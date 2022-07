به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کتاب: «Automation and Computational Intelligence for Road Maintenance and Management: Advances and “Applications» با عنوان «اتوماسیون و هوش محاسباتی برای نگهداری و مدیریت راه: پیشرفت‌ها و کاربردها» توسط انتشارات WILEY تدوین شده است.

این کتاب ماحصل آخرین تجربیات نویسندگان در زمینه خودکاری سازی و هوش محاسباتی در مدیریت راه‌ها است. علمی جدید که حلقه اتصال مدیریت، هوش مصنوعی، پردازش تصویر و روش‌های بهینه سازی پیشرفته را در یک چارچوب کاربردی بر اساس آخرین تجربیات و یافته‌ها تعیین می‌کند.

این کتاب یک محصول بین رشته‌ای است که با هدف استفاده دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی، مهندسی صنایع، مهندسی برق و الکترونیک و سایر رشته‌های مرتبط بین رشته‌ای که با تکنولوژی روز مرتبط هستند، در ۱۰ فصل تالیف شده است.

این کتاب با دو هدف، کتاب درسی برای دوره‌های مدیریت روسازی و مباحث مربوط به اتوماسیون و ارزیابی بر اساس تفسیر تصویر و مرجعی برای مسائل واقعی روش‌های هوش مصنوعی، الگوریتم‌های جدید الهام گرفته از طبیعت، حل مسائل واقعی و پیشرفته مدیریت راه‌ها و زیرساخت‌ها تدوین شده است.

چند نمونه از روش‌های جدید ارائه شده در این کتاب شامل تکنیک‌های پردازش تصویر، بینایی ماشین، روش‌های هوش مصنوعی، هوش محاسباتی، ابهام و حل مسائل فازی با پیچیدگی بالا، بهینه سازی بر اساس الگوریتم‌های الهام گرفته از طبیعت و استخراج دانش است.

نقشه راه تالیف این کتاب آشنایی با روش‌های جدید و نشان دادن برخی از کاربرد‌های این روش‌ها در مدیریت روسازی راه‌ها به عنوان سرمایه‌های اصلی کشور‌ها است.

لازم به ذکر است که استفاده از این روش‌ها به مدیریت روسازی راه ها، مهندسی عمران و مدیریت زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود و در سایر زمینه‌ها مانند مهندسی پزشکی، برق و الکترونیک، مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و نجوم قابل استفاده است.

این کتاب که از ۱۰ فصل در موضوعات مجزا تشکیل شده است، به محققانی که درگیر جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ هستند توصیه می‌شود.