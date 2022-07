به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه (۴ مرداد ۱۴۰۱)، انتخاب ۳ عضو حقوقدان شورای نگهبان را در دستور کار داشتند.



در این جلسه، از مجموع ۲۵۴ رای ماخوذه به ترتیب، دکتر عباسعلی کدخدایی با ۱۸۲ رای، دکتر خیرالله پروین با ۱۴۹ رای و دکتر سیامک ره پیک با ۱۱۶ رای برای یک دوره ۶ ساله، به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.



در ذیل، با سوابق اعضای جدید شورای نگهبان آشنا شوید:







** دکتر عباسعلی کدخدایی



- تحصیلات:

کارشناسی، ۱۳۶۵، حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد، ۱۳۷۱، حقوق بین الملل، HULL، انگلستان

دکتری، ۱۳۷۶، حقوق بین الملل، LEEDS، انگلستان



- مسئولیت‌ها و فعالیت‌های اجرایی:

عضو حقوقدان شورای نگهبان

-سخنگوی شورای نگهبان

-مشاور عالی دبیر شورای نگهبان

-رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری

-قاضی دادگستری

-عضو هیات امنای دانشگاه تهران، ۱۳۸۴/۱۱/۰۱، ۱۳۹۳/۰۹/۰۱، ایران، تهران

-عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی، ۱۳۸۴/۱۱/۳۰، ایران، تهران

-مدیر گروه حقوق عمومی، ۱۳۸۷/۱۰/۰۱، ۱۳۸۸/۰۳/۰۱، ایران، تهران

-سردبیر مجله حقوقی، ۱۳۸۸/۱۲/۰۵، ۱۳۹۲/۱۲/۲۰، ایران، تهران

-عضو هیات عالی حل اختلاف قوا، ۱۳۹۰/۰۵/۰۳، ایران، تهران

-رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی، ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، ایران، تهران





- کتاب‌های تالیفی:

-پخش مستقیم برنامه‌هایی ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین الملل، عباسعلی کدخدائی الیادرانی، شهردانش، ۱۳۷۹.

-ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی، عباسعلی کدخدائی الیادرانی، میزان، ۱۳۸۰.

-حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و امیرساعد وکیل، ۱۳۸۴.

-سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و علی داعی، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۸۹.

-حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و محمد جواهری طهرانی، نشر دادگستر، ۱۳۹۱.

-حقوق در پرتو نظریه و کارکرد، به اهتمام، ولی رستمی، زهرا عظیم‌پور؛ برای موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران زیر نظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات جنگل: جاودانه، ۱۳۸۹.

-تروریسم و مقابله با آن، مجمع جهانی صلح اسلامی، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و نادر ساعد، (به سفارش کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه)، ۱۳۹۰.

-بازخوانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام عباسعلی کدخدائی الیادرانی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، مجموعه مقالات دومین همایش بازخوانی فقهی حقوقی نهاد‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲.

-حقوق شهروندی در اینترنت، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و امیرساعد وکیل، جنگل: جاودانه، ۱۳۹۴

-شرح قانون اساسی فصل ششم- قوه مقننه، نویسندگان محمدرضا اصغری، حسین خلف‌رضایی، سیدمحمدهادی راجی؛ زیر نظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۵

-شرح قانون اساسی فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری، نویسندگان هادی طحان‌نظیف، ابوالفضل درویشوند، علی فتاحی‌زفرقندی؛ زیر نظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۶.

-شرح قانون اساسی فصل ششم - شورای نگهبان، نویسندگان محمد بهادری‌جهرمی، میثم درویش‌متولی، علی فتاحی‌زفرقندی؛ زیرنظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۷.



- کتاب‌های ترجمه شده:

-مقدمه‌ای بر حقوق اساسی، تألیف اریک برنت مترجم عباسعلی کدخدائی الیادرانی، میزان، ۱۳۸۶.

