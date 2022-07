به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری،زردآلو میوه کوچکی است که پوست نازکی دارد. به طور کلی این میوه، به رنگ زرد یا نارنجی و گاهی یک طرف آن قرمز است، مزه‌ای شبیه هلو و آلو دارد دانه آن اغلب با پوست سختی محصور شده است که به عنوان یک میوه، به روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. زردآلو خشک، میوه سنتی با طعم شیرین است. در فرآیند خشک کردن میوه مقدار آب میوه‌ها تبخیر می‌شود و ارزش غذایی موجود در آن کم می‌شود. فیبر بالا به تسکین یبوست و اسهال کمک می‌کند. معمولا زردآلو خشک حاوی هیچ قند اضافی با شاخص گلیسمیک پایین نیست.



ویتامین آ:

زردآلو حاوی مقدار زیادی ویتامین آ است که به آن رتینول گفته می‌شود این چربی محلول به بهبود بینایی کمک می‌کند. سیستم ایمنی بدن را محافظت می‌کند و سلامت پوست را بهبود می‌بخشد.



کاهش خطر اختلالات چشمی:

بتا کاروتوئن و رتینول موجود در زردآلو خطر اختلالات چشمی را کاهش می‌دهد که باعث از دست دادن بینایی می‌شود. همچنین زردآلوی خشک غنی از زاکسنتین است که به چشم‌ها کمک می‌کند و از بیماری ماکولا که مرتبط با سن، به ویژه در افراد مسن‌تر است، محافظت می‌کند.



فیبر کافی:

زردآلو بصورت خشک و یا تازه منبع خوبی از فیبر رژیمی هستند. رتینول موجود در زردآلو محلول در چربی است که در بدن حل و مواد مغذی حیاتی به راحتی توسط بدن جذب می‌شوند. هم چنین اسید‌های چرب را سریع تجزیه می‌کند تا هضم نرمال شود. این میوه با پاک کردن روده‌ها به طور منظم از ناراحتی معده و روده جلوگیری می‌کند.



ویتامین C:

میوه خشک زردآلو دارای ویتامین C است، ویتامین C موجود در زردآلو سبب افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل عفونی و از بین بردن رادیکال‎های مضر می‌شود. مصرف زردآلوی خشک هنگام سرماخوردگی بسیار مفید است.



بهبود قلب:

زردآلو به دلیل داشتن فیبر بالا به کاهش مقدار کلسترول بد در بدن کمک می‌کند. هم چنین کلسترول خوب را بالا می‌برد تا قلب سالم بماند. مقدار پتاسیم موجود در این میوه الکترولیت را در سیستم متعادل و ماهیچه‌های قلب را محافظت می‌کند.



منبع آنتی اکسیدان ها:

زردآلو رسیده منبع آنتی اکسیدان است و مصرف منظم آن به پاکسازی سموم از بدن کمک می‌کند. آنتی آکسیدان‌ها رادیکال‌های آزاد که به سلول‌ها آسیب می‌رساند را از بین می‌برد. مقدار کل آنتی اکسیدان یا ORAC زردآلو خشک شده ۱۱۱۵ میکرولیول TE / ۱۰۰ گرم است.



پیشگیری از سرطان:

برخی از آنتی اکسیدان‌های موجود در زردآلوی خشک مانند لوتئین، زاکسانتین و بتا کریپتوکسانتین سبب از بین رفتن رادیکال‌های آزاد شده و نقش مهمی در پیشگیری از پیری، سرطان و بیماری‌های مختلف دارند.



سرشار از مواد معدنی:

زردآلوخشک شده سرشار از مواد معدنی مانند پتاسیم، آهن، روی، کلسیم و منگنز است. پتاسیم یک جزء مهم از مایعات سلولی بدن است برای قلب مفید است و سبب تنظیم فشار خون می‌شود.



جلوگیری از کم خونی:

زردآلو به دلیل داشتن آهن مانند آهن غیر هموگلوبینی زمان می‌برد تا جذب بدن شود و در بدن باقی می‌ماند و مانع کم خونی می‌شود. بهتر است ویتامین ث را همراه با آن بخورید تا جذب بهتر آهن غیر هموگلوبینی صورت بگیرد.



مفید برای زنان باردار:

زردآلو خشک شده سرشار از مواد مغذی بسیاری برای سلامت بدن به ویژه برای زنان باردار است. این میوه دارای آهن فراوان است و از کم خونی دوران بارداری می‌کاهد و فیبر موجود در آن سبب بهبود عملکرد سیستم گوارش و رفع یبوست و سوء هاضمه در زنان باردار است. مصرف زردآلو خشک شده سبب کاهش تنش و اختلالات عصبی و درمان عفونت واژن می‌شود. مصرف زردآلو خشک به مادران باردار برای رشد سیستم عصبی جنین کمک کرده و از زایمان زودرس جلوگیری می‌کند.