و جذب و همچنین ارزش غذایی با انواع رسیده خود کاملاً متفاوت هستند و چغاله‌بادام هم از این قاعده مستثنی نیست. از یک سو ترکیب‌های نشاسته‌ای بادام در این مرحله به طور کامل تجزیه نشده‌اند و برای انسان قابل‌جذب نیستند و از سوی دیگر مقادیر فراوانی فیبر در بادام نارس یا همان چغاله بادام وجود دارد.



فیبر‌هایی که خود می‌توانند باعث برخی مشکلات گوارشی شوند. میوه کال یا نارس درخت بادام است که دارای پوست سبز رنگ کرک دار ترش و مغز سفید و شیرین می‌باشد، چغاله بادام فقط در ابتدای فصل بهار در دسترس می‌باشد.



خواص چغاله بادام برای پوست و مو



پاک سازی پوست صورت

مصرف خوراکی چغاله بادام به علت مقادیر بالای ویتامین E باعث پاک سازی پوست صورت شده و پوست صورت را صاف و روشن می‌کند.



درمان آکنه و جوش‌های سر سیاه و سر سفید

چغاله بادام دارای خواص ضد باکتریایی بوده و با پاک سازی و سم زدایی سیستم داخلی بدن به درمان آکنه، جوش سر سیاه و جوش سر سفید کمک می‌کند.



جوان سازی پوست صورت

مقادیر بالای ویتامین E موجود در چغاله بادام برای درمان چین و چروک پوست و جوان سازی پوست صورت مفید می‌باشد.



مصرف خوراکی، استفاده از ماسک چغاله بادام و حتی ماساژ صورت با روغن چغاله بادام به جوان سازی پوست صورت کمک می‌کنند.



درمان ریزش مو

چغاله بادام سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری است که برای درمان ریزش مو مفید هستند.



تقویت و افزایش رشد مو

مقادیر بالای پروتئین، ویتامین E، آهن و روی موجود در چغاله بادام باعث تقویت و افزایش رشد مو می‌شود.





خواص چغاله در دوران بارداری

مقادیر بالای کلسیم موجود در چغاله بادام برای بهبود رشد عضلات و استخوان‌های جنین ضروری است و علاوه بر این کلسیم می‌تواند خطر ابتلا به پره اکلامپسی در دوران بارداری را کاهش دهد



ریبوفلاوین موجود در چغاله بادام برای رشد مغز جنین مفید است.



مقادیر بالای آهن موجود در چغاله بادام برای درمان کم خونی در دوران بارداری و رفع خستگی زنان باردار مفید می‌باشد.



چغاله بادام غنی از فیبر است که برای پیشگیری و درمان یبوست در زنان باردار مفید است.



فسفر موجود در چغاله بادام از لخته شدن خون در دوران بارداری پیشگیری می‌کند.



توجه داشته باشید که زیاده روی در مصرف چغاله بادام می‌تواند باعث مشکلاتی گوارشی از جمله نفخ و اسهال در زنان باردار شود.



حتما پیش از مصرف چغاله بادام با پزشک خود نیز مشورت کنید و آن‌ها را خوب بشویید. چغاله بادام‌ها ممکن است آلودگی‌هایی در سطح خود داشته باشند یا به دلیل نارس بودن، سموم شیمایی هنوز بر روی آن‌ها وجود داشته باشد.



سرماخوردگی

چغاله بادام حاوی مقادیر بالایی آنتی اکسیدان است که به سم زدایی بدن کمک می‌کند و به این ترتیب با تقویت سیستم ایمنی بدن برای پیشگیری و درمان سرماخوردگی مفید می‌باشد.



لاغری و کاهش وزن

چغاله بادام حاوی چربی‌های سالمی است متابولیسم بدن را افزایش داده و با افزایش چربی سوزی به لاغری و کاهش وزن افراد چاق کمک می‌کند.



سلامت دهان و دندان

مقادیر بالای فسفر موجو در چغاله بادام باعث تقویت دندان‌ها شده و برای سلامت دهان و تقویت لثه‌ها مفید می‌باشد.



یبوست، معده و دستگاه گوارش

چغاله بادام حاوی مقادیر بالایی فیبر است که به بهبود هضم غذا، درمان معده درد و سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کند.



