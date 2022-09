4- لوبیا سفید

لوبیا سفید را می توان به عنوان کنار غذا و همچنین در سالاد استفاده کرد.

5-سبزیجات غنی از نشاسته

سیب زمینی، ذرت، نخود فرنگی را فراموش نکنید. سیب زمینی شیرین سرشار از کربوهیدرات و سرشار از ویتامین A است.

منبع: اسپوتنیک، InoSMI به نقل از Eat This, Not That