-حقوق بین الملل در قرن ۲۱، میزان، تألیف کریستوفر سی جوینز مترجم عباسعلی کدخدائی الیادرانی و امیرساعد وکیل، ۱۳۸۷.





** دکتر خیرالله پروین



- تحصیلات:

Ph.D ,۱۳۸۵,حقوق عمومی، الجامعه اللبنانیه

M.S,۱۳۷۹,حقوق عمومی، تهران

کارشناسی,۱۳۷۷,حقوق، تهران



- مقالات:

- بررسی نقش پاسخگویی بر توسعه پایدار با تأکید بر پاسخگویی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران. نوروزپور حیدرعلی، پروین خیراله، رستمی ولی، حسینی صدر آبادی ایرج (۱۴۰۰). , مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران, ۱۳ (۴).



- تاملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. روزی طلب محمد محسن، پروین خیراله (۱۴۰۰). , دانش حقوق عمومی, ۱۰ (۳۲).



- بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در خاورمیانه تحت تاثیر شورای رقابت‌های ژئوپولیتیکی. عزیزی جواد، پروین خیراله، سراجی مصطفی (۱۴۰۰). , فصلنامه نگرش‌های نو درجغرافیای انسانی, ۱۳ (۲).



- نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائه الگوی مطلوب. پروین خیراله، ابریشمی راد محمدامین (۱۴۰۰). , فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران, ۱/۵۱ (۱).



- مقایسه‌ی وضعیت حاکمیت قانون در مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب. نوری همپا سید ابوطالب، پروین خیراله، حبیبی محمدحسن (۱۳۹۹). , جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, ۱۱ (۱).



- نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر کلان شهر تهران. نوری همپا سید ابوطالب، پروین خیراله، حبیبی محمدحسن (۱۳۹۹). , فصلنامه نگرش‌های نو درجغرافیای انسانی, ۱۳ (۱).



- تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی. پروین خیراله، فرامرزی رضا، پاشایی امیری امین (۱۳۹۹). , دانش حقوق عمومی, ۹ (۳۰).



- صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی «تاملی بر یک رای». پروین خیراله، آیینه نگینی حسین (۱۳۹۹). , فصلنامه حقوق اداری, ۸ (۲۴).



- تحلیل حقوقی اسیران جنگی از منظر اسلام و فق‌های مسلمانان. پروین خیراله، زرشگی محمد (۱۳۹۹). , فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس, ۶ (۳).



- نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی. کرمی مقدم رسول، پروین خیراله (۱۳۹۹). , فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران, ۵۰ (۳).



- بازشناسی مفهوم «ثروت عمومی» در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهورسی اسلامی ایران. پروین خیراله، فراهانی محمد صادق (۱۳۹۹). , دانش حقوق عمومی, ۹ (۲۸).



- دادرسی کار در حقوق ایران در پرتو اصول و آیین دادرسی منصفانه. برنجی باقری علیرضا، پروین خیراله، حبیبی محمدحسن (۱۳۹۹). , جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, ۱۰ (۲).



- ابزار‌های نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور. پروین خیراله، اصلانی فیروز، الهوئی نظری حمید، یوسفی محمدعلی (۱۳۹۹). , فصلنامه نگرش‌های نو درجغرافیای انسانی, ۱۲ (۲).



- تحلیل حقوقی مداخله یا عدم مداخله دولت‌ها در نظام توسعه در حقوق اقتصاد عمومی. پروین خیراله، صانعی مهدیه (۱۳۹۹). , فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران, ۵۰ (۱).



- تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن. مددکار حق جو مهناز، عباسی بیژن، پروین خیراله، هاشمی سید محمد (۱۳۹۸). , فصلنامه تحقیقات حقوقی, ۲۲ (۸۸) , ۳۹-۶۲.



- مطالعه تطبیقی مدیریت عالی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا. پروین خیراله، حیدر نژاد، ولی الله (۱۳۹۸). , دانش حقوق عمومی, ۸ (۲۶).



- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی خصوصی سازی خدمات و کالا‌های عمومی. پروین خیراله، چاقمی مهتاب، یاوری اسدالله، جلالی محمد (۱۳۹۸). , فصلنامه حقوق اداری, ۱/۷ (۲۱).



- THE ROLE OF ENFORCING TRANSPARENCY, COMPETITION AND OBJECTIVE CRITERIA IN DECISION MAKING IN SUPPORT OF THE WEAK PARTY OF GOVERNMENT CONTRACTS. Parvin Khirollah, farhadi karim (۲۰۱۹). , REVISTA GENERO & DIREITO, ۱/۸ (۳).



- نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تاکید بر آرای دادگاه قانون اساسی. پروین خیراله، معزالدینی امیرحسین (۱۳۹۸). , فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران, ۱/۲۹ (۲).



- حق بر استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرائی ایران با تاکید بر بررسی موردآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری. پروین خیراله، حسن ابادی مسعود (۱۳۹۸). , فصلنامه حقوق اداری, ۱/۶ (۱۸).



- تاملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم زدایی از تهران. زرشکی محمد، پروین خیراله (۱۳۹۷). , فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران, ۱/۴۸ (۴).



- تاملی بر آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در پرتو بازشناسی این صلاحیت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. پروین خیراله، آئینه نگینی حسین (۱۳۹۷). , دانش حقوق عمومی, ۱/۷ (۲۲).



- تاملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم زدایی در تهران. زرشگی محمد، پروین خیراله (۱۳۹۷). , فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران, ۴۸/۱ (۴) , ۷۶۵-۷۸۵.



- تحلیل مصادیق «حقوق ملت» و محدوده مشروعیت آن در قانون جمهوری اسلامی ایران و فرانسه. اسدالله زاده علی، پروین خیراله (۱۳۹۷). , مطالعات انقلاب اسلامی, ۱۵/۱ (۵۴) , ۲۶-۷.



- نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رای) مردم در فرانسه و ایران. ایرج محسن، پروین خیراله (۱۳۹۷). , پژوهش نامه حقوق اسلامی, ۱۹/۱ (۴۷) , ۶۹-۹۰.



- سازو کار مطلوب نظارت فق‌های شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری. پروین خیراله، ابریشمی راد محمدامین (۱۳۹۷). , دانش حقوق عمومی, ۱/۷ (۲۰) , ۱۱۳-۱۳۴.



- بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانین ایران، با نگاهی تطبیقی. پروین خیراله، خادمی مازیار (۱۳۹۶). , مجله علمی تخصصی قضاوت, ۱ (۹۲) , ۲۵-۵۰.



- بررسی نسبت میان هرموتیک حقوقی و آرای تفسیر شورای نگهبان. پروین خیراله، مبصری بهنام (۱۳۹۶). , فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران, ۱/۴۷ (۲) , ۳۷۷-۴۱۰.



- تحلیل نظریه حق الناس در خصوص حق رای و بررسی صلاحیت ها. پروین خیراله، نورایی مهدی (۱۳۹۵). , حکومت اسلامی, ۱/۱ (۸۲) , ۱۱۱-۱۳۱.



- واکاوی حقوقی تراکم زدایی از تهران با تاکید بر موازین حقوق شهروندی. زرشگی محمد، پروین خیراله (۱۳۹۵). , فصلنامه حقوق اداری, ۱/۳ (۱۰) , ۳۶-۹.



- درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی. پروین خیراله (۱۳۹۵). , پژوهش‌های فقهی, ۱۲/۲ (۲) , ۲۲۹.



- بررسی نوع نگرش کارکرد گرایی به انسان و تاثیر آن بر حقوق بنیادین بشر. اسدالله زاده علی، پروین خیراله (۱۳۹۴). , دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی, ۱/۵ (۱) , ۷/۲۱.



- بررسی فرهنگی - حقوقی زبان‌های معنوی ناشی ازرسانه‌ها برنهاد خانواده/. پروین خیراله، خلیل زاده سید محمدمهدی، فرفرج پور علی اصغر (۱۳۹۴). , دو فصلنامه علمی دین و ارتباطات, ۲۲/۴۸ (۲) , ۵-۲۳.



