به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، فیلم های سینمایی شبکه دو از 22 لغایت 23 اردیبهشت به شرح زیر است :



نام فیلم: بال هایت را بگشا

خلاصه فیلم:

کریستین پژوهشگری در زمینه غازهای وحشی است. توماس ، خواهرزاده او بدلیل اینکه مادرش نمی تواند او را نگه دارد مجبور است تعطیلات را با دایی اش در سنت رومن بگذراند. برای توماس که شیفته بازی های کامپیوتری است، این اقامت در قلب طبیعت و دور از تمدن شهر بمثابه کابوسی واقعی است. با این حال ، طی این تعطیلات ، و بواسطه پروژه هیجان انگیز کریستین، آندو به هم نزدیکتر می شوند و برای به انجام رساندن هدفشان که نجات غازهای کوتوله در حال انقراض است با هم تلاشی تنگاتنگ را آغاز میکنند...

اطلاعات تکمیلی:

نام اصلی: Spread Your Wings

کارگردان: نیکولاس وانیر

تهیه کنندگان: کلمنت میزِرِس، متیو وارتر

بازیگران: جین پاول رووه، ملانی داتی، لوئیس واسکوئیس

ژانر: خانوادگی، کودک و نوجوان

سال تولید: 2019

کشور سازنده: فرانسه

مدت (دقیقه): 92 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه 22 اردیبهشت ساعت 8 صبح



--------------------------------



نام فیلم: پسر من



خلاصه فیلم:

مردی که در ماموریت خارج از کشور به سر می برد در می یابد که فرزندش ربوده شده. او به محض دریافت این خبر به کشورش و نزد همسرش باز می گردد. اما از همان ابتدای شکل گیری پرونده، پلیس با تهدیداتی مواجه میشود که پی می برد به دلیل امنیتی بودنِ شغل مرد، پلیس امکان ورود به این پرونده را ندارد. پدر به تنهائی به دنبال فرزندش میگردد که در نهایت رباینده را پیدا میکند و تحت شکنجه درمی یابد که فرزندش برای قاچاق اعضا به قاچاقچیان سپرده شده. او خود را به محل انتقال کودکان می رساند و موفق می شود فرزندش را نجات دهد و به خانه بازگرداند.

اطلاعات تکمیلی:

نام اصلی: My Son

کارگردان: کریستین کاریون

تهیه کنندگان: مارک بوتان، کریستین کاریون، براهیم چیویا

بازیگران: جیمز مک آووی، کلیر فوی، تام کالین

ژانر: حادثه ای، خانوادگی

سال تولید: 2021

کشور سازنده: انگلستان، فرانسه

مدت (دقیقه): 90 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه 22 اردیبهشت ساعت 23:35



---------------------------------------



نام انیمیشن: فیل شاه



خلاصه انیمیشن:

داستان این انیمیشن در جنگل آفریقاست که رئیس کل فیل ها در جنگل فرزندی به دنیا می آورد که همه این فرزند را به عنوان جانشین رئیس گله می دانند. اسم فرزند او شادفیل است اما برخلاف فکر همه شادفیل بسیار خنگ است و چیزی حالیش نمیشود و همیشه جلوی دست و پا است و بخاطر اینکه هیکلش بزرگ است همه جا را خراب میکند و باعث میشود آنجا از بین برود اما نمیتواند کار خوبی را به درستی انجام دهد. شادفیل بزرگ شده است اما نمیتوان به او به عنوان جانشین نگاه کرد زیرا در کارش اقتدار و سیاست ندارد تا اینکه ...

اطلاعات تکمیلی:

کارگردان: هادی محمدیان

تهیه کننده: حامد جعفری

ژانر: کودک و نوجوان

سال تولید: 1396

کشور سازنده: ایران- پویانمایی گروه هنر پویا

مدت (دقیقه): 80 دقیقه

زمان پخش: جمعه 23 اردیبهشت ساعت 8 صبح



--------------------------------



نام فیلم: تام و جری



خلاصه فیلم:

تام و جری مثل همیشه در تعقیب و گریز، خرابی های بسیاری به بار می آوردند. این بار این حوادث در یک هتل بزرگ رخ می دهد که قرار است در آن یک مراسم عروسی بسیار مهم برگزار شود. در این مراسم عروسی، دختر جوانی با تصاحب رزومه یک کارمند دیگر سعی دارد سِمتِ مدیر برنامه های اجرائی عروسی را بدست آورد که این مسئولیت علی رغم تلاش وی به دلیل خرابکاری های تام و جری مخدوش می شود. اما در نهایت زمانی که دختر جوان حقیقتِ هویت و رزومه خود را فاش می کند موفق می شود؛ با صداقت مراسم دیگری ترتیب دهد و عروس و داماد را در مراسمی جایگزین به یکدیگر برساند.

اطلاعات تکمیلی:

نام اصلی: Tom and Jerry

کارگردان: تیم استوری

تهیه کننده: آلیسون آبیت

بازیگران: چلوی گریس مورتس، میشل پنا، کالین جاست

ژانر: حادثه ای، طنز

سال تولید: 2021

مدت (دقیقه): 83 دقیقه

زمان پخش: جمعه 23 اردیبهشت ساعت 17



----------------------------------

نام فیلم: پزشکان



خلاصه فیلم:

داستان این فیلم بر اساس اتفاقات واقعی ساخته شده است و فعالیتها و تلاشهای مستقیم کارکنان و کادر پزشکی در بیمارستانی در شهر ووهان چین در مقابل بیماری کووید 19 را دنبال می کند.

اطلاعات تکمیلی:

نام اصلی: Chinese Doctors

کارگردان: آندرو لائو

تهیه کننده: دفو جیانگ

بازیگران: هانیو زانگ، گوآن یوآن، یاون ژو

ژانر: درام، ماجرایی

سال تولید: 2021

کشور سازنده: چین

مدت (دقیقه): 91 دقیقه

زمان پخش: جمعه 23 اردیبهشت ساعت 23:35