به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر روح‌اله نوری، استادیار گروه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران است که سابقه عضویت در هیئت تحریریه 6 مجله دیگر عضو Web of Science (WOS) دارد که این مجلات شامل cience of the Total Environment (Elsevier)، Paddy and Water Environment (Springer)، Hydrology Research (IWA)، Water (MDPI)، Hydrology (MDPI) و Scientific Reports هستند.

استادانی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی آمریکا، کانادا، آلمان، اسپانیا، انگلستان، ژاپن، استرالیا، هند و چند کشور دیگر اعضای هیأت تحریریه مجله npj Clean Water را تشکیل می دهند.

دکتر روح‌اله نوری عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و هیئت علمی همکار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، تنها استاد ایرانی حاضر در این مجله علمی معتبر است.

مجله npj Clean Water از مجلات شناخته‌شده در حوزه منابع آب و محیط زیست است که از نظر درجه و اعتبار در رده @۱ دسته‌‎بندی می‌شود.