به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان.آیا رژیم غذایی شما روی مو‌های شما تأثیر می‌گذارد؟

اگر ویتامین‌ها و مواد معدنی کلیدی خاصی دریافت نمی‌کنید، ممکن است در خطر ریزش مو باشید و باید بدانید که از کدام غذا‌ها می‌توانید این مواد مغذی مهم را دریافت کنید.

اگر میخواهید مکمل مصرف کنید قبل از مصرف حتما با پزشک متخصص صحبت کنید. باید آگاه باشید که وقتی نوبت به ویتامین‌ها می‌رسد، بیشتر مصرف کردن بهتر نیست و گاهی اوقات زیاده روی می‌تواند واقعا مضر باشد.

۱. بیوتین

بیوتین (ویتامین B۷) برای سلول‌های داخل بدن شما مهم است. سطوح پایین آن می‌تواند باعث ریزش مو و شکنندگی ناخن‌ها شود.

سطح بیوتین در بدن شما ممکن است پایین باشد اگر:

باردار هستید یا شیرده میدهید

برخی از آنتی بیوتیک‌ها را مصرف میکنید

مصرف دارو‌های صرع میتواند منجر به کمبود بیوتین شود

اکثر مردم بیوتین کافی از رژیم غذایی خود دریافت می‌کنند که جالب است بدانید در غذا‌هایی همچون زرده تخم مرغ، غلات کامل، گوشت بیوتین یافت می‌شود.

۲. آهن

شما یک گیاهخوار هستید

گوشت قرمز، سبزیجات و حبوبات به طور طبیعی غنی از آهن هستند.

۳. ویتامین C

ویتامین C برای جذب آهن از طریق روده ضروری است. برخی از منابع خوب آن عبارتند از:میوه‌های خانواده مرکبات، سبزیجات، فلفل دلمه‌ای

همانطور که میدانید خوردن غذا‌های حاوی آهن همزمان با مواد غذایی حاوی ویتامین C به جذب بهتر آهن موجود در آن غذا کمک می‌کند.

۴. ویتامین D

شاید قبلاً می‌دانستید که ویتامین D برای استخوان‌ها مهم است. اما آیا می‌دانستید که سطوح پایین آن با ریزش مو مرتبط است؟ پوست شما با دریافت نور خورشید ویتامین D تولید می‌کند، اما بسیاری از مردم نمی‌توانند به اندازه کافی از خورشید دریافت کنند.

‌ می‌توانید سطح ویتامین دی بدن خود را با خوردن ماهی چرب یا نوشیدن شیر غنی شده افزایش دهید. همچنین می‌توانید از پزشک خود بخواهید که مکملی را به شما توصیه کند. مصرف منیزیم با ویتامین D باعث افزایش جذب می‌شود.

۵. روی

روی می‌تواند نقش کلیدی در ساخت پروتئین در مو و سایر سلول‌ها داشته باشد. بدن شما نمی‌تواند آن را بسازد، بنابراین باید آن را از غذا یا مکمل‌ها دریافت کنید. علائم سطح پایین روی شامل ریزش مو، بهبود ضعیف زخم و حس چشایی یا بویایی ضعیف است.