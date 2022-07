نشریه نانویی JNSC بالاترین ضریب اثربخشی را کسب کرد

Journal of Nanostructure in Chemistry با ضریب اثربخشی (Impact Factor) IF=۸ برای سومین سال پیاپی موفق شد بالاترین IF را در بین نشریات ایرانی کسب کند .