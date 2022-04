به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فلفل دلمه‌ای بسته به مدت‌زمانی که روی بوته است رنگ آن از سبز، کم‌کم به زرد، نارنجی و در نهایت به قرمز تغییر می‌کند.

رنگ فلفل میزان رسیده‌بودن آن را نشان می‌دهد؛ هرچه رنگ آن تیره‌تر باشد، موادمغذی بیشتری دارد. فلفل دلمه‌ای هم مانند فلفل تند، گاهی اوقات خشک و پودر می‌شود، که به آن پاپریکا می‌گویند.

تقریباً ۹۲ درصد فلفل دلمه‌ای تازه و خام را آب تشکیل می‌دهند و داری مواد معدنی از جمله مس فیبر، فولات، منگنز، منیزیم، پتاسیم، فسفر، سلنیم، پروتئین، ویتامی‌های C و B۶ و K ۱ است.



فلفل دلمه‌ای و پیشگیری از سرماخوردگی کودکان

آهن و فولات موجود در فلفل دلمه‌ای برای درمان کم خونی ناشی از فقر آهن بسیار مفید است، همچنین ویتامین آ و سی موجود در فلفل دلمه‌ای باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و از سرماخوردگی پیشگیری می‌کند.



حفظ سلامت چشم

با مصرف فلفل دلمه‌ای، کاروتنوئید (Carotenoid) کافی، مانند بتاکاروتن (beta-Carotene) و لوتئین (Lutein) دریافت می‌کنید. این ترکیب‌ها برای حفظ سلامت چشم و جلوگیری از بیماری‌های چشمی مانند آب مروارید و دژانسیون ماکولا (Macular degeneration) ضروری هستند. متخصصان تغذیه معتقدند که فلفل دلمه‌ای حاوی همان مقدار بتاکاروتن هویج است و می‌تواند بینایی را تقویت نماید.



تقویت سیستم ایمنی بدن

فلفل دلمه‌ای ویتامین C فراوانی دارد و مصرف مرتب آن، می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی کمک کند. متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند اگر سیستم ایمنی بدن‌تان ضعیف است، فلفل دلمه‌ای نارنجی را به رژیم غذایی معمول خود اضافه کنید.



تأمین مواد مغذی برای جنین

متخصصان تغذیه به خانم‌های باردار توصیه می‌کنند فولات مصرف کنند، چون مواد مغذی لازم را به جنین می‌رساند، برای رشد مناسب جنین، می‌توان فلفل دلمه‌ای مصرف کرد که موادمغذی و فولات فراوانی دارد.





مفید برای سیستم عصبی

مطالعات نشان می‌دهد که موادمغذی موجود در فلفل دلمه‌ای، تأثیر مثبتی بر سلامت روان و توانایی‌های شناختی انسان دارند. اما برای یافتن تأثیرات پتاسیم و منیزیم بر بیماری‌های روانی مزمن مانند زوال عقل شواهد بیشتری لازم است.



کمک به سلامت دستگاه گوارشی

متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند فلفل دلمه‌ای را به رژیم غذایی خود اضافه کنید، این گیاه نیاسین (Niacin) فراوانی دارد. نیاسین یا همان ویتامین B ۳ برای تقویت سیستم گوارش ضروری است. هضم درست غذا باعث می‌شود بدن، مواد معدنی ویتامین‌ها و سایر موادمغذی را که همیشه مصرف می‌کنید، جذب کند.



منبع آنتی‌اکسیدان

فلفل دلمه‌ای می‌تواند به‌عنوان آنتی‌اکسیدان عمل کند. چون آنتی‌اکسیدان‌ها با سلول‌های سرطانی و رادیکال‌های آزاد مبارزه کرده و از بدن شما در مقابل بیماری‌های مزمن همچون سرطان محافظت می‌کنند.



ضدالتهاب

متخصصان تغذیه افراد را به مصرف غذا‌هایی ترغیب می‌کنند که خواص ضدالتهابی دارند؛ یکی از این موادغذایی، فلفل دلمه‌ای است. مطالعات نشان می‌دهد مصرف فلفل دلمه‌ای نارنجی و قرمز می‌تواند از التهاب مفصل‌ها و عضله‌ها جلوگیری کند.



کمک به کاهش وزن

خواص فلفل دلمه‌ای زیاد است، اما کالری کمی دارد و اصلاً چربی ندارد؛ بنابراین توصیه می‌شود، آن را در رژیم غذایی خود بگنجانید. فلفل دلمه‌ای انتخاب ایده‌آلی برای مغذی و رنگارنگ کردن سالادهایتان است.



ضدپیری

برای جلوگیری از آسیب‌های بالقوه به سلول‌ها و بافت‌های پوستی که منجر به شل شدن، خشک شدن و آسیب به پوست، و همین طور ایجاد چین‌وچروک می‌شوند، آنتی‌اکسیدان لازم است. متخصصان توصیه می‌کنند مواد غذایی سرشار از آنتی‌اکسیدان، همچون فلفل دلمه‌ای مصرف کنید. سبزیجات منبع ویتامین C هم هستند و اگر مرتب مصرف شوند، این ترکیب‌ها عوامل مرتبط با پیری زودرس را از بین می‌برند.



کمک به سلامت دستگاه تنفسی

مصرف فلفل دلمه‌ای به هر شکلی، می‌تواند برای سلامت دستگاه تنفسی مفید باشد. مواد مغذی همچون پتاسیم، منگنز، منیزیم و ویتامین C، با عواملی مبارزه می‌کنند که منجر به مشکلات تنفسی مختلف مانند آسم، عفونت ریه، آمفیزم (Emphysema) و ... می‌شوند. اما اگر مشکلات تنفسی شدیدی دارید، توصیه می‌شود پیش از مصرف فلفل دلمه‌ای حتماً با پزشک متخصص مشورت کنید.



کمک به جریان خون مناسب

جریان خون مناسب به حفظ سلامت قلب کمک می‌کند. متخصصان تغذیه می‌گویند از خواص فلفل دلمه‌ای این است که به گردش خون مناسب کمک می‌کند، چون سرشار از فسفر است. این ترکیب به تقویت رگ‌های خونی کمک می‌کند. علاوه‌براین، گردش خون مناسب، از انعقاد خون و خطر ابتلاء به سکته یا حمله قلبی هم جلوگیری می‌کند.

البته تحقیقات نشان داده است که فلفل دلمه‌ای برای افرادی که گرم مزاج هستند مضر است و در این دسته افراد، باعث ایجاد سردرد شده و سینه را به خس خس می‌اندازد، خوردن بیش از حد فلفل همچنین برای کبد ضرر دارد و افرادی که ناراحتی معده دارند نباید در خوردن این گیاه زیاده روی کنند.