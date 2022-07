به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، ویتامین C جذب کلسیم و آهن در بدن را افزایش می‌دهد و معجزه گر خواهد بود. برخی تحقیقات نشان می‌دهند که مواد غذایی سرشار از ویتامین c می‌توانند دفاع بدن را دربرابر سرماخوردگی و آنفولانزا بالا ببرند. وقتی صحبت از ویتامین c می‌شود، اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد پرتغال خواهد بود. اما مواد غذایی دیگری وجود دارند که سرشار از ویتامین c می‌باشند که در این قسمت به معرفی تعدادی از آن‌ها خواهیم پرداخت.



آب پرتقال

هربار که شروع به عطسه کردن می‌کنید، پرتقالی را برداشته و آبمیوه گیری را روشن می‌کنید؟ مطالعات نشان داده است که مصرف ویتامین ث درواقع نمی‌تواند از سرماخوردگی جلوگیری کند، اما می‌تواند مدت زمان بیماری را کاهش و از شدت علائم آن بکاهد. یک عدد پرتقال متوسط به اندازه ۶۹.۷ میلی گرم ویتامین ث دارد که در واقع این مقدار کمتر از بسیاری میوه‌ها و سبزیجات متداول می‌باشد.



فلفل قرمز

مقدار نصف فنجان از پودر فلفل قرمز حاوی ۱۰۷.۸ میلی گرم ویتامین ث است. طبق تحقیقات وجود کپسایسین در فلفل قرمز به تسکین درد مفاصل و ماهیچه‌ها کمک می‌کند.



فلفل دلمه‌ای قرمز

یک فنجان فلفل قرمز دلمه‌ای خرد شده حاوی سه برابر مقدار ویتامین ث پرتقال است یعنی مقداری برابر با ۱۹۰ میلی گرم! این فلفل همچنین منبع بسیار خوبی از ویتامین آ می‌باشد که به تقویت سلامت چشم (به جز مشکلات مربوط به شبکیه) کمک می‌کند.



فلفل سبز دلمه‌ای

یک فنجان فلفل سبز خرد شده حاوی مقدار ۱۲۰ میلی گرم ویتامین ث می‌باشد که منبع خوبی از فیبر نیز است وبرای مصرف روزانه عالی می‌باشد.



زعفران

زعفران ادویه‌ی اصیل ایرانی یکی از گران قیمت‌ترین ادویه‌های جهان است. یک قاشق چای خوری زعفران حاوی ۰، ۸۱ میلی گرم ویتامین سی (%۱ میزان لازم مصرف روزانه) و ۳ کالری است. زعفران درمانی خوبی برای آسم، سیاه سرفه، مشکل بی خوابی، سوزش معده، افسردگی و ... است.



پودر میخک

ادویه‌ها منبع خوبی از ویتامین C هستند. یک قاشق غذاخوری میخک آسیاب شده ۵، ۶۶ میلی گرم ویتامین سی دارد که معادل ۹ درصد از مصرف لازم روزانه‌ی بدن است.



گشنیز خشک

گشنیز خشک منبع عالی برای ویتامین C و منیزیم است. یک قاشق چای خوری گشنیز خشک حاوی ۱۱، ۳۳ میلی گرم ویتامین سی است که معادل %۱۹ از مصرف لازم روزانه بدن است و ۶ کالری دارد.



کلم پیچ

علاوه بر مصرف روزانه ویتامین آ مقدار هفت برابر آن مصرف ویتامین کا توصیه می‌شود. یک فنجان کلم پیچ حاوی ۸۰.۴ میلی گرم ویتامین ث می‌باشد که یک ماده معدنی مهم برای تامین اسید‌های چرب است.



کلم قمری

کلم قمری حاوی ۸۴ میلی گرم ویتامین C است. همچنین دارای خواص ضد سرطانی می‌باشد. می‌توان از این نوع کلم برای تهیه نودل‌ها و آش استفاده کرد.



کلم بروکلی

این سبزی حاوی ۱۳۲ میلی گرم ویتامین ث و همچنین سرشار از فیبر است و هر یک عدد کلم دارای ۳۰ کالری می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که کلم بروکلی دارای خواص ضدسرطانی نیز است.



پاپایا

تحقیقات نشان می‌دهد که خوردن پاپایا به تمیز کردن سینوس ها، روشن کردن پوست و استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. یک فنجان پاپایا دارای ۸۸.۳ میلی گرم ویتامین ث می‌باشد.



میوه‌ی گل رز

میوه‌ی گل رز، یک میوه کوچک و شیرین و کمی تند است که سرشار از ویتامین C می‌باشد. میوه‌ی گل رز، دارای ۴۲۶ میلی گرم ویتامین C در ۱۰۰ گرم می‌باشد. شش دانه از این میوه، ۱۱۹ میلی گرم ویتامین C یا ۱۳۲ ٪ از مصرف مورد نیاز روزانه را تأمین می‌کند. مصرف این میوه به پوست شما ظاهری سالم‌تر می‌بخشد و به بهبود زخم و بیماری‌های التهابی پوست مانند اگزمای پوست کمک می‌کند.



گل کلم

خوردن گل کلم چه به صورت کبابی، چه بخارپز و یا پوره آن به بدن مقدار ۱۲۷.۷ میلی گرم ویتامین ث، ۵ گرم فیبر و ۵ گرم پروتئین می‌رساند.



آناناس

آناناس علاوه بر مقدار ۷۸.۹ میلی گرم ویتامین ث، حاوی بروملین می‌باشد، بروملین آنزیمی هضم کننده است که به تجزیه مواد غذایی و کاهش نفخ معده کمک می‌کند؛ همچنین به عنوان یک ضدالتهاب طبیعی برای جراحات عمل می‌کند که به بهبودی سریع آن کمک خواهد کرد.



توت فرنگی

یک فنجان ازاین میوه حاوی ۸۴.۷ میلی گرم ویتامین ث می‌باشد بعلاوه اینکه دارای مقادیر سالمی فولات است که برای تقویت سلامت قلب مفید می‌باشد. یکی دیگر از مزایای باور نکردنی توت فرنگی آن است که به سفید کردن طبیعی دندان‌ها کمک می‌کند.



جعفری تازه

جعفری حاوی ۱۳۳ میلی گرم ویتامین C درهر ۱۰۰ گرم است. دو قاشق غذاخوری (۸ گرم) جعفری تازه ۱۰ میلی گرم ویتامین C دارد که ۱۱ ٪ از مصرف مورد نیاز روزانه را تأمین می‌کند. جعفری منبع خوبی از آهن غیر هموگلبینی است و برای پیشگیری و درمان کم خونی و فقر آهن مفید است.