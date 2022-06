به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،دکتر منصوره صراطی، مدیر گروه رتبه بندی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های رتبه‌بندی معتبر در سطح بین‌المللی است که در ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی را در کنار رتبه‌بندی‌های بین المللی خود انجام داد.



وی ادامه داد: در گزارش اخیر رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی در سال ۲۰۲۲، تعداد ۶۱۶ دانشگاه از ۳۱ کشور رتبه‌بندی شده‌اند و از ایران تعداد ۵۸ دانشگاه حضور داشته‌اند که ۶ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته‌اند. این در حالی است که تعداد دانشگاه‌های ایران در سال گذشته ۴۷ دانشگاه بوده است.

صراطی گفت: روش‌شناسی این رتبه‌بندی همانند روش‌شناسی رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش (۲۵)، پژوهش (۳۰)، استنادات (۳۰)، درآمد صنعتی (۷.۵) و وجهه بین‌المللی (۷.۵) بهره جسته است. با این حال در رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص‌ها نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه‌های موجود در این رتبه‌بندی باز تنظیم می‌کند.



وی خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۲، تعداد ۶۱۶ دانشگاه را از ۳۱ منطقه در بردارد. در این رتبه‌بندی دانشگاه‌های Tsinghua University و Peking University از کشور چین مانند سال گذشته رتبه‌های اول و دوم را در بین دانشگاه‌های آسیایی به خود اختصاص داده‌اند و برای سومین سال متوالی دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه‌بندی دیده می‌شود و همچنان مانند سال گذشته دانشگاه‌های NUS (National University of Singapore) سنگاپور و UHK (University of Hong Kong) از هنگ کنگ به ترتیب رتبه‌های سوم و چهارم را دارند.





مدیر گروه رتبه بندی ISC گفت: همانند سال‌های گذشته، کشور ژاپن با ۱۱۸ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه‌بندی دارد (سال گذشته این رکورد ۱۱۶ بوده است) و بهترین دانشگاه آن University of Tokyo با رتبه ۶ است.

وی ادامه داد: ایران در سال ۲۰۲۲ تعداد ۵۸ دانشگاه در بین دانشگاه‌های برتر آسیایی داشته است که این تعداد در سال ۲۰۲۱، ۴۷ دانشگاه و در ۲۰۲۰، ۴۰ دانشگاه، در ۲۰۱۹، ۲۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۸، ۱۸ دانشگاه و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ دانشگاه بوده است. سهم ایران از نظر تعداد دانشگاه‌ها در سال ۲۰۱۳ برابر با ۳ درصد بود که در سال ۲۰۲۲ به ۹.۴ درصد رسیده است.

به نقل از مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، مدیر گروه رتبه بندی ISC تصریح کرد: همان گونه که در جدول زیر نشان داده شده است، در رتبه بندی آسیایی ۲۰۲۲ تایمز، تعداد ۵۸ دانشگاه از ایران حضور دارند. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه ۵۷ اولین دانشگاه ایران و دانشگاه‌های علوم پزشکی کردستان، پزشکی مازندران و صنعتی شریف به ترتیب با رتبه‌های ۶۴، ۶۸، ۷۰ بهترین رتبه‌های ایران را کسب کردند.











عملکرد دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی قاره آسیا در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۲

صراطی گفت: از ۲۷ کشور اسلامی در قاره آسیا، دانشگاه‌های ۱۷ کشور در رتبه‌بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۲ حضور دارند. از لحاظ تعداد دانشگاه، کشور ایران با ۵۸ دانشگاه رتبه اول و ترکیه و پاکستان به ترتیب با ۵۴ و ۲۱ دانشگاه رتبه دوم و سوم را دارند. دانشگاه فلسطین برای اولین بار است که در این رتبه‌بندی حضور پیدا می‌کند.