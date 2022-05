به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، جذب بهتر آهن در بدن ، موثر در تنظیم فشار خون ، کمک به جلوگیری از نقرس ، کاهش دوره سرماخوردگی ،موثر در حفظ سلامت پوست ، محافظت از حافظه در سنین بالا ، کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های مزمن، موثر در کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی، تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر عوامل بیماری زا

دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و قابلیت مقابله با رادیکال‌های آزاد از فواید قرص جوشان ویتامین C است.



چه زمانی بهتر است از قرص جوشان استفاده کنیم؟

ویتامین‌هایی مانند ویتامین C که محلول در آب هستند، بهتر است با معده خالی مورد استفاده قرار بگیرند؛ بنابراین بهترین زمان مصرف قرص جوشان ویتامین C به هنگام صبح قبل از خوردن صبحانه و با معده خالی است. ۳۰ دقیقه قبل از خوردن صبحانه خود این قرص را در آب حل کرده و میل کنید. در این صورت دریافت مایعات را در بدن خود افزایش داده و انرژی بیشتری را نیز احساس خواهید کرد. اگر به هر دلیل می‌خواهید زمان مصرف این قرص را به وقت دیگری موکول کنید، ۲ ساعت پس از صرف وعده‌های غذایی نیز زمان خوبی می‌تواند باشد، زیرا در این صورت نیز معده تقریبا خالی است. از دیگر ویتامین‌های محلول در آب که مانند ویتامین C بهتر است با معده خالی استفاده شوند، به کلیه ویتامین‌های گروه B می‌توان اشاره کرد.



علائم کمبود ویتامین C در بدن چیست؟

کمبود شدید ویتامین C منجر به بیماری اسکوربوت خواهد شد. علائم این بیماری در کمتر از ۱ ماه که مصرف ویتامین سی در حد مطلوب نباشد، می‌تواند خود را نشان دهد. علائم اولیه کمبود ویتامین C شامل احساس خستگی و کسالت و خونریزی از لثه است. اما هرچه کمبود بیشتر شود، سنتز کلاژن مختل شده و بافت‌های هم بند تضعیف خواهند شد که در این صورت درد مفاصل و کند شدن بهبود زخم‌ها اتفاق خواهند افتاد. گفتیم که ویتامین C در بهبود جذب آهن در بدن نیز نقش دارد از این رو با کمبود این ماده مغذی احتمال بروز کم‌خونی نیز در بدن بیشتر خواهد شد. اسکوربوت در کودکان می‌تواند با درد استخوان نیز همراه باشد. اگرچه امروزه کمبود ویتامین C کمتر اتفاق می‌افتد، اما همچنان در افرادی که به خصوص از میوه و سبزیجات در رژیم غذایی خود کم استفاده می‌کنند، ممکن است دیده شود.



عوارض مصرف قرص جوشان ویتامین C چیست؟

گوارش

به طور کلی برای بزرگسالان توصیه می‌شود که روزانه بین ۶۵ تا ۹۰ میلی‌گرم ویتامین C را مورد استفاده قرار دهند. حداکثر مقدار مجاز برای مصرف این ویتامین نیز روزانه ۲۰۰۰ میلی‌گرم است؛ بنابراین هرگز بیش از این مقدار نباید از ویتامین C در قالب مکمل غذایی استفاده نمایید. عوارض جانبی ناشی از مقادیر بالای مصرف ویتامین C معمولا با مصرف مکمل‌های غذایی حاصل می‌شود، نه از طریق مواد غذایی حاوی این ویتامین.



مشکلات کلیوی

این مورد از عوارض قرص جوشان ویتامین C نیز تنها در صورت مصرف بیش از حد به وجود خواهد آمد. مازاد ویتامین C در بدن به شکل اگزالات خارج می‌شود، اما گاهی ممکن است اگزالات به املاح معدنی متصل شده و کریستال‌هایی را ایجاد کند که بعد‌ها به سنگ کلیه تبدیل شوند و اختلالات کلیوی به وجود آورند.



تجمع بیش از حد ماده معدنی آهن در بدن

با مصرف ویتامین c جذب آهن در بدن افزایش می‌یابد و این مسئله به ویژه برای افراد مبتلا به کم‌خونی خبر خوبی می‌تواند باشد. در یک مطالعه مشخص شد که جذب آهن در هنگام مصرف ۱۰۰ میلی گرم ویتامین C همراه با وعده غذایی تا ۶۷ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما برخی از افراد با شرایط خاصی مثل ابتلا به هموکروماتوز به طور ارثی در متابولیسم آهن مشکل داشته و در مورد مصرف کلیه مکمل‌های غذایی حاوی ویتامین C باید نهایت احتیاط را به جا آورند. در این شرایط تجمع بیش از حد آهن در بدن ممکن است به اندام داخلی مثل قلب، کبد، لوزالمعده، تیروئید و سیستم عصبی مرکزی آسیب جدی وارد کند.



افزایش فشار خون

ویتامین C نه تنها موجب افزایش فشار خون و آسیب به قلب و عروق نمی‌شود بلکه برای جلوگیری از حملات قلبی نیز مفید است. اما هنگامی که در قالب قرص جوشان از این ویتامین استفاده می‌کنید، قضیه کمی متفاوت می‌شود. معمولا قرص‌های جوشان برای اینکه قابلیت حل شدن در آب را داشته باشند، حاوی مقایری نمک هستند. اگر از قرص جوشان زیاد استفاده کنید و مستعد بروز فشار خون بالا نیز باشید، ممکن است حملات قلبی برای شما به وجود آید.