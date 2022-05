به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، پوست ممکن است در شرایط مختلف مثل ماندن در فشار کابین در پرواز‌های طولانی مدت با هواپیما، آلودگی هوا، قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خوشید و شرایط آب و هوایی مختلف مثل خشکی هوا یا بارندگی، دچار التهاب و خشکی شود. در این صورت رفته رفته و به مرور زمان پوست درخشان ما جای خود را به پوستی کدر و مات می‌دهد. جدا از مراقبت خارجی از سطح پوست، می‌توان همه چیز را با رساندن سوخت مناسب به سلول‌های پوست تغییر داد. در این مطلب چند راه حل جامع برای داشتن پوست درخشان و سالم به شما یاد می‌دهیم.



چه چیز‌هایی بخوریم؟

همه ما این جمله را شنیده‌ایم که «شما همان چیزی هستید که می‌خورید». اما تعداد خیلی کمی از ما دقت و زمان کافی صرف فکر کردن به تاثیر غذا‌ها روی سلامت کلی، انرژی و ظاهرمان می‌کنیم. بهترین راه برای این‌که مطمئن شوید تغذیه مناسبی برای پوست خود دارید، خوردن «غذا‌های بسیار مغذی» است.

ویتامین C یکی از این مواد بسیار مغذی است که میزان زیادی آنتی‌اکسیدان دارد. بدن ما برای داشتن سیستم ایمنی قوی به ویتامین C نیاز دارد. این ویتامین ترکیب کلیدی برای به دست آوردن پوست درخشان و سالم است. خوشبختانه پیدا کردن ویتامین C کار سختی نیست، چون در بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات وجود دارد. به جز پرتقال و لیمو شیرین شما می‌توانید میزان زیادی ویتامین C از میوه‌های بلوبری، توت فرنگی، کیوی و سیب‌زمینی شیرین به دست بیاورید. یکی از راه‌های ساده و سریع برای افزایش ویتامین C در تغذیه روزانه، افزودن این میوه‌ها به صبحانه است؛ چه در کنار پنیر و چه همراه با شیر و کورن فلکس (برگه ذرت) صبحانه.



چه چیز‌هایی بنوشیم؟

اول از همه باید مدیریت کنیم که در طول روز به اندازه کافی آب بنوشیم؛ به طور معمول حدود ۱۳ لیوان متوسط آب برای آقایان و ۹ لیوان متوسط برای خانم‌ها کافی است. بهترین راه قرار دادن ۲ بطری آب یک لیتری در یخچال یا روی میز است تا در طول روز جرعه جرعه از آن بنوشید. نوشیدن آب به تامین رطوبت موردنیاز پوست کمک می‌کند. پوست درخشان پوستی است که روطوبت مورد نیاز آن تامین شده باشد.

آب نارگیل خاصیت آب‌رسانی بسیار بالایی دارد و منبع خوبی برای ویتامین C، کلسیم، پتاسیم و منیزیم است. طعم خوب آب نارگیل باعث می‌شود که خیلی سریع به نوشیدن آن عادت کنید. پیشنهاد می‌کنیم حتما از آب نارگیل طبیعی به جای انواع کارخانه‌ای استفاده کنید تا کنترل بهتری بر میزان قندی که وارد بدن‌تان می‌کنید، داشته باشید.

آب‌میوه‌ها و اسموتی‌ها برای دریافت مواد مغذی و انواع ویتامین بسیار مناسب‌اند. ویتامین‌ها و مواد مغذی موجود در میوه‌ها و سبزیجات برای احیا و پایداری سلامت پوست بسیار مفید است. برای دوری از مواد نگه دارنده و شکر اضافه که می‌توانند به پوست آسیب برسانند، سعی کنید به جای خریدن آب‌میوه آماده خودتان آب‌میوه خانگی تهیه کنید.



چه چیز‌هایی به صورت‌مان بزنیم؟

درست است که تمام کرم‌ها و پماد‌ها به صورت موضعی مصرف می‌شوند؛ اما فقط بهترین کرم‌ها پوست شما را از نو می‌سازند. پس برای این که ظاهر بهتری داشته باشید، ارزش این را دارد که بدانید کدام کرم‌ها و کدام ترکیبات به عمق پوست شما نفوذ می‌کنند و روی آن تاثیر می‌گذارند.

از ماسک صورت استفاده کنید

ماسک صورت می‌تواند با نفوذ به عمق پوست، بیرون کشیدن چربی اضافه، پاک کردن سلول‌های مرده و بخشیدن رطوبت کافی به پوست راه بسیار مناسبی برای جبران رطوبت مورد نیاز پوست باشد. یکی از انواع خوب ماسک‌ها که می‌توانید هفته‌ای یک بار استفاده کنید، ماسک‌های آب‌رسان نقابی هستند. این ماسک‌ها قیمت ارزانی دارند و پوست را تمیز می‌کنند. اما اگر به دنبال تاثیر خیلی بیشتر هستید، می‌توانید از ماسک‌های صورت کرمی استفاده کنید که تاثیر عمیق‌تری دارند و به عمق پوست نفوذ می‌کنند. یک ماسک صورت خوب سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی مفید برای پوست است. به همین دلیل بعد از استفاده از ماسک به سرعت پوست درخشان می‌شود. اما مهم است که شما ماسک صورت خود را متناسب با پوست صورت خود انتخاب کنید.

