تعجب کنید یا نه، دلیل تفاوت بین یک لبخند سالم و ملاقات مکرر دندانپزشک ممکن است رژیم غذایی شما باشد حتی اگر شما یک روتین بهداشت دهان و دندان مناسب داشته باشید، اگر ندانید که چه تغذیه ای داشته باشید، ممکن است سخت به سالم نگه داشتن دندان موفق شوید.

اغلب غذاهایی را که به عنوان خائن به سلامت دهان مربوط می شود می شناسیم پس از آن، قندها و اسیدها از مواد غذایی و نوشیدنی هایی که بیشترین آسیب را به دندان های ما می زنند. با این وجود، انواع مختلفی از مواد غذایی وجود دارد، که نه تنها به دندان هایتان آسیب نمی رسانند، بلکه حتی می تواند به سلامت دهان و دندان شما کمک بزرگی کنند.



از جلوگیری از حفره دندانی گرفته تا بیماری های پریودنتال تا حتی احساس تنفس بدبو و سفید کردن دندان هایتان، غذاهایی که در این لیست قرار دارند، می توانند ادعا های ظریف خمیر دندان و دهانشویه ها را در بازار تحقق ببخشند. اکثر آنها واقعا بسیار خوشمزه هستند، بنابراین لیست خرید خود را انتخاب کنید و خود را برای اضافه کردن برخی از مواد غذایی دوست دندانهایتان آماده کنید.

غذاهای غنی از کلسیم و فسفر

مینای دندان خوب، نتیجه رساندن مواد معدنی به دندان است. غذاهای مختلف اسیدی و نوشیدنی ها ممکن است موجب فرسایش مینای دندان شوند، پس برای اینکه دوباره دندان هایتان را قوی کنید، باید مواد معدنی استفاده کنید و سعی کنید آنچه را که از دست داده اید بازگردانید. قهرمان اصلی اینجا کلسیم و فسفر است. این عناصر سازه های مینای دندان هستند و مصرف غذاهای غنی از آنها ضروری است، اگر می خواهید دندان هایتان را قوی و سالم نگه دارید.



* بهترین منابع (کلسیم) - ماست، پنیر (کهنه و سفت)، غذاهای دریایی، شیر (کم چرب)، توفو، بادام

* بهترین منابع (فسفر) - دانه کدو تنبل، ماهی، برنج، آجیل، گوشت قرمز، تخم مرغ، توفو، آب قلم



غذاهای ترد، با آب زیاد برای سلامت دندان

غذاهای ترد، حاوی مقدار زیادی آب، برای دندان های شما یک راه عالی هستند. اول، جویدن باعث تولید بیشتر بزاق می شود، که بهترین باکتری کش طبیعی است که باعث جلوگیری از حفره دندانی می شود. دوم، به علت بافتشان این غذاها به طور طبیعی ساینده هستند، به طوری که آنها به آرامی سطوح دندان را پاک می کنند، و ذرات مانده از مواد غذایی را از بین می برند. هر چند میوه و سبزی خام هم همین عمل را انجام می دهد، اما این بهانه ای برای عدم مسواک زدن نیست.

* بهترین گزینه ها:کرفس، سیب، خیار، هویج

ویتامین D

ویتامین D برای سلامت عمومی شما بسیار ضروری، اما اگر دندان های سالم نیز می خواهید مهم است. دلیل اصلی آن کمک به بدن شما برای جذب بهتر کلسیم است.

* بهترین منابع:نور خورشید (شما نمی توانید نور خورشید را بخورید، اما هنوز هم بهترین منبع طبیعی ویتامین D است)، ماهی، زرده تخم مرغ، روغن ماهی

ویتامین C

ویتامین C قدرتمند است و می تواند رگ های خونی را تقویت کند و التهاب را کاهش دهد، که ممکن است به لثه های شما کمک کند. ویتامین C همچنین برای تولید کلاژن، که یک پروتئین کلیدی است به شما در مبارزه با بیماری های پریودنتال کمک می کند. در فقدان ویتامین C، لثه های شما حساس تر و باکتری هایی که باعث بیماری پریودنتال هستند، قوی تر می شوند.

غذاهای غنی از آنتی اکسیدان ها

هنگامی که بحث به خواص می رسد، آنتی اکسیدان ها تقریبا مشهور هستند. چگونه آنها به دهان شما کمک می کنند سالم بمانند؟ آنتی اکسیدان ها با باکتری هایی که باعث التهاب و بیماری های پریودنتال می شوند، مبارزه می کنند. آنها به محافظت از لثه ها و دیگر بافت ها از شر آسیب سلولی و عفونت باکتریایی کمک می کنند.