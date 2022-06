به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کودکان و نوجوانان بیش از هزار مرکز فرهنگی و هنری ثابت، سیار روستایی و سیار شهری امروز به تماشای فیلم های منتخب پویانمایی دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی پویانمایی تهران در روزی به نام روز پویانمایی نشستند.

همچنین در دو استان اصفهان و تبریز برای هنرمندان و علاقمندان پویانمایی به صورت همزمان فیلم های این دوره از جشنواره اکران شد.

اتفاق مبارک دیگر دایر شدن نمایشگاه کارکچه برای اولین بار در این جشنواره بود.

این نمایشگاه به ارائه عروسک هایی با الیاف پشمی از کاراکتر های انیمیشنی پرداخت که میتواند نمونه ای برای ورود به صنعت مرچندایزی نگ و متعلقات حوزه پویانمایی کشور باشد.

در ادامه این مراسم نیز فرهنگستان هنر بعد از برگزاری جشنواره پویانمایی تا پایان خرداد ماه جایزه ویژه ای را در مراسمی به بهترین فیلم مسابقه ایران اهدا خواهدکرد.

در ادامه این مراسم آقای دکتر مجید شیخ انصاری و آقای کریم سربخش و اقای محمدرضا دوست محمدی برای اهداء جوایز دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی پویانمایی تهران به جایگاه امدند.





1 -تندیس طلایی بهترین فیلم در بخش ارزش های انقلاب اسلامی

به همراه لوح یادبود و جایزه نقدی60/000/000 میلیون ریالی به دلیل فیلمنامه ی سیال و مناسب بصری، هویت بصری و گرافیک قابل قبول، استفاده مناسب از رنگ؛ صداگذاری و موسیقی مناسب، حرکت های مناسب دوربین و هماهنگی قابل قبول در طراحی فضا، کاراکتر ها و آبجکتهای تصویری تقدیم می شد به آقای سید احسان حیدری کارگردان فیلم « این واقعیته»

معرفی برگزیدگان بخش دانشجویی

پخش ویدئو گرافیک معرفی هیئت داوران بخش دانشجویی

1.تندیس طالیی، لوح یادبود و جایزه نقدی 40/000/000 میلیون ریالی برای بهترین کارگردانی به دلیل دکوپاژ جسورانه و متنوع، بهره

گیری از نماها و میزانسن خلاقانه همسو با مفهوم بدیع مورد نظر فیلمنامه و توانایی حفظ فضای مورد نظر داستان با استفاده از امکانات کارگردانی اهداء شد به خانم فائزه دادگر آزاد برای کارگردانی فیلم«صفر شانزده»

2.هیأت داوران برای بهترین فیلمنامه ، تندیس طالیی، لوح یادبود و جایزه نقدی 40/000/000 میلیون ریالی را به دلیل بهره گیری درست در انتخاب داستان و روایت مناسب با مدیوم دنیای ویژه ی خیال انگیز مختص آثار انیمیشن را به جناب آقای مجیدرضا عیوضی برای فیلم «بهشت» اهدا نمود.

3 .و آخرین تندیس طلایی هیئت داوران در این بخش به همراه لوح یادبود و جایزه نقدی40/000/000 میلیون ریالی برای بهترین

پویانما )انیماتور( تعلق میگیرد به سرکار خانم ها: لیال آهنگ، مریم علوی، سارا حنیف، مرضیه کردلو برای فیلم ماالیز به دلیل رعایت

درست اصول بنیادین انیمیت و تنوع و گستردگی حرکات شخصیت های حاضر در اثر و توانایی حفظ رویکرد متحرک سازی در طول روایت داستان.

4.و این بار هیئت داوران تصمیم دارد دیپلم افتخار و جایزه ی نقدی 20/000/000 میلیون ریالی را برای پاسداشت همه آثار حاضر در باکس دانشجویی که هریک کیفیتی ویژه در اثر خود داشتند، به نمایندگی اهدا کند به اثر » دماغ« برای تکنیک بدیع و دیزاین خلاقانه در روایت داستان

پایان نامه ها

1-تندیس طالیی بهترین پایان نامه ی نظری به همراه جایزه نقدی40/000/000 میلیون ریالی هزینه های چاپ و انتشار پایان

نامه به صورت کتاب با موضوع »تدوین ساختار و فضا در انیمیشن به مثابه فضای ریزوماتیک« به سرکار خانم محبوبه کالیی از دانشکده

هنر تعلق می گیرد.



