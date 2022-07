به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر ناصر سیم فروش، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی جایزه ارولوژیست برتر انجمن جهانی SIU Distinguished Career Award را دریافت کرد.

دکتر ناصر سیم فروش استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی این جایزه را با حضور بیش از ۵ هزار نفر از برترین اورولوژیست‌های دنیا، در کنگره جهانی ارولوژی و در مونترال کانادا دریافت خواهد کرد.

جایزه Distinguished Career Award، یکی از مهمترین جوایز SIU است که دارای اعتبار بسیار بالای علمی و بین المللی است.

این جایزه به افرادی تعلق می‌گیرد که در «دوران شغلی خود» اثرات مهم و قابل توجهی در رشته اورولوژی داشته اند، دریافت این جایزه یک موفقیت و دستاورد مقطعی نیست بلکه مربوط به دستاورد طول عمر حرفه‌ای یک اورولوژیست است.

انتخاب استاد گرانقدر، دکتر سیم فروش به عنوان برنده جایزه Distinguished Career Award در انجمن جهانی اورولوژی، یک افتخار بزرگ ملی و جهانی برای جامعه علمی و ارولوژی است.

این دستاورد ارزنده نقطه عطفی در اورولوژی و پزشکی ایران محسوب می‌شود ضمن این که این جایزه برای نخستین بار به کشوری غیر غربی اعطا شده است.

این جایزه نشان از اثرگذاری مهم رشته اورولوژی، در ابعاد جهانی است و نه تنها یک تأثیر ملی یا منطقه ای، با نیم نگاهی به اسامی بزرگانی که سال‌های قبل این جوایز را کسب کرده‌اند اهمیت آن بیش از پیش مشخص می‌شود.

Distinguished Career Awards

SIU members who have contributed significantly to the field of Urology during their careers.

Guido Barbagli (Italy)

Tony Mundy (UK)

Alan Wein (USA; Chief Editor of Campbell Textbook of Urology)

Peter Gilling (Australia)

Claude Abbou (France)

Paul Abrams (UK)

John Fitzpatrick (Ireland)

Per-Anders Abrahamsson (Sweden; Previous General Secretary of EAU)

Jose Maria Gil Vernet (Spain)

Mark Soloway (USA)