به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تنظیم میزان قند خون، افزایش سیستم ایمنی بدن، کمک به کاهش وزن و مبارزه با کلسترول از دیگر خواص بی نظیر توت فرنگی است.

مزایای سلامتی خوردن توت فرنگی:

محافظت از قلب:

فراوانی آنتی اکسیدان‌ها و پلی فنل موجود در توت فرنگی آن را به یک مواد غذایی ایده آل برای محافظت و سلامت قلب تبدیل کرده است. توت فرنگی همچنین حاوی آنتوسیانین (که مسئول رنگ قرمز توت فرنگی است)، می‌باشد که از سیستم گردش خون محافظت می‌کند و از ایجاد پلاک در شریان‌ها جلوگیری می‌کند و همچنین باعث تنظیم فشار خون میشود.

تنظیم میزان قندخون:

توت فرنگی حاوی اسید الاگیگ است که همراه با آنتی اکسیدان‌های دیگر به کاهش هضم غذا‌های نشاسته‌ای کمک می‌کند و همچنین افزایش سطح قند خون را پس از یک وعده غذایی نشاسته‌ای کنترل می‌کند و به افراد مبتلا به دیابت نوع دو کمک می‌کند، تا سطح قند خون خود را کنترل کنند.

کمک به مبارزه با سرطان:

توت فرنگی منبع سرشار از ویتامین C و فیبر است، که هر دوی آن‌ها برای محافظت در برابر سرطان‌های مری و کولون و مفید هستند. خواص ضد سرطانی توت فرنگی معروف است که می‌تواند از سرطان‌های پوست ریه، مثانه و سینه جلوگیری کند.

افزایش سیستم ایمنی بدن:

توت فرنگی منبع عالی از ویتامین C است و با ایجاد آنتی بادی‌های تقویت کننده برای سیستم ایمنی بدن شود و در نهایت توانایی بدن را برای مبارزه با عفونت افزایش می‌دهد.

تنظیم فشار خون:

توت فرنگی حاوی آنتوسیانین‌هایی است که آنتی اکسیدان قدرتمندی هستند و رطوبت عروق خونی را کاهش داده و فشار خون را نیز کم می‌کند. توت فرنگی همچنین غنی از پتاسیم است که یکی از مواد مغذی برای کنترل فشار خون محسوب می‌شود.

بهبود سلامت مغز:

به دلیل وجود آنتی اکسیدان‌ها از سلول‌های مغزی در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند. همچنین تغییرات نورون‌ها را خنثی می‌کند و در نهایت منجر به بهبود سلامت مغز می‌شود.

بیماری‌های مغزی مانند:پارکینسون و آلزایمر را به علت افزایش پروتئین کاهش می‌دهد و مکانیسم طبیعی تغذیه مغز را بهبود می‌بخشد و باعث کاهش انباشت این پروتئین می‌شود.

مبارزه با التهاب:

توت فرنگی حاوی کورستین است و مصرف کورستین همراه با ورزش منظم، می‌تواند باعث ایجاد پلاک آترواسکلروز شود. همچنین توت فرنگی غنی از ویتامین c است که نقش مهمی در جلوگیری از التهاب را ایفا می‌کند این ویتامین در کاهش نشانه‌های آرتروز و و نقرس نیز نقش دارد.

مبارزه با کلسترول:

توت فرنگی حاوی پکتین است که یک نوع فیبر محلول می‌باشد و سطح کلسترول بد در بدن را کاهش می‌دهد.

بهبود سلامت بینایی:

توت فرنگی با وجود آنتی اکسیدان‌هایی که دارد، برای جلوگیری از آب مروارید، ماکولار و سایر بیماری‌های چشمی بسیار مفید می‌باشد.

به گفته محققان:ویتامین C می‌تواند عملکرد و زندگی سلول‌های شبکیه را افزایش دهد و سالم نگه دارد.

کمک به کاهش وزن:

اسید الاگیگ و آنتی اکسیدان‌ها نقش مهمی در به وجود آمدن توت فرنگی دارند که برای کاهش وزن مناسب است.

توت فرنگی یکی از غذا‌های ضد التهابی شگفت انگیز است و قابلیت کاهش وزن را دارد. علاوه بر، این آنتوسیانین ها، آنتی اکسیدان‌های اصلی هستند که باعث افزایش تولید هورمون‌های لاغری در بدن می‌شوند.

این هورمون‌ها متابولیسم و سوخت و ساز بدن را ترویج می‌بخشند و اشتهای شما را تا حد زیادی کاهش می‌دهند و ممکن است حتی باعث سوزاندن چربی شوند.

داشتن بارداری سالم:

توت فرنگی منبع غنی از فولات است و مصرف فولات در دوران بارداری بسیار مهم است، زیرا می‌تواند نقایص لوله عصبی نوزاد را از بین ببرد و همچنین برای سلامت مادر نقش ضروری دارد.

بهبود سلامت استخوان:

ویتامین K، پتاسیم و منگنزی که در توت فرنگی وجود دارد، می‌تواند سلامت استخوان را بهبود ببخشند.

کمک به درمان یبوست:

با توجه به اینکه توت فرنگی غنی از فیبر است، می‌تواند به یبوست کمک کند. فیبر در میوه نیز مسائل مربوط به گوارش مانند گاز معده و نفخ را از بین میبرد.

سالم نگه داشتن دندان ها:

توت فرنگی حاوی اسید مالیک است و به عنوان یک ماده عمل می‌کند که تغییر رنگ دندان را از بین می‌برد و می‌توان از توت فرنگی برای سفید کردن دندان‌ها استفاده کرد.

توت فرنگی را می‌توان به یک خمیر تبدیل کرده و با مقداری نوشابه مخلوط کنید و سپس با استفاده از یک مسواک نرم روی دندان هایتان بمالید و بعد از ۵ دقیقه با خمیر دندان مسواک بزنید و بعد دندان هایتان را بشویید.

استفاده بیش از حد می‌تواند به مینای دندان آسیب بزند.