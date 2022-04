در این دعا می‌گوییم خدایا در این روز مرا از کار‌های باطل و سفیهانه دور گردان و هر کار خیری که در ماه رمضان نازل کرده‌ای نصیبی از

آن کار خیر به من برسان. از خدا می‌خواهیم که ما را یاری کند غیبت نکنیم، دروغ نگوییم و کار‌های خیر انجام دهیم.از خدا بخواهیم که در ماه رمضان توفیق روزه داری، خواندن نماز شب و دوستی با خدا و استغفار را به ما عطا کند

O Allah keep me alive, in this month, in a state of alertness and watchfulness; and keep me away from impudence and cynicism, let me shareeverything good there is in this months, which is in plenty, O the Liberal Most Beneficen