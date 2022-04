به گزارش سرویس وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، شاید برای شما پیش آمده باشد که بخواهید از برنامه‌ای استفاده کنید، اما نمی‌خواهید کسی از داشتن این برنامه روی گوشی همراه شما مطلع شود. روش‌های متعددی جهت مخفی سازی برنامه‌ها در اندروید وجود دارد از جمله نصب برنامه‌های مخفی گر از منوی گوشی، استفاده از تنظیمات مخفی کردن اپلیکشن‌های موبایل و….



روش‌هایی که نام برده می‌شوند بهترین روش‌های موجود برای پنهان کردن اپلیکیشن‌ها در اندروید محسوب می‌شوند. چنانچه در رابطه با هر یک از روش‌های نام برده شده و مراحل آن‌ها نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید، می‌توانید ضمن تماس با کارشناسان موبایل کمک از آن‌ها راهنمایی بخواهید.



۱. مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید با برنامه Apex Launcher

یکی از شایع‌ترین روش‌های مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید مربوط به بکارگیری اپلیکیشن‌های جانبی می‌شود که امکان مخفی کردن سایر برنامه‌ها را فراهم می‌کنند! به بیان دیگر در این روش‌ها شما از یک برنامه برای مخفی کردن سایر برنامه‌های اندرویدی خود استفاده می‌کنید. اپلیکیشن Apex Launcher یکی از برنامه‌هایی است که این امکان را فراهم می‌کند.



برای استفاده از برنامه Apex Launcher، ابتدا با کلیک بر روی بخش فوق آن را از گوگل پلی استور دانلود و در گوشی یا تبلت اندرویدی خود نصب کنید. سپس مراحل زیر را به منظور مخفی کردن برنامه‌ها طی کنید:



برنامه Apex Launcher را اجرا کنید تا بر روی دستگاه شما پیاده سازی شود. این برنامه یک لانچر اندرویدی است و امکان ایجاد تغییر در اسکرین‌های گوشی و شخصی سازی بخش‌های مختلف آن را فراهم می‌کند. سپس به هوم اسکرین (Home Screen) دستگاه اندرویدی خود مراجعه و گزینه App Settings را انتخاب کنید که توسط لانچر Apex ارائه شده است. سپس مثل عکس بالا گزینه Drawer Settings و سپس Hidden Apps را انتخاب کنید.



به این صورت لیستی از اپلیکیشن‌های نصب شده در دستگاهتان نمایان می‌شود. از این لیست اپلیکیشن یا اپلیکیشن‌هایی که تمایل به مخفی کردن‌شان دارید را انتخاب کنید تا تیک باکس کنار آن‌ها زده شود. پس از انتخاب برنامه یا برنامه‌های مورد نظرتان، گزینه SAVE را از گوشه سمت راست و بالای صفحه انتخاب کنید. به همین سادگی پروسه مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید با استفاده از برنامه Apex Launcher به پایان می‌رسد. بکارگیری این لانچر یکی از بهترین روش‌های موجود برای پنهان کردن برنامه‌ها در اندروید محسوب می‌شود.



۲. مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید با اپلیکیشن Hide App-Hide Application Icon

یکی دیگر از بهترین روش‌های مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید مربوط به استفاده از یک اپلیکیشن خاص با نام Hide App-Hide Application Icon می‌شود که متاسفانه برای بکارگیری آن دستگاهتان حتما باید روت شده باشد؛ بنابراین اگر گوشی یا تبلت اندرویدی شما روت شده نیست، نمی‌توانید از این روش برای پنهان کردن برنامه‌ها استفاده کنید.





برای استفاده از این روش، ابتدا با کلیک بر روی بخش فوق اپلیکیشن Hide App-Hide Application Icon را از گوگل پلی استور دانلود و بر روی گوشی یا تبلت خود نصب کنید. سپس این برنامه را اجرا نمایید. مشاهده خواهید کرد که محیطی شبیه به عکس زیر پیش رویتان قرار می‌گیرد.



آیکون “به علاوه” موجود در وسط صفحه را لمس کنید تا دستور اضافه کردن یک اپلیکیشن به لیست برنامه‌های مخفی شده صادر شود.





