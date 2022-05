به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سیب بیشتر از کربوهیدرات و آب تشکیل شده است. این میوه سرشار از قند‌هایی مثل فروکتوز، ساکاروز و گلوکز است. سیب بر خلاف اینکه حاوی کربوهیدرات و قند زیادی است و خواص فراوانی دارد



ضد سرطان

سیب، دارای توانایی‌های ضدسرطان قوی است، که بدن را از شر سلول‌های سرطانی ایمن نگه می دارد؛ این، یکی از بهترین مزایای سیب است. دانشمندان انجمن تحقیقات سرطان آمریکا هم، موافق هستند که مصرف سیب می‌تواند خطر ابتلا به سرطان پانکراس را تا ۲۳ درصد کاهش دهد و همچنین چند ترکیب در پوست سیب، نشان می‌دهد که پوست سیب هم ظرفیت رشد در برابر سلول‌های سرطانی را دارد که، توسط محققان دانشگاه کورنل مشخص شده است. علاوه بر این، سرطان کولورکتال را می‌توان با مصرف فیبر از بین برد بنابراین دفعه بعد که پوست سیب را در زباله می‌اندازید، به ارزش غذایی آن فکر کنید.



ضد کلسترول

سیب حاوی مقدار زیادی فیبراست. موقعی که ما سیب می خوریم فیبر‌های محلول با چربی‌های روده رقابت می‌کنند. این رقابت بین الیاف و چربی، باعث کاهش جذب (LDL) چگالی لیپوپروتئین و سطح کلسترول بد و یا افزایش جذب (HDL)، چربی لیپو پروتئین و کلسترول خوب می‌شود که این باعث تنظیم و یا از بین رفتن کلسترول‌های مضر در بدن می‌شود.



تقویت ایمنی بدن با سیب

سیب، دارای آنتی اکسیدان است که در سیب‌های قرمز خوشمزه بیشتر یافت می‌شود. این آنتی اکسیدان، سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند، تا دفاع طبیعی بدن را ایجاد کند. سایر مواد مغذی موجود در سیب، ویتامین c است که دارای خواص ضد التهابی است به همین دلیل است که سیب به عنوان تقویت کننده‌های ایمنی بالا شناخته شده است.



جلوگیری از آلزایمر با خوردن سیب

آزمایش انجام شده بر روی موش‌ها نشان داد که مصرف منظم سیب در رژیم غذایی، باعث افزایش دوز بالای انتقال دهنده‌های عصبی به نام استیل کولین می‌شود. همچنین در آلزایمر، سلول‌های عصبی مغز آسیب می‌بینند و آب سیب که حاوی فلاونوئید‌ها است، به بهبود سلول‌های آسیب دیده کمک می‌کند بنابراین، نوشیدن آب سیب می‌تواند خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش دهد و می‌تواند در برابر کوچک شدن و نابودی مغز مبارزه کند.



جلوگیری از آسم با مصرف سیب

فیتوکمیکال‌ها و پلی فنول ها، مواد شیمیایی‌ای هستند که به سیب خواص درمانی می‌دهند، و می‌توانند به بهبود آسم، مشکلات تنفسی و بهبود عملکرد کلی ریه‌ها کمک کنند. تحقیقات نشان می‌دهد، کودکانی که به طور منظم و مداوم آب سیب مصرف می‌کنند، به نسبت افرادی که به ندرت آب سیب مصرف می‌کنند، خطر کم تری برای ابتلا به حملات آسمی و مشکلات تنفسی و خس خس کردن دارند. در مقابل، خوردن کامل سیب به نظر نمی‌رسد که برای آسم و مشکلات تنفسی و خس خس کردن کودکان مفید باشد.