علاوه بر این فیبر موجود در چغاله بادام با بهبود حرکات روده به درمان یبوست مزمن مفید است.



دیابت و قند خون

چغاله بادام شاخص گلیسمی پایینی دارد و پس از مصرف قند خون در افراد مبتلا به دیابت را افزایش نمی‌دهد، علاوه بر این چغاله بادام با افزایش ترشح هورمون انسولین به تنظیم سطح قند خون کمک می‌کند.



کلسترول خون و قلب

فیبر موجود در چغاله بادام باعث کاهش کلسترول بالای خون می‌شود.



فلاونوئید‌های موجود در چغاله بادام به سلامت عروق خونی کمک کرده و از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری می‌کنند.



خواص چغاله در طب سنتی

چغاله بادام سرشار از کلروفیل است که این ماده در دستگاه گوارش موجب تولید منیزیم می‌شود. منیزیم تاثیر بسزایی در کاهش گرفتگی عضلات دارد، اما اشخاص باید توجه داشته باشند که مصرف بیش از حد چغاله بادام نیز منجر به گرفتگی عضلات می‌شود.



چغاله بادام‌های تلخ دارای ماده‌ای سمی به نام اسید سیاندریک هستند که استفاده از آن‌ها سبب مسمومیت می‌شود بنابراین افراد باید از خوردن چغاله بادام‌های تلخ امتناع کنند.



توصیه هایی درباره استفاده از گوجه سبز و چغاله بادام

زیاده‌روی در مصرف چغاله بادام باعث مشکلات گوارشی از جمله سو هاضمه، دل درد، دل پیچه و نفخ می‌شود.



در مصرف گوجه سبز مثل چغاله بادام نکته‌ای که خیلی مهم است و باید نسبت به آن توجه داشت ضدعفونی کردن آن است. گوجه سبز هم جزء میوه‌هایی است که با پوست خورده می‌شود و در مورد تمام میوه‌هایی که با پوست خورده می‌شوند ضد‌عفونی کردن قبل از مصرف نکته بسیار قابل اهمیتی است که حتما باید رعایت شود.



افراد توجه داشته باشند که نوبرانه‌های بهاری مانند چغاله‌بادام و گوجه‌سبز را به دلیل اینکه احتمال آلودگی آن‌ها زیاد است از دست‌فروش‌ها خریداری نکنند. همراه با گوجه سبز آب بخورید گوجه سبز مقادیر زیادی اگزالات دارد و می‌تواند در سیستم کلیوی بدن تجمع و سنگ‌های ادراری تولید کند.

کسانی که سابقه سنگ‌هایی از جنس اگزالات دارند بهتر است در خوردن گوجه سبز احتیاط کنند. از طرف دیگر افراد دیگری هم که به خوردن گوجه سبز آن هم به مقدار زیاد علاقه دارند بهتر است همراه با آن مقداری هم آب بخورند تا اگزالات موجود در گوجه سبز رفع شود و با تولید سنگ‌های ادراری برای آن‌ها ناراحتی ایجاد نکند.



یکی دیگر از مضرات چغاله بادام اینست که زیادی روی در مصرف آن باعث سردرد، حالت تهوع، اسهال و دل درد خواهد شد.

یکی دیگر از مضرات چغاله بادام هضم سنگین آن است. پس بهتر است در مصرف آن زیاده روی نکنید.



با وجود تمامی مزایای سلامتی گوجه سبز، کارشناسان توصیه می‌کنند زنان باردار به ویژه در صورت داشتن بیماری‌های زمینه‌ای و یا آلرژی غذایی برای خوردن این میوه با پزشک خود مشاوره انجام دهند.



همچنین کودکان از حدود سنین ۳ سالگی به بعد می‌توانند گوجه سبز به میزان کم بخورند، اما حتما باید والدین از نداشتن حساسیت به این میوه در آن‌ها اطمینان داشته باشند.



برای خوردن گوجه سبز در مصرف نمک افراط نکنید. نمک زیاد برای سلامتی مضر است. به خصوص افراد با فشار خون بالا و بیماران کلیوی از خوردن نمک زیاد اجتناب کنند.