حالا باید از لیست اپلیکیشن‌هایی که در گوشی یا تبلت شما نصب هستند، موارد مورد نظرتان را انتخاب کنید. بدین منظور باکس موجود در کنار برنامه یا برنامه‌های مورد نظر را لمس کنید تا تیک بخورند. در نهایت و پس از انتخاب تمام موارد مورد نیازتان، گزینه SAVE را از گوشه سمت راست و بالای برنامه لمس کنید. به همین سادگی پروسه مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید با استفاده از اپلیکیشن Hide App-Hide Application Icon به پایان می‌رسد. بار دیگر تاکید می‌کنیم که برای به کارگیری این روش حتما باید دستگاه اندرویدی شما روت شده باشد.





۳- مخفی کردن برنامه در اندروید از طریق گزینه‌های خود گوشی

روش سومی که ما آن را به منظور مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید پیشنهاد می‌کنیم، مربوط به استفاده از ویژگی خاصی است که گوگل از آپدیت اندروید ۵.۲ آن را ارائه کرده و در تمام نسخه‌های اندروید بالاتر از ۵.۲ هم در دسترس خواهد بود؛ بنابراین اگر گوشی یا تبلت اندرویدی شما از اندروید ۵.۲ یا نسخه‌های بالاتر آن بهره‌مند باشد، می‌توانید از این روش برای مخفی کردن اپلیکیشن‌ها در آن استفاده کنید. بدین منظور مراحل زیر را طی کنید:



به هوم اسکرین گوشی اندرویدی خود مراجعه کنید و انگشت خود را برای چند ثانیه بر روی بخش خالی از صفحه قرار داده و نگه دارید تا قابلیت ویرایش آیکون‌ها و ویجت‌های هوم اسکرین فعال شود. سپس گزینه Settings را انتخاب کنید.







در لیست ارائه شده به دنبال گزینه‌ای با عنوان Protected Apps باشید. به محض پیدا کردن این گزینه، آن را لمس نمایید.





در این مرحله از شما خواسته می‌شود تا یک رمز الگویی را وارد کنید. این رمز الگویی در واقع رمزی خواهد بود که شما هر بار برای دسترسی به اپلیکیشن‌های مخفی شده دستگاه باید آن را ارائه کنید. پس رمزی را انتخاب کنید که فراموش نشود.





سپس لیستی از برنامه‌های نصب شده در دستگاه نمایش داده می‌شود. باکس موجود در کنار هر یک از برنامه‌هایی که تمایل دارید در گوشی پنهان شوند را لمس کنید. پس از انتخاب تمام برنامه‌های مورد نظرتان، گزینه Save را انتخاب کنید.





به همین راحتی برنامه‌های مورد نظرتان از اپلیکیشن داور یا منوی اپلیکیشن‌های دستگاه اندرویدی پنهان می‌شوند. هر زمان که تمایل به اجرای مجدد آن‌ها داشتید، می‌بایست به بخش Protected Apps مراجعه و پس از وارد کردن رمز الگویی خود هر کدام از اپلیکیشن‌های مد نظرتان را اجرا کنید؛ بنابراین اگر گوشی یا تبلت شما از سیستم عامل اندروید ۵.۲ یا نسخه‌های بالاتر آن بهره می‌برد، این روش برایتان یکی از بهترین روش‌های مخفی کردن برنامه‌ها خواهد بود.





۴. مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید با استفاده از برنامه Parallel Space

روش بعدی که به منظور مخفی کردن اپلیکیشن‌ها در اندروید به آن اشاره می‌کنیم، مربوط به استفاده از برنامه Parallel Space می‌شود. با استفاده از این برنامه می‌توانید سایر اپلیکیشن‌های نصب شده بر روی دستگاه اندرویدی خود را مخفی نمایید. بدین منظور ابتدا با کلیک بر روی بخش زیر نسبت به دانلود برنامه Parallel Space وارد عمل شوید.







بعد از دانلود برنامه Parallel Space آن را بر روی گوشی یا تبلت اندرویدی خود نصب کنید. بعد از نصب برنامه، آن را اجرا نمایید.







حالا آیکونی که در عکس بالا و سمت چپ نمایش داده شده است را لمس کنید.‌ای آیکون با نام Incognito Installation شناخته می‌شود.





حالا نام یکی از برنامه‌هایی که تمایل دارید در گوشی شما پنهان شود را جستجو کنید. مشاهده خواهید کرد که برنامه مورد نظرتان نمایان می‌شود. آن را انتخاب کنید. در این شرایط به پلی استور هدایت می‌شوید و گزینه Install را مشاهده خواهید کرد. مثل حالت عادی نصب برنامه‌ها گزینه Install را انتخاب کنید.



