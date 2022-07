­به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ در روزهای پایانی هفته فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن مختلفی از جمله فیلم سینمایی «حباب»، فیلم سینمایی «خانواده فوری»، فیلم سینمایی «بچه‌های کلاس هشتم»، فیلم سینمایی «مسابقه نهایی» و انیمیشن «ریون ناقلای کوچولو»، روی آنتن شبکه دو سیما می رود.



فیلم سینمایی «حباب»

اشکان فوتبالیست خوبی است و قرار است در تیم ملی نونهالان بازی کند ولی یکی از بچه‌ها به نام البرز به او حسادت کرده و روی او خطا می‌کند و باعث می‌شود اشکان نتواند تیم ملی را همراهی کند. او بسیار عصبانی است تا اینکه با پسر بچه‌ای آشنا می‌شود که به طور مادرزاد فلج است ولی توانسته کارهای مختلفی انجام دهد و از توانایی‌های دیگرش به خوبی استفاده کند. اشکان به همراه او به تماشای تمرین فوتبال تیم ملی می‌رود. یک روز اشکان پاسپورت البرز را پیدا می‌کند و برای اینکه او نتواند با تیم ملی همراه شود، آن را مخفی می‌نماید و...

کارگردان: سامان استرکی

تهیه کننده: منوچهر شاهسواری،

بازیگران: امیرحسین عباسی نژاد، سامان ارسطو، متین حیدر نیا، آریا صالحی، علیرضا رضازاده

ژانر: خانوادگی

سال تولید: 1390

کشور سازنده: ایران

مدت (دقیقه): 79 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه شانزدهم تیر ساعت 8 صبح

فیلم سینمایی «خانواده فوری»

زوج جوانی بنام پیت و الی واگنر در زندگی مشترکشان احساس خلاء عاطفی می‌کنند و از سویی به دلیل سن بالا تمایلی به بارداری و بچه دار شدن ندارند. در نتیجه تصمیم می‌گیرند تا به مرکز مراقبت از بچه‌های بی‌سرپرست مراجعه کرده و کودکی را به فرزندی قبول کنند. درآنجا دو تن از مربیان، دوره‌ها و مهارتهای لازم برای هدایت والدین را برعهده دارند و طی برگزاری مراسمی، بچه‌ها را به والدین معرفی می‌کنند تا آنها بتوانند از نزدیک تصمیم درست برای انتخاب فرزندشان بگیرند. در این مراسم آنها توجه‌شان به یک دختر نوجوان جلب می‌شود که از کودکی به دلیل اعتیاد مادرش، مراقبت از خواهر و برادرش را نیز عهده‌دار بوده؛ آنها به رغم مخالفت خانواده، آن سه بچه را به فرزندی قبول می‌کنند و این شروعی است برای دردسرهای مختلف...

نام اصلی: Instant Family

کارگردان: سین آندرس

تهیه کنندگان: مارک واهلبرگ، سین آندرس

بازیگران: مارک واهلبرگ، رز برنی، ایزابلا مونر

ژانر: خانوادگی

سال تولید: 2018

کشور سازنده: آمریکا

مدت (دقیقه): 86 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه شانزدهم تیر ساعت 23:30

انیمیشن «ریون ناقلای کوچولو»

این داستان درباره کلاغی کوچک به نام ریون است که بطور اتفاقی سر از اتاق زیر شیروانی پدربزرگش درمی‌آورد و با خواندن یک داستان ، به نقشه گنجی دست پیدا می‌کند. او به همراه دوستانش از ادی خرسه و باجر کوچولو می‌خواهد تا در یافتن گنج او را همراهی کنند. از سوی دیگر دو برادر سگ آبی نیز از نقشه آنها مطلع شده و قصد رسیدن به گنج را دارند در رقابت با آنها باید معماهای پیش رویشان را حل کنند و خطرات بزرگی را از سر بگذرانند تا سرانجام به گنجی بزرگ برسند و در پایان در حالیکه دروازه گنج در حال بسته شدن است، همه آنها دست به دست هم می‌دهند تا از غار گنج فرار کنند...

نام اصلی: Raven the Little Rascal - Hunt for the Lost Treasure

کارگردانان: ورنا فلس، ساندور جسی

تهیه کننده: درک بینهولد

ژانر: انیمیشن، کودک و نوجوان

سال تولید :2019

کشور سازنده :آلمان

مدت (دقیقه): 83 دقیقه

زمان پخش: جمعه هفدهم تیر ساعت 8 صبح

فیلم سینمایی «بچه‌های کلاس هشتم»

داستان این فیلم درباره ۱۵ دانش‌آموز کلاس هشتم است که به دلیل شیطنت‌های فراوان، مسائلی بین آنها و ناظم مدرسه پیش می‌آید…

کارگردان: مسعود منصوری

تهیه‌ کننده: جمال گلی

بازیگران: خشایار راد، محمود مقامی، مجید مشیری، آزیتا ترکاشوند، اکبر رحمتی، مهوش وقاری، آرش تاج

ژانر: خانوادگی، اجتماعی

سال تولید: 1397

کشور سازنده: ایران

مدت (دقیقه): 90 دقیقه

زمان پخش: جمعه هفدهم تیر ساعت 18:20

فیلم سینمایی «مسابقه نهایی»

این فیلم داستان رولان پیرمردی است که به دلیل ابتلا به آلزایمر مجبور به فروش رستورانش در پاریس می‌شود و به منزل دخترش در لیون نقل مکان می‌کند. دختر و داماد او به دلیل کمبود جای کافی برای نگهداری او در مضیقه‌اند و برای پیدا کردن راه حل و صحبت با پانسیون نگهداری از این بیماران به خارج از شهر سفر می‌کنند. در طول مسیر به دلیل پایان اعتبار گواهینامه و عدم توجه به فرمان پلیس، از سوی پلیس بازداشت می‌شوند و برای رسیدگی به پرونده‌شان، ناچار می‌شوند تا یک شب در بازداشت بسر ببرند. از سوی دیگی ژان باتیست پسر نوجوانشان که قرار است برای شرکت در فینال بسکتبال جوانان به پاریس سفر کند، بدلیل این اتفاق مجبور می‌شود تا رولان را بدون اطلاع والدینش با خود همراه کند. آنها به دلیل خرابکاریهای رولان از قطار جا می‌مانند و در نهایت مجبور می‌شوند تا برای رسیدن به مسابقه نهایی تا پاریس رانندگی کنند. ژان باتیست با رعایت یک پیشنهاد فنی از سوی رولان موفق به بُرد تیمش می‌شود و....

نام اصلی: in the Game (la finale)

کارگردان: رابین سیکس

تهیه کنندگان: تیبالت گاست، ماتهیاس وبر

بازیگران: رایان بنسیتی، تیری هرمیت، امیلی سین

ژانر: خانوادگی

سال تولید: 2018

کشور سازنده: فرانسه

مدت (دقیقه): 77 دقیقه

زمان پخش: جمعه هفدهم تیر ساعت 23:30