2-لوح سپاس و جایزه نقدی 000/000 /20 ریالی اهداء می گردد به پایان نامه »مطالعه کاردکرد نظریه گشتالت در ساده سازی طراحی بصری شخصیت برای مجموعه های انیمیشن تلویزیونی« به آقای مهدی جالیی فر از دانشگاه صدا و سیمای تهران دانشکده رادیو و تلویزیون.

3-لوح سپاس و جایزه ی نقدی20/000/000 ریالی به پایان نامه »متحرک سازی چهره شخصیت در انتقال هیجان و احساسات تماشاگر درنمونه های منتخب مطالعاتی« به خانم مهسا کبیری رنانی از دانشگاه تربیت مدرس اهدا می شود.



مسابقه ایران

اسامی برگزیدگان مسابقه ایران



1 -اولین دیپلم افتخار جشنواره به همراه جایزه ی نقدی

20/000/000 میلیون ریالی را به دلیل استفاده ماهرانه از قابلیت های تکنیک سه بعدی در خلق فضای جذاب و دیدنی تعلق می گیرد به آقای »محمد کیوان مرز« برای فیلم «پدر»

2-دیپلم افتخار جشنواره و جایزه ی نقدی مبلغ 20 میلیون ریالی به دلیل استفاده ماهرانه از کمترین عناصر بصری در بازآفرینی حرکات شخصیتهای ورزشی تعلق میگیرد به آقای مهدی علی بیگی برای فیلم شماره های افسانه ای

3 -سومین دیپلم افتخار به همراه ج ایزه ی نقدی 20 میلیون ریالی به دلیل ملاحت، ایجاز و ظرافت در بیا ن موضوع تعلق میگیرد به خانم سمانه فضل اهلل اسدی برای فیلم ... رفت

4-و آخرین دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی 20میلیون ریالی به دلیل روایت خیال انگیز و کودکانه اهدا می شود به خانم

فاطمه غروی منجیلی برای فیلم دست و تخم مرغ

5 -تندیس نقره ای به بهترین فیلم تجربی به همراه جایزه نقدی40 میلیون ریالی برای خلق تصاویر بکر، بدیل و ژرف اززندگی تعلق می گیرد به جناب آقای حسین مرادی زاده برای فیلم

تاریکی



6-تندیس نقره ای به بهترین دست آورد فنی و هنری به همراه جایزه نقدی 40 میلیون ریالی برای استفاده ی ماهرانه از تکنیک استاپ موشن در قصه گویی تعلق می گیرد به جناب آقای حمید محمدی حجت آبادی برای فیلم گذشته

7 -تندیس طالیی به بهترین صدا گذاری به همراه جایزه نقدی 50 میلیون ریالی برای دقت و ظرافت استادانه در خلق

صدا و ارتباط تنگاتنگ آن با تصاویر و کامل کردن دنیای فیلم با خلق صدا و افکت های صوتی تعلق می گیرد به جناب آقایان آرش قاسمی و محمد قاسمی برای فیلم نهنگ سفید

و اما جایزه ای که برنده آن اکنون در میان ما نیست تندیس طلایی به بهترین موسیقی به همراه جایزه نقد 50 میلیون ریالی برای همراهی ماهرانه و تاثیرگذار برای تکمیل حماسه ای شاعرانه اهدا می شود به مرحوم آقای یوسف قربانی برای فیلم آتش سرخ

9 -تندیس طلایی به بهترین فضاسازی به همراه جایزه نقدی 50 میلیون ریالی برای خلق فضایی لطیف و نوستالژیک

در بیان خیالبافی کودکانه تعلق می گیرد به خانم الیکا مهران پور برای فیلم بزرگترین ماجراجویی گلی

10 -تندیس طلایی به بهترین پویانما )انیماتور( به همراه جایزه نقدی 50 میلیون ریالی برای تسلط و تبحر در متحرک

سازی دو بعدی برای انتقال احساس و بازی سازی تاثیرگذار اهدا می شود به اقای اهورا شهبازی برای فیلم کالغ

11 -تندیس طلایی به بهترین فیلمنامه به همراه جایزه نقدی 50 میلیون ریالی برای داستانگویی جذاب و هنرمندانه اهدا

