به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه دو سیما همچون هفته‌های گذشته در تعطیلات پایان هفته، چند فیلم سینمایی ایرانی و خارجی پخش می‌کند که عبارت از:

فیلم سینمایی «جایزه»

امیرعلی، پسر بچه‌ای است که در مسابقه‌ای در شبکه دو برنده شده و حال باید برای گرفتن جایزه به شبکه دو بیاید. او ساکن ورامین است. پدرش به علت گرفتاری‌های کاری خود از آوردن او معذور است. مادربزرگ امیرعلی که به خانه آن‌ها آمده با آگاه شدن از قضیه، تصمیم می‌گیرد با امیرعلی روانه تهران شود. همراهی مادر بزرگ با امیرعلی اتفاقی را در طول راه برای آن‌ها رقم می‌زند. در نهایت امیرعلی و مادربزرگ به شبکه می‌رسند، اما زمان اداری تمام شده و در نهایت امیرعلی به کمک یکی از مجریان، موفق می‌شود به داخل شبکه بیاید و جایزه خود را که چندین کتاب است دریافت کند. با برگشتن آنها، پدر که قصد تنبیه امیرعلی را داشته با خواندن انشای او که در وصف پدر است از عمل خود پشیمان می‌شود...

کارگردان: رضا سجاسی

تهیه کننده: محسن شایانفر

بازیگران: مینا جعفرزاده، معصومه کریمی، صالح میرزاآقایی

ژانر: کودک و نوجوان، خانوادگی

سال تولید: ۱۳۹۰

کشور سازنده: ایران

مدت (دقیقه): ۹۴ دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه ۳۰ تیرماه ساعت ۸ صبح



فیلم سینمایی «شلیک»

مارک، تدوینگر و صداگذار فیلم است. او مدتی است که با همسرش فوبی دچار مشکل شده و می‌خواهند از هم جدا شوند. آن‌ها مشغول قدم زدن در خیابان هستند و با هم صحبت می‌کنند که ناگهان تیری به سوی آن‌ها شلیک می‌شود و به مارک برخورد می‌کند. مارک به بیمارستان منتقل می‌شود و خونریزی او متوقف می‌شود، اما پزشکان متوجه می‌شوند که گلوله در بدن مارک متلاشی شده و قمستی از آن با نخاع او برخورد کرده است. آن‌ها تمام تلاششان را برای ترمیم نخاع مارک می‌کنند، ولی در نهایت وی فلج می‌شود. فردی که به مارک شلیک کرده پسری دو رگه به نام میگل است. او توسط افرادی دچار آزار می‌شود و این مسئله موجب شده است که میگل ترغیب شود تا اسلحه‌ای همراه خود داشته باشد. پسرخاله او تفنگی را به او می‌دهد و در این میان ناگهان تیر از تفنگ شلیک شده و به مارک برخورد کند. میگل بعد از این ماجرا زندگی خوبی ندارد و در نهایت به سراغ مارک رفته و ماجرا را برای او تعریف می‌کند و...

عنوان اصلی: Shot

کارگردان: جِرِمی کاگان

تهیه کننده: جاش سیگِل

بازیگران: نوآ وِیل، شارون لیل، جورج لِندِبورگ

ژانر: حادثه‌ای

سال تولید: ۲۰۱۷

کشور سازنده: آمریکا

مدت (دقیقه): ۷۸ دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه ۳۰ تیرماه ساعت ۲۳:۳۰



فیلم سینمایی «راز سرقت قطار»

این فیلم ماجرای دو نوجوان به نام‌های جری و مایاست که تحت عنوان یک آژانس کارگاهی با رئیس پلیس راندولف در ماجرای کشف راز یک سرقت از قطار همکاری می‌کنند. مارزیپان (دزد قطار) از زندان فرار کرده و جری و مایا به درخواست رئیس پلیس برای پیدا کردن او وارد عمل می‌شوند. از سوی دیگر کلارا دختر مارزیپان معتقد است که پدرش بی‌گناه است و از آن‌ها می‌خواهد که در پیدا کردن سارق واقعی به او کمک کنند. بعد از پیگیری‌های بعدی و پیدا کردن سرنخهایی، آن‌ها متوجه می‌شوند که ایور، مأمور بلیط سابق قطار دزد واقعی است و با همکاری رئیس پلیس او را دستگیر می‌کنند.

