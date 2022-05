به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ در حالت عادی و زمانی که بیماری یا مشکلی ندارید احتمالا متوجه اهمیت سیستم ایمنی بدن خود نباشید اما اگر در سلامت کامل به سر می برید و از بیماری ها در امان هستید باید قدردان سیستم دفاعی بدن خود باشید که به طور شبانه روزی از بدن شما محافظت می کند. در واقع سیستم ایمنی بدن شما خط دفاعی بدن در برابر بیماری ها و عفونت است.

سیستم ایمنی بدن دقیقا چه کاری انجام می دهد؟

هدف اصلی سیستم ایمنی بدن محافظت از بدن در برابر باکتری ها و ویروس ها است. بدون وجود سیستم ایمنی، بدن شما هیچگونه دفاعی در برابر ویروس ها و باکتری های یبیماری زا نخواهد داشت و دائما بیمار خواهید بود. نحوه عملکرد سیستم ایمنی بدن به این صورت است که با تشخیص سلول های خودی بدن از سلول های غیر خودی، سلول های بیگانه و مضری که وارد بدن شما شده اند را تخریب می کند.

اگر باکتری ها و ویروس ها موفق شوند وارد بدن و جریان خون شما شوند گلبول های سفید موجود در خون که به سربازهای دفاعی بدن معروف هستند این سلول های بیگانه را شناسایی و از بین می برند. بنابر این داشتن یک سیستم ایمنی قوی به ما کمک می کند تا به راحتی در محیط های مختلف حتی با وجود باکتری ها زندگی کنیم.

سیستم ایمنی بدن از چندین بخش متفاوت تشکیل شده است که هر بخش وظیفه خاص خود را دارد. به عنوان مثال پوست به عنوان اولین خط دفاعی بدن یک مانع فیزیکی در برابر باکتری ها و میکروب ها است که اشک، بزاق و عرق نیز در این کار به آن کمک می کنند.

بخش دیگر سیستم ایمنی بدن مخاط است که در محیط بینی و ریه ها میکروب و باکتری ها را به دام می اندازد و از ورود آنها به جریان خون شما جلوگیری می کند. سیستم گوارشی هم بخش مهمی از سیستم ایمنی است که حدود هفتاد تا هشتاد درصد از سلول های سیستم ایمنی در این بخش یافت می شوند. اغلب ویروس ها و باکتری ها به سیستم گوارش و روده ها حمله می کنند بنابر این سیستم ایمنی در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.

از دیگر بخش های سیستم ایمنی بدن می توان سیستم لنفاوی را نام برد که شامل مغز استخوان، طحال، تیموس و غدد لنفاوی است. سیستم لنفاوی آب، غذا و اکسیژن را به سلول های بدن می رساند و مواد اضافی را از بین می برد. گلبول های سفید سیستم لنفاوی و سلول های T غده تیموس با میکروب ها، باکتری ها و ویروس ها مبارزه می کنند. طحال نیز سلول های آسیب دیده موجود در خون را از بین می برد.

مصرف میوه‌ها و سبزیجات برای تقویت سیستم ایمنی بدن

سیستم ایمنی بدن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. ساده‌ترین راه برای تقویت سیستم دفاعی بدن خوردن غذا‌های مقوی و حاوی ویتامین است.

برخی از میوه‌ها و سبزیجاتی که سیستم ایمنی بدن را در بالاترین سطح آمادگی نگه می‌دارند.

سیر

سیر بیشتر به دلیل داشتن میزان بالای ترکیبات گوگردی مانند آلیسین باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود. مصرف سیر باعث کاهش فشار خون می‌شود و از سخت شدن شریان‌های خونی جلوگیری می‌کند.

سیر یکی از رایج‌ترین مواد برای درمان خانگی سرماخوردگی است. سیر خاصیت ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد قارچی دارد، خاصیت ضد ویروسی آن در کاهش شدت سرماخوردگی، آنفولانزا یا عفونت COVID-۱۹ موثر است. این گیاه بخشی از سیستم ایمنی بدن را که وظیفه مبارزه با ویروس‌ها و سرطان را بر عهده دارد تقویت می‌کند. مصرف منظم سیر در طول زندگی خطر ابتلا به انواع سرطان مانند سرطان لوزالمعده، کولورکتال یا سرطان کبد را کاهش می‌دهد.

زنجبیل

ریشه زنجبیل دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی است که به آن خاصیت ضد التهابی و تقویت کنندگی سیستم ایمنی می‌دهند. آنتی اکسیدان‌های موجود در زنجبیل اثر رادیکال‌های آزاد را خنثی می‌کنند و از بدن در برابر بیماری‌های مختلف مانند آرتریت، اختلالات عصبی، سرطان و سایر بیماری‌ها محافظت می‌کنند. این گیاه دارای خاصیت ضد ویروسی و ضد باکتریایی است.