ماسک صورت نقابی

دستگاه‌های خنک کننده و گرم کننده در فصول مختلف می‌توانند برای پوست مضر باشند و پوست شما را بسیار خشک کنند و باعث احساس ناخوشایند کشیدگی پوست صورت شوند. چه در خانه، هواپیما، هتل یا محل کار باشید، نمی‌توان این دستگاه‌های خنک کننده و گرم کننده را حذف کرد. اینجاست که ماسک صورت نقابی به کمک ما می‌آید. ماسک صورت نقابی ریخت و پاش کمتری نسبت به ماسک صورت عادی دارد و مملو از مواد مغذی و مورد نیاز پوست است. تمام کاری که لازم است انجام دهید چسباندن آن‌ها به صورت و صبر کردن برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است؛ بعد می‌توانید آن را از روی پوست خود جدا کنید و از پوست درخشان خود لذت ببرید. فقط باید قبل از استفاده از هر نوع ماسک صورت، پوست خود را کاملا پاک کنید؛ بعد از آن فقط صندلی خود را به عقب بخوابانید، برای ۱۰ الی ۱۵ دقیقه استراحت کنید و اجازه دهید ماسک کار خودش را شروع کند.



پوست صورت یونیفورم نیست!

به یاد داشته باشید که پوست صورت‌تان مثل یک یونیفورم یک‌سره و یک‌دست نیست و قسمت‌های مختلف آن نیاز‌های متفاوتی دارد. برای مثال بسیاری از ما در ناحیه T شکل صورت یعنی پیشانی و بینی پوست چرب و در ناحیه گونه پوست خشک داریم. به همین دلیل است که ماسک‌های ترکیبی طراحی شده‌اند. ماسک‌های ترکیبی ماسک‌های نقابی هستند که به صورت جداگانه برای قسمت‌های مختلف صورت طراحی شده‌اند. در این صورت برای مثال ماسک ناحیه T شکل، ماسک دور چشم و ماسک گونه به صورت جداگانه استفاده می‌شوند.



به فصل توجه کنید

پوست شما هم مانند فصول در طول سال تغییر می‌کند. پس محصولی که در تابستان استفاده می‌کنید، در زمستان برای شما آن تاثیر را نخواهد داشت. همان‌طور که واضح است پوست ما در طول زمستان به مرطوب کننده و نرم کننده بیشتری نیاز دارد؛ چرا که سرما پوست را خشک‌تر می‌کند. در تابستان نیز به نرم کننده کمتر همراه با کرم ضد آفتاب برای مراقبت از پوست در برابر اشعه‌های مضر نیاز داریم.



روغن مناسب با پوست خود را انتخاب کنید

هیچ‌کس دوست ندارد که پوست چرب داشته باشد، اما این به این معنی نیست که روغن‌های طبیعی نقشی در داشتن پوست سالم ایفا نمی‌کنند. شما می‌توانید از روغن‌های طبیعی و مغذی مانند روغن بادام شیرین برای رطوبت‌رسانی و نرم و مرطوب کردن پوست در طول شب استفاده کنید. می‌توانید در ابتدای شب اندکی روغن بادام را روی پوست تمیز خود ماساژ دهید و اجازه دهید وقتی شما خواب هستید، پوست نرمی و رطوبت از دست رفته خود را به دست بیاورد و توسط روغن بادام احیا شود. روغن بادام بسیار سبک است و خیلی سریع جذب پوست تمیز می‌شود.

اگر پوست خشک و پوسته پوسته شده دارید که خیلی سریع تحت تاثیر شرایط دچار به هم ریختگی می‌شود، هنگام خرید محصولات مراقبت از پوست، به دنبال لغت اسید هیالورونیک (Hyaluronic acid) در داخل ترکیبات آن محصول باشید. این اسید پوست شما را درخشنده و عاری از تمام پوسته‌های سفید می‌کند. اگر پوست بدن شما هم دارای علائمی مثل خشکی و پوسته‌های سفید است می‌توانید از کرم و لوسیون بدن دارای هیالورونیک استفاده کنید تا پوست درخشان و شفافی داشته باشید و با کدری و ماتی پوست خداحافظی کنید. استفاده از روغن‌های طبیعی برای پوست بدن بعد از استحمام و شب‌ها قبل خواب، تاثیر معجزه‌آسایی در آرام کردن پوست، کاهش التهاب، افزایش رطوبت و در نتیجه درخشندگی پوست شما دارد. شما می‌توانید اندکی گلاب یا عصاره طبیعی گل‌های دیگر را با روغن خود ترکیب کنید و با ماساژ پوست خود از فواید روغن طبیعی بهره‌مند شوید. ماساژ پوست با روغن‌هایی مثل روغن بادام شیرین و روغن آرگان علاوه بر بازگرداندن درخشندگی پوست، فواید بسیار زیاد دیگری نیز دارد که شامل کم‌رنگ شدن ترک پوست، لک و علائم پیری است.