عنوان اصلی: Jerrymay's Detective Agency- The Secret Of The Train Robber

کارگردان: موآ گلمِل

تهیه کننده: فیلیپا تورس تِنسان

بازیگران: نوآ وِیل، شارون لیل، جورج لِندِبورگ

ژانر: کودک و نوجوان، طنز، معمایی

سال تولید: ۲۰۲۰

کشور سازنده: دانمارک

مدت (دقیقه): ۷۵ دقیقه

زمان پخش: جمعه ۳۱ تیرماه ساعت ۸ صبح



فیلم سینمایی «تیام»

تیام دختر نوجوانی است که سال‌ها پیش پدرش را از دست داده و همراه مادر نابینایش ایلما و خواهر کوچکترش در یکی از روستا‌های منطقه چهارمحال و بختیاری زندگی می‌کند. او علاقه زیادی به تیراندازی دارد و مهارت زیادی هم در این زمینه دارد. تیام تمام تلاشش را می‌کند تا در مسابقات بزرگسالان شرکت کند و قهرمان شود. او تمرینات زیادی انجام می‌دهد، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا مسابقات لغو می‌شود. ایلما بیمار می‌شود و دکتر تشخیص کرونا و دستور قرنطینه می‌دهد. ایلما به دارو نیاز دارد و کسی باید به شهر برود و دارویش را تهیه کند. تیام قصد داشت با تفنگ پدرش مسابقه دهد، اما جوانی به نام فرید تفنگ او را گرو برمی‌دارد تا تیام تفنگ شکسته او را پس بدهد. فرید شکار غیر قانونی انجام می‌دهد و تیام به این دلیل تفنگش را برداشته است. تیام متوجه می‌شود فرید به دلیل نیاز مالی دست به شکار غیرقانونی می‌زند و بی‌خیال او می‌شود. برگزاری مسابقات به دلیل ملاحظات کرونایی لغو و تیام ناراحت می‌شود. او برای تهیه دارو‌های مادرش پنهانی سوار ماشین پزشک روستا شده و به شهر می‌رود. پس از تهیه دارو‌ها نزد مادرش برمی‌گردد که پزشک نتیجه آزمایش کرونای منفی او را از شهر گرفته است.

کارگردان: امیرحسین عنایتی

تهیه کننده: اشکان حاج حسنی

بازیگران: بهنوش بختیاری، مارال خدادادی، نگین حسینی

ژانر: خانوادگی

سال تولید: ۱۴۰۰

کشور سازنده: ایران

مدت (دقیقه): ۷۶ دقیقه

زمان پخش: جمعه ۳۱ تیرماه ساعت ۱۷:۵۵



فیلم سینمایی «شروع تازه»

تام مردی خانواده دوست و صاحب دو فرزند است که پس از سال‌ها کار در یک شرکت اخراج شده و مجبور می‌شود به سراغ پمپ بنزینی که از پدرش به ارث مانده برود و آن را احیا کند. تام و خانواده‌اش با تلاش بسیار پمپ بنزین متروکه را راه می‌اندازند تا اینکه سر و کله مردی پیدا می‌شود که مدعی است پدر تام به او مقروض بوده و او مجبور است ظرف مدت کوتاهی پمپ بنزین را به او واگذار کند. پسر تام با کمک دو مکانیک ماشین مسابقه پدربزرگ را احیا کرده و با آن در مسابقه‌ای شرکت می‌کند تا با جایزه آن پمپ بنزین را نجات دهد، اما به علت دستکاری شدن ماشین برنده نمی‌شود. خانواده تام آماده تحویل پمپ بنزین‌اند که در میان عکس‌های دختر تام عکسی از دستکاری ماشین پیدا شده و پمپ بنزین نجات پیدا می‌کند و...

عنوان اصلی: Shifting Gears

کارگردان: جیسون وین

تهیه کننده: کیت هاریس

بازیگران: توماس هاول، بروک لنگتون، جان راتزن برگر

ژانر: خانوادگی

سال تولید: ۲۰۱۸

کشور سازنده: آمریکا

مدت (دقیقه): ۹۴ دقیقه

زمان پخش: شنبه اول مرداد ساعت ۰۰:۰۵ بامداد