- شأن قضایی رئیس قوه‌ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات. پروین خیراله، آیینه نگینی حسین (۱۳۹۴). , دانش حقوق عمومی, ۱/۴ (۱۱) , ۱۱۰/۸۷.



- جستاری بر اندیشه دادرسی اساسی در جهان. پروین خیراله (۱۳۹۴). , مجله مطالعات حقوق تطبیقی, ۶/۱ (۱) , ۶۱-۸۳.



- Consideration of Joint Comprehensive Plan Action's Nature (Barjaam) at International & Interior Legal System. Parvin Khirollah, Imami Gheshlagh Mohsen (۲۰۱۵). , DAV International Journal of Science, - (۲۲۷۷) , ۳۲۹/۳۳۶.



- حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیات وزیران با تاکید بر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پروین خیراله، پتفت آرین (۱۳۹۴). , فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران, ۴۵/۱ (۱) , ۸۲-۶۳.



- آیا هنجار‌های حقوق بشری اخلاقا جهان شمول است؟. پروین خیراله، فقفوری صادق (۱۳۹۳). , مجله مطالعات تحول در علوم انسانی, ۱/۱ (۱) , ۶۷.



- حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی (با تاکید بر اماکن، دارایی‌ها و حقوق سیاسی). پروین خیراله، سپهری فر سیما (۱۳۹۳). , دوفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی, ۱/۴ (۶) , ۷۳.



- مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران ۲. پروین خیراله، درویش متولی میثم (۱۳۹۲). , حکومت اسلامی, ۱/۶۹ (۷) , ۱۰۹.



- تطبیق حق تعیین سرنوشت قضیه سوریه. پروین خیراله، موسوی فر سید حسین (۱۳۹۲). , مطالعات بیداری اسلامی, ۴/۱ (۴) , ۱۷۹.



- بررسی ابعاد نظریه نظارت بر قوانین در نظام‌های حقوقی معاصر. پروین خیراله (۱۳۹۲). , فصلنامه تحقیقات حقوقی, ۱/۱ (۶۱) , ۵۲۳.



- از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی. پروین خیراله (۱۳۹۲). , فصل نامه مطالعات حقوق خصوصی, ۱/۴۳ (۲) , ۷۹.



- بررسی ابعاد اصل هشتم قانون اساسی با نگاهی به اسناد حقوق بشری. پروین خیراله، درویش متولی میثم (۱۳۹۲). , دوفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی, ۲/۱ (۳) , ۹-۳۴.



- انتخاب رئیس جمهور لبنان و وظایف و اختیارات آن. پروین خیراله، علیداد زاده روح الله (۱۳۹۱). , پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی, ۷/۱ (۲۷) , ۸۵.



- حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق اصول قانون اساسی، قانون و مقررات. پروین خیراله، درویش متولی میثم (۱۳۹۱). , حکومت اسلامی, ۱/۱۷ (۴) , ۱۰۹.



- بررسی اثر پذیری حق کار کارگران مهاجر قانونی در ایران از اسناد بین المللی. پروین خیراله، مرتضی رستمی (۱۳۹۱). , فصل نامه مطالعات حقوق خصوصی, ۴۲ (۳) , ۸۷-۱۰۶.



- ارزیابی و اصلاح شیوه مدیریت در آیینه سازمان بازرسی کل کشور ۱. پروین خیراله، دلبر حسین (۱۳۹۱). , پژوهش حقوق و سیاست ویژه حقوق, ۱/۱۴ (۳۷) , ۱.



- Genocide and Violation of Human Rights in Palestine: with Special Emphasis on Gaza. Parvin Khirollah (۲۰۱۲). , journal of social issues and humanities, ۱/۱۹ (۲) , ۱.



