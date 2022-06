به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، محمد فرجامی گفت: در بررسی‌های انجام گرفته در دشت سربیشه که برای نخستین بار توسط کارشناسان این اداره‌کل، در سال 1392 انجام شد، علاوه بر شناسایی محوطه‌های پس از عصر روستانشینی، در شمال روستای کلاته محمد لاله در حاشیه غربی دشت سربیشه، شواهدی مشکوک از دست‌افزارهای سنگی شناسایی شد.



وی افزود : پس از مطالعات مقدماتی، در سال گذشته به شکل فشرده توسط تیمی از کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شهرکرد مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعات حاکی از وجود استقراری مهم از دوران پارینه‌سنگی میانی در دشت سربیشه است.



کارشناس باستان‌شناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود:‌ نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعات در مقاله‌ای با عنوان: An Introduction to the Late Pleistocene Lithic Industries in the East of the Iranian Plateau in Light of the New Findings from Sarbisheh Plain در یکی از معتبرترین مجلات تخصصی در حوزه پژوهش‌های پارینه‌سنگی با نام Lithic Technology منتشر شد.



فرجامی گفت: این مجله که در رده‌بندی مجلات ISI و در پایگاه استنادی Scimago جزو مجلات برتر و مطرح حیطه باستان‌شناسی جهان محسوب می‌شود و همچنین در پایگاه استنادی Taylor & Francis و Scopus نیز که دارای امتیاز Impact Factor 1.5 بوده، نمایه شده است.



وی گفت :در این پژوهش علاوه بر بررسی دست‌افزارهای به‌دست‌آمده از کلاته محمد لاله سایر محوطه‌های کلیدی در خراسان نیز موردبررسی قرار گرفتند که ازجمله آن‌ها غار کیارام استان گلستان شهرستان گالیکش،ناهگاه صخره‌ای خونیک شهرستان قائنات، محوطه کلاته شور شهرستان سرایان و چهل‌دختران شهرستان سربیشه هستند.



وی گفت : در این میان اهمیت بالای محوطه کلاته محمد لاله در مطالعات پارینه‌سنگی شرق ایران بیش‌ازپیش مورد تأکید قرار گرفته است، موضوعی که با انجام کاوش‌‌های لایه نگارانه در آن می‌توان به سایر ابعاد و پیچیدگی جنبه‌های زیست انسان عصر پارینه‌سنگی میانی نئاندرتئال ها در خراسان جنوبی دست‌یافت و جایگاه واقعی این بخش از فلات ایران را در مطالعات دیرین انسان‌شناسی مطرح کرد.