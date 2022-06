به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مروری بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه خلاصه‌سازی خودکار متون زیست پزشکی در دنیا، نشان می‌دهد ۷ مقاله دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یافته‌های معتبر مجله انجمن انفورماتیک پزشکی آمریکا (AMIA) قرار گرفته است.

دکتر ناصر قدیری افزود:با توجه به اینکه حجم بالای مقالات پزشکی و گزارش‌های تخصصی که مطالعه آن‌ها برای پزشکان و متخصصان زمان‌بر است، متخصصان کامپیوتر و داده‌کاوی با استفاده روش‌های داده‌کاوی و متن‌کاوی به متخصصان علم پزشکی کمک می‌کنند تا در زمان کمتری به خلاصه مهمترین متون و گزارش‌های تخصصی پزشکی دسترسی پیدا کنند.

انسیه داوودی جم دانشجوی مقطع دکترای مهندسی کامپیوتر در مقاله‌ای که بر اساس نتایج رساله دکترا باراهنمایی دکتر ناصر قدیری و مشاوره دکتر فابیو رینالدی (Fabio Rinaldi) از دانشگاه زوریخ سویس نگاشته شده؛ به موضوع خلاصه‌سازی مبتنی بر گراف‌های چندلایه پرداخته است.

میلاد مرادی و مژگان نصر آزادانی دو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان از دیگر نویسندگان مقالات ایرانی در فهرست نشریه JAMIA هستند که براساس یافته‌های پایان نامه‌های خود به راهنمایی دکتر قدیری و با استفاده از روش‌های کاوش قواعد و استنتاج احتمالاتی، یافته‌های خود را منتشر کردند.

مرادی، با نگارش سه عنوان مقاله در این فهرست حضور دارد. وی برای اولین بار به موضوع نگاشت کلمات به مفاهیم سطح بالاتر، با روش کاوش قواعد داده کاوی و روش نوآورانه احتمالاتی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، پرداخته است.

نصرآزادانی هم از رویکرد نوآورانه مبتنی برگراف در ترکیب با کاوش قواعد و خوشه‌بندی، استفاده کرده است و با انتشار دو مقاله درسال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در فهرست مقالات معتبر جهانی قرار گرفته است.

داودی جم نیز در یک رویکرد جدید نتایج مدل‌سازی همزمان بیش از یک نوع رابطه بین عناصر متن بر مبنای گراف چندلایه را در نشریه معتبر Journal of Biomedical Informatics در سال ۲۰۲۱ ارائه کرده است.

براساس یافته‌های مجله انجمن انفورماتیک پزشکی آمریکا (Journal of the American Medical Informatics Association - JAMIA) در گزارشی که ژوئن ۲۰۲۱ با عنوان بررسی سیستماتیک خلاصه سازی خودکار متن برای ادبیات زیست پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت (EHRs) منتشر شده، ایران دومین کشور در تولید مقالات داده کاوی متون پزشکی بعد از آمریکا معرفی شده است.

براساس این گزارش، امریکا با ۸ مقاله رتبه اول، ایران با ۷ مقاله رتبه دوم و چین با ۶ مقاله در رتبه سوم کشور‌های برتر حوزه داده کاوی مقالات پزشکی قرار دارند.۱۰ مقاله چند ملیتی نیز در این فهرست وجود دارد.

برای دسترسی به متن مقاله انجمن انفورماتیک پزشکی آمریکا به نشانی وب سایت زیر مراجعه کنید:

https://academic.oup.com/jamia/article/۲۸/۱۰/۲۲۸۷/۶۳۳۵۵۲۳

همچنین اطلاعات درباره طرح‌ها و مقالات آزمایشگاه پژوهشی داده‌ها و دانش دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان از طریق نشانی اینترنتی http://dkr.iut.ac.ir قابل دسترسی است.