درمان دیابت با سیب

یکی دیگر از فواید سلامتی مهم سیب این است که، با رادیکال‌های آزاد بی اکسیژن که باعث دیابت می‌شوند، مبارزه می‌کند. سیب، غنی از فیبر‌های محلول است، کلیدی برای تغییر نوسانات قند خون. میزان بالای فیبر محلول، پکتین موجود در سیب، به وسیله انتقال قند به جریان خون به میزان کم، به کنترل قند خون کمک می‌کند. زنانی که حداقل یک سیب در روز می‌خورند، ۲۸ درصد کمتر به دیابت نوع ۲ مبتلا می‌شوند، به نسبت افرادی که سیب نمی‌خورند.



جلوگیری از سنگ کیسه صفرا با خوردن سیب

هنگامی که کلسترول شما در کیسه صفرا شما بیش از حد باشد، سنگ‌های صفراوی شکل می‌گیرند. آن‌ها در افراد چاق شایع‌تر هستند. برای جلوگیری از سنگ‌های صفراوی، پزشکان توصیه می‌کنند که، رژیم غذایی با فیبر زیاد داشته باشید، تا وزن و میزان کلسترول را کنترل کند. سیب، غنی از فیبر پکتین است که می‌تواند به کنترل سطح کلسترول در بدن کمک کند. فیبر این کار را با کمک به کاهش جذب LDL انجام می‌دهد.



سندرم روده تحریک پذیر

سندرم روده تحریک پذیر دارای یبوست، اسهال، و درد شکمی است. برای کنترل این علائم، پزشکان توصیه می‌کنند که از غذا‌های لبنی و چربی پرهیز کنید، و از خوراکی‌ها و غذا‌های فیبر دار و سیب به شدت استفاده کنید.



سم زدایی کبد

ما به طور مداوم سم مصرف می‌کنیم، چه از طریق نوشیدنی‌ها و چه از طریق غذاها، و کبد ما مسئول تخلیه این سموم از بدن است. یکی از بهترین چیز‌هایی که می‌توانید بخورید و به سم زدایی کبد شما کمک می‌کند، میوه‌هایی مانند سیب است که حاوی ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر‌های بالایی هستند.



جلوگیری از آب مروارید

مطالعات گذشته بر این موضوع متمرکز شده بودند، اما مطالعه اخیر نشان می‌دهد که افرادی که رژیم غذایی غنی از میوه‌هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند، مانند سیب، دارند، ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر احتمال ابتلا به به آب مروارید دارند.



جلوگیری از پارکینسون

پارکینسون، یک نوع بیماری است که سلول‌های عصبی تولید کننده دوپامین مغز را می‌شکننند. آنتی اکسیدان‌های موجود در سیب، مانع از این شکستن‌ها می‌شوند.



جلوگیری از هموروئید

هموروئید‌ها به علت فشار بیش از حد در ناحیه لگن و رکتوم (مقعد و راست روده) که باعث ایجاد تورم رگ‌ها در کانال مقعد می‌شود، به وجود می‌آید. در حالی که این امر، تهدید کننده زندگی نیست، اما فعالیت‌های روزانه را دردناک می‌کند. محتوای فیبری موجود در سیب باعث کاهش فشار می‌شود، که درد را نیز کاهش می‌دهد (هنگام دفع مدفوع).



کاهش وزن

فیبر موجود در میوه ها، معده را با کالری کمتری پر می‌کند. کاهش دریافت کالری همراه با از بین بردن حس گرسنگی. این موضوع اجازه می‌دهد تا چربی‌های انباشته شده بدن سوخته شوند، که باعث کاهش وزن می‌شود



افزایش استقامت

آنتی اکسیدانٍ کورستین، اکسیژن را خیلی راحت‌تر در دسترسی ریه‌ها قرار می‌دهد و به این علت مدت زمان استقامت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابدو این اتفاق به شما اجازه می‌دهد تا زمان بیشتری را ورزش کنید.



