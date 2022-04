به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ متن کامل پیام به شرح زیر است,

بسمه تعالی

هرساله سازمان جهانی بهداشت تاریخ ۷ آوریل برابر با ۱۸ فروردین را با شعاری از برای نام گذاری روز جهانی بهداشت ، زینت می بخشد که نشان از اهمیت نگاه جهانی انسان به مسئله ی بهداشت و سلامتی داشته و فراتر از مفاهیم اسارت یافته در چنگال کلمات سطحی است و شعار امسال " Our planet, our health «سیاره ما، سلامتی ما» " میباشد، شعاری که تفکر آدمی را بر می انگیزد که سیاره و محل زندگی انسانها تا چه حد روی سلامتی ما موثر است و ما تا چه اندازه باید در حفظ آن تلاش کنیم. این روزها، در بحبوحه همه گیری کرونا ، در پناه یک سیاره آلوده و در عصر جولان بیماری های فزاینده مانند سرطان، آسم، بیماری های قلبی ، ریوی ، کلیوی و ... و با وجود آلاینده های زیست محیطی و... در روز جهانی بهداشت ، WHO توجه جهانی را بر انجام اقدامات فوری مورد نیاز برای حفظ سلامت انسانها و کره زمین ملزم میداند از برای آن امر که تخمین زده میشود که سالانه بیش از 13 میلیون مرگ در سراسر جهان به دلیل عوامل محیطی قابل اجتناب، اتفاق می افتد فلذا چه نیکو خواهد بود اگر با بازنگری و نگاه مجدد به توانمندی ها و دستاوردهای موجود برای پاسخگویی به هنگام و شایسته به نیاز های سلامت محور احاد مردم ، در قالب یک برنامه منسجم و کلان در جهت حفظ کره خاکزادمان همراه با هم گام برداریم. زمین پهنه پاک و پر تنعم خداوند شایگان سال هاست که بر همه موجودات گشوده شده است و از برای این مهم که ما انسان ها اشرف مخلوقات این کره خاکزاد و امانت دار این نعمت محتشم درگاه الوهی هستیم، چه خجسته خواهد بود اگر نهایت تلاش خود را در حفظ آن به عمل آوریم چرا که حفظ سلامتی زمین عین سلامتی ماست. از طرفی اکنون بیش از دو سال است که درگیر بیماری کرونا هستیم و در این میان پرسنل حوزه سلامت در حال دفاع از جان مردم هستند و این بسیار ارزنده می باشد که کنار مردم ماندید و سلامت را برای مردم به ارمغان می آورند. اما آنچه حائز اهمیت می باشد، تلاش شبانه روزی جامعه زحمتکش و بدون ادعا بهداشت در استان مرکزی می باشد، که همیشه در صف اول ارائه خدمات بهداشتی به مردم بوده‌اند و در شهر و روستا در کنار مردم دستاوردهای بسیار بزرگی در حوزه سلامت را برای استان رقم زده اند. همکاران حوزه بهداشت در شهر ها و روستاهای استان با پوشش حداکثری واکسیناسیون که گاها دیده میشد با حضور در مناطق صعب العبور این امر مهم را در دولت سیزدهم به سرانجام رساندند و سبب شدند تا با ایمن شدن مردم در برابر ویروس کرونا شاهد کاهش موارد ابتلا و مرگ و میر در استان باشیم و امیدواریم با همکاری مردم در تکمیل واکسیناسیون خود شاهد ریشه کن شدن این بیماری باشیم

اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی بهداشت، تقدیر و تشکر می نمایم از زحمات همکاران پر تلاشم در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی که در راستای ارتقاء سلامت در استان از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و برای همه مردم سرزمینمان و استان سربلندمان آرزوی سلامت و روزهای به دور از هر بیماری را دارم و رجاء واثق دارم تا با همت، تلاش و کوشش همکاران دلسوز حوزه سلامت در استان، سلامت را پیشکش مردم این مرز و بوم بنماییم و مطمئن هستیم که در این راه خداوند متعال یاری گر شما حافظان نظام سلامت کشور و استان مرکزی خواهد بود.