- ارزیابی و اصلاح شیوه مدیریت در آیینه سازمان بازرسی کل کشور. پروین خیراله، دلبر حسین (۱۳۹۱). , پژوهش حقوق و سیاست ویژه حقوق, ۱/۱۴ (۳۷) , ۱.



- نقدی بر پروتستانیسم اسلامی از حکومت دینی قرون وسطی تا جمهوری اسلامی ایران. پروین خیراله، مهدی نورایی (۱۳۹۱). , مطالعات حقوق دولت اسلامی, ۱ (۲) , ۲۹-۶۶.



- نظام سازی اسلامی در دوران گذر از حکومت‌های غیر اسلامی. پروین خیراله، مهدی نورایی (۱۳۹۱). , مطالعات بیداری اسلامی, ۱ (۱) , ۷-۵۳.



- اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملت‌ها: مطالعه موردی سوریه. پروین خیراله، محمد صادق فقفوری بیلندی (۱۳۹۱). , دوفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی, ۱ (۲) , ۳۳-۶۱.



- تعارض دموکراسی و سکولاریسم. پروین خیراله، مهدی نورایی (۱۳۹۰). , دوفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی, ۱ (۱) , ۱۳۹-۱۵۵.



- تاثیرجهانی شدن وتحولات بین المللی بر حاکمیت واستقلال دولت ها. پروین خیراله (۱۳۸۹). , سیاست, ۴۰ (۴) , ۴۱-۶۲.



- حقوق بشر و تاثیر آ ن بر حاکمیت ملی دولتها. پروین خیراله (۱۳۸۷). , مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, ۳۸ (۴) , ۱۱۱-۱۳۶.



- دادرسی قانون اساسی (دادرسی اساسی آزادی‌ها و حقوق عمومی یا اساسی). پروین خیراله، شکر زهیر (۱۳۸۷). , حقوق اساسی, - (۹) , ۹۷-۱۱۰.



- بررسی خلا قانونی انتخاب رییس جمهور لبنان. پروین خیراله (۱۳۸۷). , مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, ۳۸ (۱) , ۷۱-۸۹.



- بررسی سیستم حقوقی کشور لبنان. پروین خیراله (۱۳۸۶). , حقوق اساسی, ۴ (۸) , ۹۹-۷۵.



- بررسی نظام حقوقی لبنان. پروین خیراله (۱۳۸۶). , حقوق اساسی, - (۸) , ۷۵-۱۰۰.



- کتب:



- حقوق بشر از نظر تا عمل. پروین خیراله (۱۳۹۵).



- مبانی حقوق عمومی. پروین خیراله (۱۳۹۳).



- مقدمه حقوق اساسی. پروین خیراله (۱۳۹۳).



- مبنا و منشا نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوق بشر اسلامی. پروین خیراله (۱۳۹۳).



- الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. پروین خیراله (۱۳۹۲).



- پندار شناسی اقدامات حزب الله لبنان از منظر حقوق بین الملل. پروین خیراله، باقری چوبه عباس (۱۳۹۲).



- اصول و مبانی حقوق اساسی. پروین خیراله، اصلانی فیروز (۱۳۹۱).



- راهنمای پارلمان‌ها به حقوق بشر. پروین خیراله (۱۳۹۰).



- مقدمه حقوق اساسی. پروین خیراله (۱۳۸۹).



- الوسیط فی القانون الدستوری الایرانی. پروین خیراله (۱۳۸۷).









** دکتر سیامک ره پیک



- تحصیلات:



دکترای حقوق خصوصی







سوابق:



معاون اجرایی و امور انتخابات شورای‌نگهبان



رئیس پژوهشکده شورای نگهبان



رئیس دانشگاه علوم قضایی



سر دبیر فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی



مدیر مسئول فصلنامه مطالعات راهبردی و رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی



قائم مقام دبیر شورای نگهبان







- کتب (تألیف و ترجمه)



۱- حقوق مدنی، الزامات بدون قرارداد، چاپ اول، بهار ۷۳، پخش پیام آزادی.