می شود به جناب اقای امین کفاش زاده برای فیلم جسم خاکستری

12 -تندیس طلایی به بهترین اثر تبلیغی به همراه جایزه نقدی 50 میلیون ریالی برای اثربخشی و ارتقای کیفیت استاپ

موشن در تبلیغات ایرانی اهدا می شود به آقای عقیل حسینیان نسب برای فیلم واویال ویلی

13 -تندیس طلایی به بهترین اثر تلویزیونی به همراه جایزه نقدی 50 میلیون ریالی برای ایجاد دنیایی جذاب، دلپذیر

و آموزنده برای کودکان تعلق می گیرد به آقای امیر سحرخیز و خانم هاجر مهرانی و آقای مرتضی ناییجی برای

فیلم »چیا شیر نمی خوره؟«

14 -تندیس طلایی به بهترین فیلم با موضوع کودک و نوجوان به همراه جایزه نقدی50 میلیون ریالی برای خلق

دنیایی دوست داشتنی و کودکانه از جنس کاغذ، هنر و قصه اهدا می شود به خانم مریم کشکولی نیا برای فیلم »قدم یازدهم«

15 تندیس برنزی به فیلم سوم جشنواره به همراه جایزه نقدی 40 میلیون ریالی برای خلق حماسه ای شاعرانه و

پرتمثیل با مفهوم امید اهدا می شود به خانم مونا عبداله شاهی برای فیلم آتش سرخ

16 -تندیس نقره ای به فیلم دوم جشنواره به همراه جایزه نقدی

50 میلیون ریالی برای تکامل و پختگی در به تصویر کشیدن ظریف رنج و گسست روانی اهدا می شود به خانم شیوا

صادق اسدی برای فیلم خرچنگ

17 -تندیس طلایی به فیلم اول جشنواره به همراه جایزه نقدی 60 میلیون ریالی رای اقتباسی خلاق و کمال گرا در قصه

گویی روان و خلق فضایی حماسی اهدا می شود به جناب آقای اهورا شهبازی برای فیلم کالغ

18 -و اما جایزه ویژه هیئت داوران، تندیس طلایی به همراه جایزه نقدی 60 میلیون ریالی به خاطر خلق دنیایی شگفت

انگیز از واقعیت و خیال برای بیان داستانی تاثیرگذار اهدا می شود خانم محبوبه کالیی برای فیلم دیوار چهارم

1 .به دلیل ایجاد شکل اصیل یک اثر هنری از طریق استفاده از وجوه مختلف تصویری و صوتی و تاثیر آن بر مخاطب، هیأت داوران جایزه ویژه سیفژ را که متشکل از لوح یادبود و تندیس طلایی

است به کارگردان فیلم Child A Only « فقط یک بچه« به جناب

آقای Giampaolo Simone سیمونه جامپائولو از کشور سوییس

اهداء می نماید.

برندگان بخش بین الملل



1-هیئت داوران اولین دیپلم افتخار جشنواره را برای گرافیک بسیار پرداخت شده و بازنمایی موانع ارتباطات و تنهایی در جهان معاصر اهدا می کند به آقایان siegel frederic و morard benjamin فردریک زیگل و بنژامین مورار برای فیلم orbit lonely the

مدار تنها از کشور سوئیس

2-دومین دیپلم افتخار جشنواره برای زیبایی و سادگی در رابطه با محتوا و فرم اهدا می شود به جناب آقای kibus sergei سرگئی

کیبوس برای فیلم teofrastus تئوفراستوس از کشور استونی

3-و آخرین دیپلم افتخار جشنواره برای به تصویر کشیدن رنج، احساس گناه، غرور و جسارت در کودکان با گرافیک و روایت پیچیده اهدا می شود به Mathilde loubes و antoine bonnet آقایان جناب آنتوان بنوا و متیلده لوبه برای فیلم pocket the in devil a

شیطانی در جیب از کشور فرانسه

4-تندیس برنزی به همراه لوح سپاس برای فیلم سوم برای استفاده استادانه از ویژگی های بصری در روایت پیچیده ای از مصائب پس از جنگ، درگیری های خانوادگی و عشق ناب اهدا می شود به آقای Dubois Bastien باستین دوبوا برای فیلم Souvenir

