به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بهداشت نیوز؛ محققان دانشگاه آیووا گزارش دادند که تمرینات مقاومتی یا قدرتی گیرنده‌های آندروژنی را فعال می‌کند که از درد مزمن اسکلتی عضلانی محافظت می‌کند. حتی اگر در حال حاضر درد عضلانی را تجربه نمی‌کنید، تیم تحقیقاتی پیشنهاد می‌کند که تمرینات قدرتی منظم می‌تواند از درد و مشکلات عضلانی آینده جلوگیری کند.

افراد مبتلا به کمردرد یا آرتروز به خوبی می‌دانند که ورزش به تحمل بیشتر درد‌های مزمن کمک می‌کند. اما تحقیقات زیادی در مورد اینکه چگونه تمرینات مقاومتی به درد اسکلتی عضلانی کمک می‌کند، انجام نشده است.

برای بررسی فواید تمرینات قدرتی، محققان به موش‌ها آموزش دادند تا از نردبانی بالا بروند که وزنه‌های کوچکی به آن‌ها متصل است. بالا رفتن منظم از نردبان به افزایش قدرت پنجه‌های جلو کمک کرد. در مرحله بعد، محققان محلول اسیدی ملایمی را به موش‌ها تزریق کردند که باید هنگام تمرین درد عضلانی ایجاد کند. به گزارش سیناپرس، با این حال، هشت هفته تمرین مقاومتی باعث توقف بروز درد عضلانی در موش‌های نر و ماده شد. علاوه بر این، ورزش منجر به افزایش موقت تستوسترون در موش‌های نر شد.

همچنین محققان یک اثر محافظتی بین تستوسترون و درد را یافتند. برای آزمایش نقش آن در درد عضلانی، محققان یک داروی مسدود کننده گیرنده آندروژن را به برخی موش‌ها تزریق کردند. حیواناتی که مسدود کننده آندروژن را دریافت کرده بودند، درد عضلانی را تجربه کردند. با این حال، هنگامی که اثر محافظتی ناشی از ورزش وجود داشت، موش‌ها از درد ناشی از مسدود کننده آندروژن آزار نمی‌دیدند.

یافته‌ها نشان می‌دهد که گیرنده‌های آندروژن برای محافظت در برابر درد عضلانی مورد نیاز هستند. در حالی که این مطالعه بر روی موش‌ها انجام شد می‌تواند به توصیه‌های بیشتری برای تمرینات قدرتی یا مقاومتی در افراد مبتلا به درد مزمن منجر شود.

شرح کامل این پژوهش و یافته‌های حاصل از آن در آخرین شماره مجله تخصصی International Association for the Study of Pain منتشر شده است.