۲- حقوق مدنی، الزامات بدون قرارداد، چاپ اول، ویرایش دوم ۱۳۷۶، چاپ دوم، ویرایش دوم ۱۳۸۱ مؤسسه اطلاعات.

۳- نظریه جهت در اعمال حقوقی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام، رومی ژرمنی و کامن لا، مؤسسه اطلاعات ۱۳۷۶.

۴- تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی، سمت، چاپ اول ۱۳۸۲، چاپ دوم ۱۳۸۴ (با همکاری).

۵- تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی (با اصلاحات و تجدید نظر)، سمت، چاپ سوم ۱۳۸۸ (با همکاری).

۶- حقوق مدنی، اخذ به شفعه، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۵. چاپ دوم ۱۳۸۷.

۷- حقوق مدنی، حقوق قرارداد‌ها، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول ۱۳۸۵، چاپ دوم ۱۳۸۷.

۸- اصول حقوق فرانسه در حقوق قرارداد‌ها (ترجمه)، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۵.

۹- حقوق مدنی، عقود معین ۱، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۷.

۱۰- حقوق مسؤولیت مدنی وجبران‌ها، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۷.

۱۱- حقوق مدنی، عقود معین ۲، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۷.

۱۲- مقدمه علم حقوق، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۸.

۱۳- تبیان حقوق، پژوهش نامة قرآنی حقوق در ۳ مجلد (با همکاری دکتر سید مرتضی قاسم زاده)، نشر دادگستر، ۱۳۸۸.

۱۴- اخلاق بندگی، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۹.

۱۵- حقوق مدنی، حقوق قرارداد‌ها (باتجدید نظر)، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۹.

۱۶- مقدمه علم حقوق (با تجدید نظر)، تهران، چاپ دهم، ۱۳۸۹.





- مقالات (تألیف و ترجمه)



۱- شبهات مفهومی و مصداقی در عام و خاص، دیدگاه‌های حقوقی، زمستان ۱۳۷۵.

۲- اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران، دیدگاه‌های حقوقی، بهار و تابستان ۱۳۷۶.

۳- نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر درحقوق مدنی ایران، دیدگاه‌های حقوقی، بهار ۱۳، ۷، ۷.

۴- مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظام‌های ریاستی، دیدگاه‌های حقوقی، زمستان ۱۳۷۷.

۵- جریان قاعده الشبهه فی التعزیرات و القصاص، دیدگاه‌های حقوقی تابستان و پاییز ۱۳۷۷.

۶- مروری دوباره بر قاعدة لاضرر و تأثیر آن بر ضرر متعهد، دیدگاه‌های حقوقی، بهار – تابستان ۱۳۷۸.

۷- عیوب اراده در حقوق فرانسه (ترجمه) دیدگاه‌های حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۸۰.

۸- خسارت عدم النفع، نظریات و مقررات، دیدگاه‌های حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۷۹.

۹- اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قرارداد (ترجمه)، دیدگاه‌های حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۷۸.

۱۰- عیوب اراده و رضا، اشتباه در قرارداد، دیدگاه‌های حقوقی، تابستان ۱۳۷۵.

۱۱- واژه شناسی جهت اعمال حقوقی، دیدگاه‌های حقوقی، بهار ۱۳۷۵.

۱۲- عیوب اراده و رضا، اکراه در قرارداد، دیدگاه‌های حقوقی، پاییز ۱۳۷۵.

۱۳- ارث حق شفعـه، دیدگاه‌های حقوقی، تابستان ۱۳۸۱.

۱۴- تأثیر فقه اسلامی بر حقوق انگلیس (ترجمه)، دیدگاه‌های حقوقی، تابستان و پاییز ۱۳۸۲.

۱۵- نقد کتاب حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، نامة علوم انسانی، زمستان-بهار ۸۱-۸۲.

۱۶- نسبت دین وجامعه، فصلنامه مطالعات راهبردی، بهار ۱۳۸۱.

۱۷- حوزه‌های علمی مرتبط با استراتژی و امنیت ملی / فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان ۱۳۸۱.

