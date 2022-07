به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حاشیه همایش ملی ودیعه‌گذاری بر بطری‌ها، که به همت انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت و با همکاری دانشگاه تهران در مرکز همایش‌های بین المللی امام خمینی (ره) دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد ؛ برترین‌های کشور در سه حوزه‌”مقالات“”پایان نامه‌ها“ و”تشکل‌های محیط زیستی“ برگزار شد که برگزیدگان این رویداد به این شرح معرفی شدند:



برگزیدگان در بخش تشکل‌ها:

نسیم طواف‌زاده از ”موسسه سبزکاران بالان“ به عنوان تشکل برتر محیط زیستی

پرهام جعفری از ”سمن زیست محیطی زامیاران“ به عنوان تشکل قابل تقدیر محیط زیستی



برترین‌های بخش مقالات:

محمود نصرالله زاده با مقاله‌ نانو و محیط زیست تحت عنوان biowaste-and nature-derived nano materials به عنوان مقاله برتر محیط زیستی

میر امیرمحمد رشادی با مقاله‌ای تحت عنوان a review of the application of adsorbents for landfill leachate treatment به عنوان مقاله قابل تقدیر محیط زیستی

مرتضی نظری پور با مقاله‌ای تحت عنوان research trends of heavy metal removal from aqueous environment به عنوان مقاله قابل تقدیر محیط زیستی

افشین ابراهیمی با مقاله‌ای تحت عنوان a heterogeneous peroxymonosulfate catalyst به عنوان مقاله قابل تقدیر محیط زیستی

دکتر فرناز برزین‌پور با مقاله‌ای تحت عنوان a novel bi-objective credibility-based fuzzy model for municipal waste collection with hard time windows به عنوان مقاله قابل تقدیر محیط زیستی



برترین‌های بخش پایان نامه:

امین انصاری با پایان‌نامه نانو و محیط زیست تحت عنوان ”تخریب الکتروکاتالیستیکی آلاینده‌های آلی با استفاده از الکترودهای پوشش داده شده الکتروشیمیایی با نانو ذرات“ به عنوان پایان‌نامه برتر محیط زیستی

مهدی قاسمی با پایان‌نامه‌ای تحت عنوان ”تجزیه و تحلیل فرایند تراوش در پسماند شهری با استفاده از مدل فیزیکی با عملکرد سه گانه“ به عنوان پایان‌نامه برتر محیط زیستی

آریا رحمانی با پایان‌نامه‌ای تحت عنوان ”بررسی تاثیر پتاسیم دی هیدروژن فسفات بر اتصال و استحکام سیمان منیزیتی“به عنوان پایان‌نامه قابل تقدیر محیط زیستی

فرشته عموریزی با پایان‌نامه نانو و محیط زیست تحت عنوان ” تهیه حسگرهای نوری جدید بر پایه نانو ذرات طلا“ به عنوان پایان‌نامه قابل تقدیر محیط زیستی



در این رقابت، ارتباط موضوعی با فناوری نانو به دلیل اهمیت و پیشرفت این فناوری در کشور، به عنوان امتیاز ویژه در نظر گرفته شده بود.