طبع گیاه زنجبیل گرم است و می‌تواند در کاهش گلودرد، بیماری‌های التهابی، کاهش حالت تهوع و کاهش درد‌های مزمن موثر باشد. از ریشه زنجبیل می‌توانید برای تهیه چای زنجبیل استفاده کنید، همچنین می‌توانید آن را رنده کرده و در پخت غذا‌های مختلف به عنوان چاشنی و ادویه استفاده کنید.

مرکبات

احتمالا برای شما هم پیش آمده باشد که در هنگام سرماخوردگی از مرکبات به خصوص لیمو شیرین استفاده کرده باشید، دلیل این کار وجود مقادیر بالای ویتامین C در مرکبات است. ویتامین C باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود و تعداد گلبول‌های سفید خون را افزایش می‌دهد. وجود گلبول‌های سفید در خون برای مبارزه با عفونت ضروری است. از آنجایی که بدن توانایی ذخیره ویتامین C را ندارد لازم است روزانه این ویتامین توسط میوه‌ها و سبزیجات برای بدن تامین شود. انواع مرکبات از جمله گریپ فروت، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی و لیمو ترش منابع عالی ویتامین C هستند.

کیوی

کیوی نیز مانند مرکبات و بروکلی یکی از منبع غنی ویتامین C است که در درمان سرماخوردگی و تقویت سیستم ایمنی بدن می‌تواند کمک کننده باشد. علاوه بر ویتامین C مواد مغذی دیگری مانند فولات، پتاسیم و ویتامین K به فراوانی در میوه کیوی یافت می‌شوند.

چای سبز

چای سبز مملو از فلاونوئید است. فلاونوئید نوعی آنتی اکسیدان قوی است که عملکرد سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. چای سبز همچنین منبع خوبی از اسید آمینه L-theanine است که باعث تولید ترکیبات ضد میکروبی در بدن می‌شود.

اسفناج

سبزی اسفناج حاوی مقدار زیادی فولات، ویتامین A، ویتامین C، فیبر، منیزیم و آهن است. این مواد مغذی عملکرد سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و مواد مغذی لازم را برای تقسیم سلولی و ترمیم DNA فراهم می‌کنند. آنتی اکسیدان‌ها و بتاکاروتن‌های موجود در اسفناج توانایی سیستم ایمنی بدن را برای ضدعفونی و مقابله با بیماری‌ها افزایش می‌دهد. پختن اسفناج سبب افزایش ویتامین A و آزاد شدن سایر مواد مغذی می‌شود.

فلفل دلمه‌ای قرمز

فلفل دلمه‌ای قرمز نسبت به مرکبات دو برابر ویتامین C دارد علاوه بر این حاوی مقدار بسیار زیادی بتاکاروتن است. مصرف فلفل دلمه‌ای قرمز علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن به حفظ سلامت پوست و سلامت چشم کمک می‌کند.

کلم بروکلی

کلم بروکلی یکی از غنی‌ترین منابع برای ویتامین و مواد معدنی است. این سبزی سرشار از ویتامین‌های A، C و E است همچنین مقدار زیادی آنتی اکسیدان و فیبر دارد، همگی این مواد مغذی بروکلی را به یکی از سالم‌ترین سبزی‌ها تبدیل کرده است. وجود ویتامین C، آهن، پتاسیم، منیزیم، روی و ویتامین‌های گروه B در این سبزی باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود.

قارچ

قارچ سرشار از سلنیوم و ویتامین‌های گروه B مانند ریبوفلاوین و نیاسین است. این مواد معدنی و ویتامین‌ها برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن ضروری هستند. قارچ‌ها به خصوص قارچ‌های دکمه‌ای سرشار از پلی ساکارید هستند که عملکرد سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند.

به طور کلی میوه ها، سبزیجات و سایر مواد غذایی حاوی کاروتنوئید، امگا ۳، زینک، ویتامین E و ویتامین C نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارند. علاوه بر میوه‌ها و سبزیجات ذکر شده، مواد غذایی دیگری مانند توت فرنگی، بلوبری، گیاه آقطی، بذر کتان، گردو، ماهی‌های چرب مانند قزل آلا، ساردین و شاه ماهی، انبه، پاپایا، سیب زمینی شیرین، هویج، صدف، لوبیا، بادام هندی، نخود، فندق، تخمه آفتاب گردان و هندوانه به شما کمک می‌کنند تا از طریق تغذیه سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید.