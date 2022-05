به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، به عنوان مثال آنتی اکسیدان های موجود در طالبی می تواند درجلوگیری از آسیب سلولی که منجر به سرطان و سایر بیماری ها می شود، پیشگیری کند. در طی متابولیسم، بدن مولکول های ناپایداری به نام رادیکال های آزاد تولید می کند که می توانند در بدن جمع شده و به سلول ها آسیب برسانند. این آسیب تحت عنوان استرس اکسیداتیو شناخته می شود. آنتی اکسیدان ها به از بین بردن رادیکال های آزاد از بدن و جلوگیری از استرس اکسیداتیو کمک می کنند.

طالبی حاوی طیف وسیعی از آنتی اکسیدان ها، از جمله موارد زیر است.

طالبی و فشار خون

فیبر، پتاسیم، ویتامین C و کولین موجود در طالبی از سلامت قلب حمایت می کنند. مصرف غذاهای سرشار از پتاسیم می تواند به کاهش فشار خون کمک کند. انجمن قلب آمریکا (AHA) توصیه می کند که یک فرد بالغ باید به طور متوسط روزانه ۴۷۰۰ میلی گرم پتاسیم برای سالم نگه داشتن سیستم قلبی و عروقی مصرف کند. یک فنجان طالبی حدود ۴۷۳ میلی گرم پتاسیم یا ۱۰٪ از میزان توصیه شده روزانه را برای شما فراهم می کند.

طالبی و سرطان

بتا کاروتن، توکوفرول و سایر آنتی اکسیدان های موجود در طالبی قادرند به جلوگیری از آسیب سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو کمک کنند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مصرف مکمل های حاوی این آنتی اکسیدان ها و آنتی اکسیدان های دیگر می تواند خطر ابتلا به سرطان ریه، پروستات و سایر انواع سرطان را کاهش دهد. این در حالی است که به نظر می رسد که فیبر رژیمی قادر است از بدن در برابر سرطان روده بزرگ محافظت کند. یک فنجان طالبی حاوی ۱.۶ گرم فیبر است.

مصرف طالبی برای پیشگیری از ابتلا به آسم

مطالعات انجام شده بر روی حیوانات حاکی از آن است که مصرف مقدار زیادی آنتی اکسیدان بتا کاروتن، نوعی ویتامین A، که در این میوه تابستانی نیز وجود دارد، قادر است به جلوگیری از ابتلا به آسم به افراد کمک کند. بتا کاروتن در میوه های زرد و نارنجی مانند طالبی وجود دارد.

یک فنجان یا ۱۷۷ گرم طالبی حاوی ۳۵۸۰ میکروگرم بتا کاروتن است. متخصصان، مصرف روزانه ۱۸۰۰ میکرو گرم بتا کاروتن را برای مردان در سن ۱۴ سال و بالاتر و ۱۴۰۰۰ میکروگرم از آن را برای زنان در همان گروه سنی توصیه می کنند.

ویتامین C یک ویتامین و آنتی اکسیدان مهم است که می تواند در برابر آسم از بدن محافظت کند. برخی از متخصصان نیز استفاده از مکمل های ویتامین C را برای درمان آسم پیشنهاد کرده اند. یک فنجان طالبی ۶۵ میلی گرم ویتامین C را فراهم می کند. دستورالعمل های فعلی توصیه می کند که زنان بالغ ۶۵ تا ۷۵ میلی گرم و مردان بالغ ۷۵ تا ۹۰ میلی گرم ویتامین C مصرف کنند.

همچنین، مطالعاتی که در سال ۲۰۱۰ بر روی افراد مبتلا به آسم انجام شده، حاکی از آن است که مبتلایانی که کولین (یکی دیگر از آنتی اکسیدان های موجود در طالبی) را به عنوان درمان دریافت کرده اند، سطح التهاب را کاهش داده اند. با این حال، اکثر مطالعات روی مکمل های آنتی اکسیدانی متمرکز شده اند، این مکمل ها نسبت به منابع غذایی، دوزهای بسیار قوی تری از مواد مغذی را ارائه می دهند.

عوارض جانبی طالبی



ممکن است مصرف طالبی در برخی از افراد با شرایط خاص، باعث بروز عوارض جانبی شود. به عنوان مثال:

افراد با شرایط محدودیت مصرف قند

افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ یا سایر شرایطی که به رژیم غذایی با قند کم نیاز دارند، باید در مصرف طالبی احتیاط کنند.