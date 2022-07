به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دکتر محسن موسوی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران برای دومین سال پیاپی به‌عنوان یکی از داوران جایزه معتبر بین‌المللی گلدن ترزینی انتخاب شد.



بر اساس این گزارش، جایزه معتبر بین‌المللی گلدن ترزینی که با داوری معماران مطرحی، چون دانیل لیبسکیند از آمریکا، نورمن فاستر از انگلستان، ماریو بوتا از سوییس، تویو ایتو از ژاپن، سانتیاگو کالاتراوا از اسپانیا، ماسیمیلیانو فوکساس از ایتالیا، محسن موسوی از ایران و چندین معمار مطرح دیگر، به نام دومینیکو ترزینی معمار مشهور سوییسی قرن هجدهم پایه‌گذاری شده است، به ارزیابی و ترویج پروژه‌های برتر طراحی و معماری معاصر می‌پردازد و هدف آن ایجاد یک جامعه جدید از متخصصان و هنرمندانی است که حرفه معماری را با دانشگاه، جامعه و رسانه همراه می‌کنند.



از حامیان رویداد The Golden Trezzini Awards می‌توان به سازمان‌هایی از جمله دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه روسیه در سن پترزبورگ، سفارت روسیه در سوییس، سفارت سوییس در روسیه، انجمن معماری مسکو، اتحادیه معماران روسیه، دانشگاه معماری و مهندسی عمران سن پترزبورگ، انجمن جهانی سن پترزبورگ، اداره گردشگری دبی و ... اشاره کرد.



این نکته نیز حایز اهمیت است که آثار برگزیده در بخش موزه سن‌پترزبورگ و نمایشگاه سالانه قلعه پیتر و پاول به نمایش گذاشته خواهند شد.



دومینیکو ترزینی، گرچه متولد سوییس است، اما از معماران مطرح سن‌پترزبورگ، مبدع سبک باروک معماری روسی و سازنده کلیسای the Peter and Paul، ساختمان Twelve Collegia و شماری دیگر از شاهکار‌های تاریخی است.