دندان‌های سفیدتر

گاز زدن و جویدن این میوه، باعث افزایش ترشح بزاق در دهان می‌شود که باعث دیرتر افتادن دندان‌ها می‌شود. این میوه، قطعا می‌تواند بازدید ناخوشایند به دندانپزشک را بسیار کمتر کند.



کمک به هضم

علی رغم اندازه کوچکش، این میوه غنی از فیبر رژیمی است. با قرار دادن آن‌ها در رژیم روزانه غذایی خود، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که روند گوارشی شما سالم می‌ماند. همان زمان، یبوست را از بین می‌برد و حرکت روده را تسهیل می‌کند.



پتانسیل سم زدایی ذاتی

عصاره گرفته شده از شکوفه سیب برای از بین بردن سموم کلیه‌ها و کبد استفاده می‌شود. در حالی که اندام‌های حیاتی را پاک می‌کند، همچنین تضمین می‌کند که سلامت کلی بدن به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.



جلوگیری از آسیب سلول‌های مغزی

خوردن سیب یا نوشیدن آب سیب، برای سلامت سلول‌ها بسیار مناسب است. مطالعات به این نتایج رسیده اند که سیب‌ها خواص از بین بردن رادیکال‌های آزاد را دارند. آن‌ها، غنی از کورستین هستند، یک ماده مغذی فعال که سلامت سلولی را ارتقا می‌دهد. به همین دلیل، سیب ب به پیشگیری و درمان بیماری آلزایمر کمک می‌کند.



کاهش مشکلات تنفسی

سیب‌های مخملی یک درمان خانگی برای سرفه، گرفتگی سینه، و آسم‌های اولیه و خفیف است. مقدار بالای ویتامین C و مواد معدنی موجود در سیب‌های مخملی، سیستم ایمنی و سلامت بدن را تقویت می‌کنند. فقط کافی است که به این میوه سلام دهید و با سرفه مزمن و سرماخوردگی خداحافظی کنید.



کمک به گردش خون

سیب‌های مخملی، غنی از آهن هستند، که به حفظ سطح هموگلوبین موجود در خون کمک می‌کند. همچنین میزان گلبول قرمز خون را تنظیم می‌کند. سیب‌های مخملی موجب افزایش اکسیژن موجود در خون می‌شوند، که به تحریک رشد مو و بهبود آن کمک می‌کند. این برای بیماران مبتلا به کم خونی بسیار ضروری است است.



افزایش سلامت استخوان

سیب‌های مخملی یا مابولو، غنی از کلسیم هستند. کلسیم، یکی از مواد مغذی کلیدی است که باعث تقویت استخوان و دندان می‌شود. مقدار بالای کلسیم موجود در سیب مخملی، به پیشگیری از وضعیت‌هایی مانند پوکی استخوان و آرتروز روماتوئید کمک می‌کند. این میوه باید بخشی از رژیم منظم در تمام گروه‌های سنی باشد.



خواص ضد درد

برگ سیب مخلمی دارای خواص ضد دردی است که به کاهش درد استخوان و عضلات کمک می‌کند. برگ و پوست درخت را بکنید و به طور موضعی روی محل مورد نظر قرار دهید، تا بهترین نتایج رخ دهد. این، یک درمان طبیعی برای درد‌های بدن است.



بهبود دید در شب

سیب‌های مخملی یا کاماگونگ حاوی مقدار زیادی ویتامین A هستند. این‌ها به بهبود دید و کاهش علائم شب کوری در کودکان کمک می‌کنند. ویتامین A برای بینایی خوب و مناسب و ضروری است. اجازه دهید فرزندانتان از سیب مخملی استفاده کنند و به عینک‌ها نه بگویند.



مزایای سیب برای پوست



شواهد بی نظیری وجود دارد که نشان می‌دهد که سیب قرمز برای پوست و سلامت آن بسیار موثر است. سیب‌ها احتمالا یکی از میوه‌هایی هستند که می‌توانند پوستی زیباتر را به شما ارائه دهند. در اینجا کمی از بهترین مزایای سیب برای پوست را آورده ایم.