۱۸- امنیت ملی و تحدید حقوقی آن / فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان ۱۳۷۷.

۱۹- حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه‌ها / فصلنامه مطالعات راهبردی، پاییز ۱۳۷۹.

۲۰- منع سوء استفاده از حق در نظریات حقوقی و مفاهیم قرآنی، مجلة مطالعات اسلامی دانشکده الهیات شهید مطهری، ۱۳۸۳.

۲۱- قاعدۀ الشبهة الدارئة فی التشریع الجنائی الاسلامی، مجله بین المللی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۴.

۲۲- مروری بر مستندات قانون مدنی در حقوق قراردادها، مجله مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۴.

۲۳- عقد صلح؛ تدبیر فقهی در عقود نامعین وتدوین قانونی در عقود معین، نکوداشت آیت الله قبله‌ای، سمت ۱۳۸۷.

۲۴- ملاحظات حقوق امنیت ملی در رقابت‌های سیاسی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفتم شماره (۲۵-۲۶)، بهار و تابستان ۱۳۸۵.

۲۵- امنیت حقوقی، به اهتمام امیرحسین علینقی، در «نگاهی به مسایل امنیتی ایران» (مجموعه گفتگو‌ها)؛ پژوهشکده مطالعات ر ا هبردی ۱۳۸۰،

۲۶- آسیب‌ها وتهدیدات امنیتی در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله، فصلنامه مطالعات دفاعی استرتژیک، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۸۵.

۲۷- درک امنیت عمومی، فصلنامه امنیت عمومی، سال اول شماره ۱، زمستان ۱۳۸۵.

۲۸- نسبت امنیت فردی و امنیت عمومی، فصلنامه امنیت عمومی، سال دوم شماره ۱-۲، بهار-تابستان ۱۳۸۶.

۲۹- نسبت امنیت عمومی با امنیت داخلی واجتماعی، امنیت عمومی، سال دوم شماره ۴-۳، پاییز - زمستان ۱۳۸۶.

۳۰- مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بر اساس قانون ۱۳۸۷ ومقایسه آن با قانون ۱۳۴۷؛ فصلنامه حقوق، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰.



۳۱- Serious Violations of Human Rights in the Gaza (۲۰۰۸-۹) Under International Humanitarian Law ,International Journal of Humanities, spring ۲۰۰۹.



۳۲- فرایند تصمیم گیری در بحران ونقش رسانه ها، همایش رسانه وبحران، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، زمستان ۱۳۸۷ ش ۵۶.

۳۳- منابع وشیوه‌های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی، فصلنامه مطالعات راهبردی ش ۳، پاییز ۱۳۸۹.

۳۴- منابع وشیوه‌های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی، در «امام خمینی (ره) وبنیان‌های نظری امنیت در جمهوری اسلامی ایران» به اهتمام فرزاد پورسعید، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، ۱۳۹۰.

۳۵- امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز ۱۴۰۴، فصلنامه نظم وامنیت انتظامی، سال سوم، ش ۳، پاییز ۸۹. (باهمکاری علی اکبر زمانی)

۳۶- راهکار‌های ایفای بهینه نقش رسانه ملی در مدیریت بحران‌های حوادث غیر مترقبه طبیعی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال ۱۱، ش ۴۴، تابستان ۱۳۹۰ (باهمکاری غلامحسین نهازی).

۳۷- بررسی شاخص‌های بعد نهادی سازمان حکومت در تامین امنیت داخلی ج. ا. ا. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال ۱۲، ش ۴۵، پاییز ۱۳۹۰ (باهمکاری علی اکبر زمانی).

۳۸- مرجع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در رویکرد حقوقی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال ۱۲، ش ۴۶، زمستان ۱۳۹۰ (باهمکاری محمدباقرقربان زاده).

۳۹- تعریف مساله امنیتی با رهیافت حقوق اساسی، فصلنامه دانش راهبردی، ش ۵، زمستان ۱۳۹۰ (باهمکاری محمدباقرقربان زاده).