منتظر بمانید تا پروسه نصب اپلیکیشن مورد نظر تکمیل شود. بعد از اینکه برنامه مورد نظرتان بر روی دستگاه نصب شد، یک پیغام شبیه به عکس زیر و سمت چپ را دریافت خواهید کرد.



در این مرحله گزینه Uninstall را انتخاب و سپس در پنجره پاپ آپ نمایش داده شده هم گزینه OK را انتخاب کنید تا آیکون برنامه مورد نظرتان از منوی اپلیکیشن‌های گوشی حذف شود. بدین صورت پروسه مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید به پایان می‌رسد. برای اجرای برنامه‌هایی که به این شیوه پنهان می‌کنید، لازم است تا ابتدا وارد برنامه Parallel Apps شوید و سپس برنامه مورد نظر را اجرا نمایید؛ بنابراین در این روش برنامه‌های مخفی فقط از طریق اپلیکیشن Parallel Apps قابل اجرا خواهند بود.





۵. مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید با استفاده از Go Launcher

روش آخری که ما آن را به عنوان یکی از بهترین روش‌های پنهان کردن برنامه‌ها در اندروید آموزش می‌دهیم، مربوط به استفاده از لانچر محبوب Go Launcher می‌شود. این اپلیکیشن یکی از محبوب‌ترین لانچر‌های اندرویدی است که علاوه بر ارائه قابلیت مختلف برای شخصی سازی رابط بصری اندروید، امکان مخفی کردن اپلیکیشن‌ها را هم فراهم می‌کند.



برای استفاده از این روش، ابتدا اپلیکیشن Go Launcher را با کلیک بر روی بخش فوق دانلود و بر روی دستگاه اندرویدیتان نصب کنید. سپس برنامه مذکور را اجرا نمایید.





به محض اجرا شدن Go Launcher تصویری شبیه به عکس فوق را مشاهده خواهید کرد. گزینه Enjoy را لمس کنید.





کمی منتظر بمانید تا Go Launcher همگام سازی لازم را انجام دهد و خود را بر روی رابط دستگاه اندرویدی شما سوار کند. سپس پروسه مخفی کردن برنامه‌ها را آغاز کنید. بدین منظور ابتدا به منوی اپلیکیشن‌های خود بروید و آیکون برنامه‌ای که تمایل دارید مخفی شود را بیابید. انگشت خود را بر روی آیکون آن برنامه قرار داده و کمی نگه دارید. مشاهده خواهید کرد که دو گزینه با عناوین info و Hide مثل عکس فوق در بالای صفحه نمایان می‌شوند.





آیکون برنامه مورد نظرتان را کشیده و بر روی گزینه Hide در گوشه سمت راست و بالای صفحه رها کنید. در این شرایط از شما خواسته می‌شود تا یک پین را رمز الگویی را برای دسترسی به اپلیکیشن‌های مخفی شده دستگاه ارائه کنید. پس پین یا رمز الگویی مورد نظرتان را وارد کنید. به همین سادگی پروسه مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید تمام می‌شود. اما چگونه به اپلیکیشن‌های مخفی شده دسترسی پیدا کنیم؟





برای اینکه بتوانید به برنامه‌های مخفی شده توسط لانچر Go Launcher دسترسی پیدا کنید، به هوم اسکرین دستگاه مراجعه و گزینه Tools را انتخاب کنید.





حالا آیکون با نماد “چشم” را لمس کنید که با نام Hide Apps در بین آیکون‌های دیگر موجود است.





در این شرایط از شما خواسته می‌شود تا رمز مورد نیاز برای دسترسی به برنامه‌های مخفی دستگاه را وارد کنید. پس این رمز را وارد نمایید.





به محض وارد کردن صحیح رمز، شاهد ارائه لیست برنامه‌های مخفی شده گوشی خواهید بود و می‌توانید هر یک از برنامه‌هایی که تمایل دارید را اجرا کنید؛ بنابراین استفاده از اپلیکیشن Go Launcher یکی از بهترین و بی‌دردسرترین روش‌های موجود به منظور مخفی کردن برنامه‌ها در اندروید خواهد بود.