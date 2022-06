به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این دو سیاره خارج از منظومه شمسی دور یک ستاره سرخ کوتوله در فاصله ۳۳ سال نوری زمین به نام HD ۲۶۰۶۵۵ مدار می‌زنند. نام سیاره‌های مذکور نیز HD ۲۶۰۶۵۵ b و HD ۲۶۰۶۵۵ c است.



سیارات مذکور ابر زمین‌هایی صخره‌ای هستند. به طوری که HD ۲۶۰۶۵۵ b حدود ۱.۲ برابر و HD ۲۶۰۶۵۵ c حدود ۱.۵ برابر سیاره خاکی ما هستند.



گروهی از محققان بین المللی به رهبری رافائل لاک از انستیتو آستروفیزیک آندلسیا اسپانیا و دانشگاه شیکاگو با بررسی داده‌های TESS این سیارات را کشف کردند.



البته هنوز مشخص نیست سیارات تازه کشف شده تا چه اندازه پذیرای حیات هستند یا آنکه اصلاً سیارات اتمسفر دارند یا خیر. اما هرگونه نشانه حیاتی در آن‌ها بسیار با حیات روی زمین متفاوت خواهد بود. دمای HD ۲۶۰۶۵۵ b حدود ۵۴۳ و دمای HD ۲۶۰۶۵۵ c حدود ۸۱۶ درجه فارنهایت تخمین زده می‌شود.



البته دمای بالا لزوماً مانعی برای وجود برخی از انواع حیات نیست و تحقیقات جدید نشان داده اند برخی سیارات ابر زمین ممکن است شرایطی مناسب برای وجود نوعی از حیات را فراهم کنند.



این دو سیاره از ۱۰ کاندید مورد نظر برای بررسی بیشتر با تلسکوپ جیمز وب هستند.