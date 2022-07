به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اردبیل؛ پوست وسیع‌ترین و گسترده‌ترین ارگان بدن است که باید در برابر تابش اشعه‌های فرابنفش خورشید محافظت شود. نخستین توصیه متخصصان پوست این است که از کرم‌های ضد آفتاب مناسب پوست خود استفاده کنید. علاوه بر استفاده از کرم‌های ضدآفتاب، ویتامین‌ها نیز در حفظ سلامت پوست و نیز حفظ جوانی پوست نقش بسزایی دارند.



همیشه نور خورشید بد نیست. روزانه فقط با ۱۰-۱۵ دقیقه در معرض نور خورشید قرار گرفتن به تولید ویتامین D در سراسر پوست کمک می‌کند. ویتامین D به همراه ویتامین‌های C، E و K یکی از بهترین ویتامین‌ها برای پوست شما است.



کمبود ویتامین می‌تواند به موارد زیر منجر شود:



نقاط تاریک در پوست

سرخی پوست

چین و چروک پوست

تکه‌های خشن در پوست

خشکی بیش از حد در پوست



ویتامین‌های اساسی پوست به صورت مکمل در دسترس است، اما در محصولات مراقبت از پوست نیز وجود دارد. بهترین ویتامین‌ها برای پوست عبارت‌اند از ویتامین E، ویتامین C، ویتامین D و ویتامین K که هم در مکمل‌های غذایی و هم در محصولات مراقب از پوست یافت می‌شوند.



ویتامین D

ویتامین D اغلب در مواقعی ایجاد می‌شود که نور خورشید توسط پوست جذب شود. کلسترول در صورت وقوع به ویتامین D تبدیل می‌شود. سپس ویتامین D توسط کبد و کلیه‌های شما جذب شده و به بدن منتقل می‌شود تا سلول‌های سالم ایجاد کند. این فرایند مشمول پوست نیز می‌شود، جایی که ویتامین D نقش مهمی در رنگ پوست دارد. حتی ممکن است به درمان پسوریازیس کمک کند.

‌می‌توانید ویتامین D خود را با استفاده از موارد زیر افزایش دهید:

قرار گرفتن ۱۰ دقیقه در معرض آفتاب در روز (ابتدا با پزشک خود مشورت کنید، به‌خصوص اگر سابقه سرطان پوست دارید).

خوردن غذا‌های غنی شده، مانند غلات صبحانه، آب‌پرتقال و ماست.

خوردن غذا‌هایی که به طور طبیعی ویتامین D دارند، مانند ماهی آزاد، ماهی‌تن و ماهی.



ویتامین C

ویتامین C در سطح بالایی در لایه خارجی پوست و همچنین لایه داخلی پوست یافت می‌شود. خاصیت ضد سرطانی (آنتی‌اکسیدانی) و نقش آن در تولید کلاژن به سلامت پوست کمک می‌کند. به همین دلیل ویتامین C یکی از اصلی‌ترین مواد موجود در بسیاری از محصولات ضد پیری پوست است.

مصرف ویتامین C به‌صورت خوراکی می‌تواند اثر ضد آفتاب‌هایی را که برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش مضر خورشید به پوست شما زده می‌شود، افزایش دهد. این کار را با کاهش آسیب سلولی و کمک به روند بهبودی زخم‌های بدنی انجام می‌دهد. ویتامین C همچنین می‌تواند به دلیل نقش حیاتی آن در سنتز کلاژن طبیعی بدن، از دفع علائم پیری کمک کند. به بهبود پوست آسیب‌دیده کمک می‌کند و در بعضی موارد باعث کاهش چین‌وچروک می‌شود. مصرف کافی ویتامین C همچنین می‌تواند به ترمیم و جلوگیری از خشکی پوست کمک کند.



به دلیل شیوع ویتامین C در محصولات بدون نسخه، مکمل‌های غذایی و غذا‌هایی که می‌خوریم، کمبود این ماده مغذی نادر است. توصیه پزشکان ۱۰۰۰ میلی‌گرم در روز است. اگر متوجه شدید که ویتامین C کافی در رژیم غذایی خود ندارید، می‌توانید:

مرکبات مانند پرتقال بخورید.

سایر منابع گیاهی ویتامین C مانند توت‌فرنگی، کلم بروکلی و اسفناج را بخورید.

آب‌پرتقال بنوشید.

طبق توصیه پزشک مکمل مصرف کنید.



ویتامین E

ویتامین E نیز یک آنتی‌اکسیدان است. عملکرد اصلی آن در مراقبت از پوست محافظت در برابر آسیب‌های خورشید است. ویتامین E هنگام استفاده بر روی پوست، اشعه ماورا UV بنفش مضر خورشید را جذب می‌کند. حفاظت نوری به توانایی بدن در به حداقل رساندن آسیب ناشی از اشعه ماورا بنفش اشاره دارد. این عامل می‌تواند به جلوگیری از ایجاد لکه‌های تیره و چین و چروک کمک کند.

درحالیکه ویتامین E در بسیاری از محصولات مراقبت از پوست موجود است، اما مسئله این است که با قرار گرفتن در معرض آفتاب می‌توان اثرات آن را به حداقل رساند. دریافت کافی ویتامین E در رژیم غذایی ترجیح داده می‌شود. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود ۱۵ میلی‌گرم ویتامین E نیاز دارند. می‌توانید میزان مصرف خود را با استفاده از موارد زیر افزایش دهید:

خوردن آجیل و دانه بیشتر، مانند بادام، فندق و تخمه آفتاب‌گردان

مصرف یک مکمل مولتی‌ویتامین یا ویتامین E جداگانه

استفاده از محصولات موضعی که هم ویتامین E و هم ویتامین C دارند



ویتامین K

ویتامین K برای کمک به روند لخته شدن خون در بدن ضروری است که به بدن کمک می‌کند تا زخم‌ها، کبودی‌ها و مناطق تحت تأثیر جراحی را بهبود بخشد. همچنین تصور می‌شود که عملکرد‌های اساسی ویتامین K به برخی از بیماری‌های پوستی کمک می‌کند، مانند:

علائم کشش

رگ‌های عنکبوتی

جای زخم

نقاط تاریک

حلقه‌های زیر چشم شما

ویتامین K در بسیاری از کرم‌های موضعی مختلف برای پوست یافت می‌شود و می‌تواند به درمان انواع بیماری‌های پوستی کمک کند. پزشکان به‌کرات از کرم‌های حاوی ویتامین K در بیمارانی که به‌تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند برای کاهش تورم و کبودی استفاده می‌کنند. این عامل ممکن است به تسریع بهبود پوست کمک کند. با این‌حال، تحقیقات در مورد اثرات ویتامین K بر روی پوست نسبت به ویتامین‌های E و C محدودتر است.

طبق تحقیقات بزرگسالان روزانه به ۹۰ تا ۱۲۰ میکروگرم نیاز دارند. با خوردن غذا‌های زیر می‌توانید میزان مصرف خود را افزایش دهید:

کلم‌پیچ، اسفناج، کاهو، کلم، لوبیا سبز



خطر آسیب پوستی با کمبود ویتامین C و E



از آنجاکه ویتامین‌ها برای سلامتی و عملکرد‌های بدن شما ضروری هستند، کمبود ویتامین‌ها می‌تواند اثرات نامطلوبی بر روی پوست ایجاد کند. ویتامین C و E نقش مهمی در محافظت از پوست شما در برابر آفتاب دارند، کمبود این ویتامین‌ها می‌تواند خطر آسیب پوستی، از جمله سرطان پوست را افزایش دهد.