روشن کننده و درخشان کننده

سیب، دارای خاصیت روشن کنندگی، درخشان کنندگی و نرم کنندگی پوست است. به این دلیل که دارای زیادی محتوای از کلاژن و خاصیت کشسانی (الاستیک) است، چیز‌هایی که برای حفظ بی نقص و بی عیب پوست لازم است. بنابراین، با مصرف این میوه قرمز خوشمزه، پوستی درخشان، شاداب و جوان را برای شما فراهم می‌کند.



آبرسانی به پوست

آبرسانی و همچنین پاکسازی پوست. برای این منظور، یک برش از سیب را بردارید و آن را روی صورت خود بگذارید تا خشک شود. این کار تولید چربی و روغن را در بدن متعادل می‌کند و یک ماسک آبرسانی عالی است. سیب همچنین، می‌تواند به عنوان یک لایه بردار نیز استفاده شود.



مزایای ضد پیری

سیب، یک ماسک ضد پیری برای لیفت پوست خشک و چین و چروک‌ها است و همچنین پوست را مرطوب می‌کند. مصرف منظم سیب ها، خطوط و چین و چروک‌ها را پاک می‌کند. می‌توانید سیب رنده شده را بر روی صورت خود بمالید و اجازه دهید ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بماند. چروک‌ها را از بین می‌برد و پوست شما را نیز پاکسازی می‌کند.



حفاظت از UV

سیب حاوی، موادی است که از UVB محافظت می‌کنند و می‌تواند حفاظت بیشتری از اشعه‌های خورشیدی فراهم کند. این میوه می‌تواند، آفتاب سوختگی را درمان کند و از لایه برداری جلوگیری کند. برای این منظور، یک قاشق چای خوری گلیسیرین را با سیب رنده شده مخلوط کنید. آن را روی پوست خود بمالید و اجازه دهید تا ۱۵ دقیقه بماند و سپس آن را با آب سرد شستشو دهید.



آکنه، لکه ها، لکه‌های تیره و صدمات پوستی

برای از رهایی از آکنه، لکه‌ها و لکه‌های تیره و صدمات پوستی، می‌توانید یک چهارم سیب را با خامه مخلوط کنید و آن را روی صورت خود بمالید. به لطف خواص خنک کننده آن، سیب به بهبود آکنه و آفتاب سوختگی کمک می‌کند. برای این منظور، یک برش از سیب را برای یک ساعت یا بیشتر در یخچال قرار دهید و آن را بر روی پوست سوخته یا آکنه خود بگذارید.



تونر عالی

سیب، یک تونر فوق العاده‌ای است که به سفت شدن پوست و تحریک برای گردش خون به سطح پوست کمک می‌کند. پالپ سیب خام و سرکه سیب در این زمینه بسیار مفید هستند. سرکه سیب، کمک می‌کند تا پوست را از پاتوژن‌ها و روغن، که باعث ایجاد آکنه و جوش می‌شوند، کاملا پاک شود. همچنین سطح PH پوست را متعادل می‌کند، که پوست را قادر می‌سازد تولید زیاد روغن و چربی را محدود کند. یک تکه پنبه را در سرکه سیب فرو ببرید و سپس آن را روی صورت خود بمالید. این اثر هانند اثر تونر‌ها خواهد بود. علاوه بر این، آکنه / جوش را سر بسته نگه می‌دارد.



درمان چشم‌های پفی

قرار دادن یک برش سیب در زیر چشمانتان، می‌تواند تیرگی زیر چشم یا پف زیر چشم را کاهش دهد. شمامی توانید دو قاشق غذاخوری سرکه سیب را با سیب زمینی رنده شده مخلوط کنید. این ترکیب را روی پف چشمتان قرار دهید و با یک پارچه گرم روی آن را بپوشانید. اجازه دهید ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بماند و سپس با آب گرم بشویید.



