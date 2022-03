به گزارش خبر گزاری صدا و سیما موضوع کتاب درمورد داستان پسری به نام احمد از پناهندگان سوری است که در انگلستان زندگی می‌کند.

این کتاب اهمیت دوستی و مهربانی در جهان را نشان می‌دهد. شاگرد ته کلاس با نام اصلی the boy at the back of the class نخستین بار در سال ۲۰۱۸ منتشر شد.

نشر پیدایش این کتاب را در ۲۷۸ صفحه برای نوجوانان به چاپ رسانده است .