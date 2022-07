به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ فیلم‌های سینمایی ایرانی و خارجی زیر، از جمله آثاری هستند که پنجشتبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ تیر از شبکه دو سیما پخش می شوند:

انیمیشن «قطار دایناسور، جزیره ماجراجویی»

دایناسور‌های دوست داشتنی و صمیمی، سوار «قطار دایناسورها» می‌شوند تا به نقاط مختلفی در زمان حرکت کنند. به این ترتیب دایناسور‌های کوچولو به ماجراجویی‌های مختلفی می‌روند و مطالب تازه‌ای از زمان‌های مختلف دوران زمین یاد می‌گیرند و...

نام اصلی: Dinosaur Train: Adventure Island

کارگردانان: کریگ بارت لت، تری زومی

تهیه کننده: کریگ بارت لت

ژانر: کودک و نوجوان

سال تولید: ۲۰۲۱

کشور سازنده: آمریکا

مدت (دقیقه): ۷۸ دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه ۲۳ تیر ساعت ۸ صبح

فیلم سینمایی «من پدر خوبی هستم»

داستان این فیلم در مادرید پایتخت اسپانیا و حول یک خانواده اتفاق می‌افتد که دارای پنج فرزند هستند. خاویر پدر خانواده فکر می‌کند که بهترین پدر قرن بیست و یکم است. او برای یک شرکت تلفن همراه کار می‌کند و مدیر عامل و تکنسین رایانه است. او آنقدر غرق کار است که همسرش ماریسا و فرزندانش سارا، کارلوتا، روچو دانی و پائولا را نمی‌بیند. او همیشه فکر می‌کند همه چیز مرتب است و ماریسا در مورد همه چیز بدون این که نیازی باشد اغراق می‌کند. ماریسا در بیشتر موارد، از روزارا، خانمی که خدمتکار خانه است برای نگهداری از بچه‌ها کمک می‌گیرد. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که خاویر به همسرش می‌گوید نمی‌تواند به سفر برود. آن‌ها قرار بود به مناسبت پانزدهمین سالگرد زندگی مشترکشان به سواحل کارائیب بروند.

نام اصلی: Father there is Only one

کارگردان: سانتیاگو سِگورا

تهیه کننده: سانتیاگو سِگورا

بازیگران: سانتیاگو سِگورا، تونی آکوستا، سیلویا آبریل

ژانر: خانوادگی، طنز

سال تولید: ۲۰۱۹

کشور سازنده: اسپانیا

مدت (دقیقه):۷۷ دقیقه

زمان پخش: جمعه ۲۴ تیر ساعت ۰۰:۲۰ بامداد

فیلم سینمایی «یک اشتباه کوچولو»

داستان این فیلم درباره ماجرا‌های کودکی بسیار شیطان و بازیگوش به نام آرین است که بار‌ها و بار‌ها همچون یک مجرم کوچولو به او نگاه شده است. او نمی‌داند چرا دست به هر کاری می‌زند عاقبت کار‌های او این گونه می‌شود. اشتباهات کوچک او تبدیل به یک اشتباه بزرگتر می‌شود که دیگر قادر نیست آن را درست کند. از جمله مشکلاتی که آرین با آن دست به گریبان است، دروغگویی است. پدر و مادر آرین بسیار از این مسأله ناراحت بوده و برای حل شدن این مشکل، او را نزد مشاور می‌برند. مشاور پس از صحبت با آرین، به این نتیجه می‌رسد که این رفتار‌های ناپسند او، ریشه در محیط خانوادگی نامناسب و رفتار‌های پدر و مادر دارد. اما والدین آرین به هیچ وجه زیر بار این قضیه نمی‌روند، تا اینکه شبی پدر آرین در حالی که به همراه خانواده از میهمانی بازمی گشته‌اند، با ماشینی تصادف کرده و پا به فرار می‌گذارد. در ادامه او و مادر آرین برای اینکه احیاناً مجبور به پرداخت خسارت ماشین آسیب دیده نشوند، نقشه‌ای کشیده و به دروغ به پلیس زنگ زده عنوان می‌کنند اتومبیلشان دزدیده شده است! در نهایت این نقشه‌ها راه به جایی نبرده و ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند و با کشیده شدن پای پلیس به ماجرا، پدر و مادر مجبور می‌شوند به حقیقت اعتراف کنند. اینجاست که آن‌ها به درستی حرف مشاور و اینکه مشکلات رفتاری پسرشان ریشه در عملکرد خود آن‌ها دارد پی می‌برند.

کارگردان: افسانه منادی

تهیه کننده: نادر مقدس

ژانر: خانوادگی

بازیگران: امین زندگانی، الیکا عبدالرزاقی، علی منادی

سال تولید: ۱۳۹۱

کشور سازنده: ایران

مدت (دقیقه): ۸۹ دقیقه

زمان پخش: جمعه ۲۴ تیر ساعت ۸ صبح

فیلم سینمایی «فلورا و سنجاب شگفت‌انگیز»

فلورا برحسب اتفاق به سنجابی در حیاط خانه‌شان برمی‌خورد که طی یک سانحه به قدرت‌های ابرقهرمانانه دست یافته. پدر و مادر فلورا هر دو خالق داستان‌های مصوّر خیالی هستند و به تصوّرات دخترشان قوت می‌بخشند و در خرابکاری‌های سنجاب، او را یاری می‌کنند تا او بتواند سنجاب را از دست پلیس فراری دهد. در نهایت بعد از آنکه سنجاب ایده‌های ذهنی جالبی برای نویسندگی مادر فلورا به وجود می‌آورد؛ از آن‌ها خداحافظی کرده و و نزد همنوعانش بازمی‌گردد.

نام اصلی: Flora & Ulysses

کارگردان: لنا خان

تهیه کننده: جیل نیتر

بازیگران: ماتیلدا لاولر، آلیسون هانیگان، بن استوارتس

ژانر: خانوادگی، طنز

سال تولید: ۲۰۲۱

کشور سازنده: آمریکا

مدت (دقیقه): ۷۹ دقیقه

زمان پخش: جمعه ۲۴ تیر ساعت ۱۷:۵۵

فیلم سینمایی «زن خوب، مرد خوب»

ایرج و تورج دو باجناق هستند که با دو خواهر به نام‌های نغمه و نگار ازدواج کرده‌اند. این دو که دائم از سوی همسرانشان مورد تحقیر قرار می‌گیرند، به طور اتفاقی با گوشت شترمرغ تولیدی یک مزرعه تحقیقاتی آشنا می‌شوند، که زنان به محض خوردن آن، به افرادی بسیار آرام و مطیع شوهرانشان تبدیل می‌شوند. آن‌ها که از تأثیر این گوشت‌ها بر روی زنان آگاه شده‌اند، رستوران مخصوصی راه انداخته و به ثروت زیادی دست پیدا می‌کنند، اما با گذشت مدتی، ایرج و تورج هر دو از شرایط پیش آمده و اینکه همسرانشان همیشه مطیع آن‌ها هستند کلافه شده و شرایط را به حالت اول بازمی‌گردانند.

کارگردان: علی اسدالهی

تهیه کننده: جمال گلی

بازیگران: هومن برق نورد، امیرحسین رستمی، شبنم فرشادجو، فریبا نادری

ژانر: خانوادگی، طنز

سال تولید: ۱۳۹۳

کشور سازنده: ایران

مدت (دقیقه): ۸۲ دقیقه

زمان پخش: جمعه ۲۴ تیر ساعت ۲۳:۳۰