Souvenir یادگار یادگار از کشور فرانسه



5 -تندیس نقره ای به همراه لوح سپاس برای فیلم دوم برای خلق حرکات دوربین خارق العاده در استاپ موشن و روایت داستان ظریف یک پدر و دخترش اهدا میشود به خانم Kashcheeva Daria دریا کاشچ ییوا برای فیلم Daughter دختر از کشور چک

6-و تندیس طلایی جشنواره به همراه لوح سپاس برای فیلم اول به خاطر روایت داستان شخصی درباره ی خاطرات، هنر و آفرینش و تکنیک منحصر به فرد آن اهدا میشود به خانم Pessoa Regina رژینا Uncle Thomas, Accounting For The فیلم برای پسوا

Days دایی توماس حسابدار روزها محصول مشترک کشورهای پرتغال، کانادا و فرانسه

7-تندیس طلایی به بهترین فیلم با موضوع کودک و نوجوان به همراه لوح سپاس برای بازنمایی کنجکاوی یک کودک و مکاشفه او در طبیعت اهدا میشود به آقای Ah Sung Min مین سونگ آه برای فیلم Boriya بوریا محصول مشترک کشورهای کره جنوبی و فرانسه

8-تندیس طلایی به بهترین اثر دانشجویی به همراه لوح سپاس به دلیل تکنیک درخشان این اثر و اهمیت محیط زیست و آلوده نکردن آن، اهدا میشود به آقای Shelbli Pascal پاسکال شلبلی برای فیلم Beauty The زیبایی از کشور آلمان



9-تندیس طلایی به بهترین اثر تلویزیونی به همراه لوح سپاس به دلیل پرداختن به اهمیت اقتصاد، جامعه و فرهنگ در ارتباط با موضوع یک قربانی جنگ تعلق میگیرد به سرکار خانم ها Cambon Charlotte و Nguyen Mai شارلوت کامبون و مای اِنگوپِن برای فیلم

gbowee leymah – brazenلِی ما گِب ووی بی باک از کشور فرانسه

10 -تندیس طلایی به بهترین اثر تبلیغی به همراه لوح سپاس و جایزه نقدی 50 میلیون ریالی برای ترکیب قابل توجه

گرافیک زیبا و پویایی اثر اهدا میشود به جناب عقیل حسینیان نسب برای فیلم Day s’Cheetah Persian روز یوز ایرانی از کشور

ایران

11 -تندیس طلایی به بهترین اثر بلند به همراه لوح سپاس و جایزه ی نقدی 60 میلیون ریالی به دلیل روایت یک انیمیشن مستند داستانی عمیق در باره زنان و تکنیک استفاده ساده اما تاثیرگزار تعلق میگیرد به جناب آقای بهزاد نعلبندی برای فیلم The

Unseen کاغذپاره ها از کشور ایران

12 -تندیس نقره ای به بهترین دستاورد فنی و هنری به همراه لوح سپاس به دلیل گرافیک منحصر به فرد سیاه و سفید و داستان سرایی

هوشمندانه و چشمگیر اهدا میشود به سرکار خانم Soetkin Verstegen سوئ تکین ف رشت ی خن برای فیلم Frame Freez

فریز ف ریم از کشور بلژیک



13 -و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره تندیس طلایی به همراه لوح سپاس به دلیل تکنیک شاعرانه که ساختمانها را از

اشیایی روزمره به سمفونی تبدیل کرده است اهدا میشود به آقای Hattler Max مکس هتلِر برای فیلم Parallels Serial سلسله

ای از خطوط موازی محصول مشترکی از کشورهای هنگ کنگ و آلمان

جایزه ویژه دبیر جشنواره در بخش بین الملل

1 .تندیس طلایی جشنواره به همراه لوح یاد بود و یک تخته فرش نفیس دست بافت ایرانی به دلیل نیم قرن تجربه او در آفرینش هنر و فیلمسازی مستقل اهدا می شود به آقای Georges Schwizgebel ژرژ شوییز گِبِل از کشور سوئیس



2 .جایزه ویژه دبیر جشنواره در بخش ایران ، تندیس طلایی و لوح سپاس به همراه هدیه 60 میلیون ریالی به دلیل آغازگری در هنر صنعت پویانمایی در بیش از نیم قرن گذشته اهدا می شود به هنرمند والا مقام جناب آقای فرشید مثقالی