جلوگیری از سرطان پوست

سیب حاوی مقدار کمی ویتامین A، از خانواده شیمیایی رتینوئید است. ویتامین A نقش مهمی در رشد پوست دارد، بنابراین پوست نابالغ را قادر می‌سازد تا به بافت پوستی بالغ تبدیل شود. ویتامین A همچنین خطر ابتلا به سرطان پوست را کاهش می‌دهد. یک سیب بزرگ حدود ۱۲۰ واحد بین المللی ویتامین A است که تقریبا ۵ و ۴ % میزان دریافت روزانه ویتامین A برای زنان و مردان را تشکیل می‌دهد.



مزایای ویتامین C

مصرف سیب باعث افزایش دریافت ویتامین C یا اسید اسکوربیک می‌شود. این ویتامین، در تشکیل کلاژن دخالت دارد، پروتئینی که در پوست شما فراوان است. کلاژن یکی از اجزای سازنده ساختاری مهم پوست است که به حفظ موانع ضد آبی پوست کمک می‌کند. کمبود ویتامین C، منجر به تولید کم کلاژن می‌شود که در نهایت سبب باز شدن زخم‌های قدیمی و بریده شده پوست می‌شود. یک سیب بزرگ، ۱۰.۳ میلیگرم ویتامین C دارد که به ترتیب ۱۴% و ۱۱% از میزان مورد نیاز روزانه ویتامین C برای زنان و مردان را تامین می‌کند.



مزایای سیب برای مو

علاوه بر اینکه سیب با پوست شما دوست است، مصرف منظم سیب به شما یک موی سالم هدیه می‌دهد. مواد مغذی بسیار زیاد موجود در این موه می‌تواند رشد مو را افزایش دهد و همچنین فواید دیگر برای مو‌ها ارائه دهد.



تحریک رشد مو

سیب، متعلق به دسته‌ای از میوه‌هایی است که تقویت کننده‌های رشد مو هستند. این کیفیت را می‌توان به وجود مواد مغذی به نام بیوتین که به عنوان استروئید‌های رشد طبیعی مو و ناخن شناخته می‌شود، نسبت داد. مردم اغلب بیوتین را برای رفع ریزش مو توصیه می‌کنند. تحقیقات نشان داده است که بیوتین باعث رشد مو می‌شود و استحکام و ضخامت مو را افزایش می‌دهد و نیازی به گفتن این نیست که سیب یکی از بهترین روش‌های طبیعی برای دریافت این مواد مغذی حیاتی است.



تقویت مو‌های بلندتر و سالمتر

داشتن مو‌های بلند و درخشان آرزوی هر شخصی است و خوردن این میوه این آرزو را تحقق می‌بخشد. به این علت است که سیب حاوی یک ترکیب به نام پروسیانیدین b-۲ است که باعث رشد مو و ضخیم شده مو‌های شما می‌شود. همچنین از نازک شدن مو و ریزش با الگوی مرد جلوگیری می‌کند.



جلوگیری از ریزش مو

سیب به دلیل وجود فیبر محلول، ترکیبات فنل در پوستش، و آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین ها، از ریزش مو جلوگیری می‌کند. وقتی که هر روز سیب بخورید، در این صورت سیب از ریزش مو جلوگیری می‌کند آنتی اکسیدان‌های موجود در سیب به افزایش گردش خون به پوست سر کمک می‌کنند، که در نتیجه باعث رشد مو می‌شود.



درمان شوره سر

استفاده موضعی از آب سیب روی پوست سر کمک می‌کند تا تعادل طبیعی پوست را بازگردد، و در نتیجه از مشکلات پوستی مانند شوره سر جلوگیری شود. تمام چیزی که نیاز دارید این است که بعد از شامپو کردن، آبکشی نهایی موهایتان را با آب سیب انجام دهید. با این کار شوره سر از بین می‌رود و موهایتان درخشان می‌شوند.