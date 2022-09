به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ اولین خاصیت شلیل، که باید این میوه را در برنامه غذایی خود قرار دهید، کمک به پیشگیری از سرطان است. بسیاری از میوه و سبزیجات می‌توانند از ابتلا به انواع سرطان‌ها جلوگیری است، ولی شلیل یکی از این مبارزان حرفه‌ای است، کوئرستین و اسید کلروژنیک موجود در شلیل می‌تواند از تکثیر سلول‌های سرطانی جلوگیری کند.



شلیل و دیابت

برای پیشگیری از دیابت، به جای رژیم‌های سخت، از خواص شلیل بهره‌مند شوید.

امروزه موهبیت‌های طبیعی می‌توانند به عنوان سپر دفاعی برای مبارزه با بیماری‌ها به کمک ما بیایند. درصورتی که امکان ابتلا به دیابت بر اثر چاقی یا دلایل دیگر در فرد وجود داشته باشد، خواص شلیل، به کمک خواهدآمد. وجود موادی مانند گلیسمیک به این معناست که این میوه می‌تواند گزینه مناسبی برای پیشگیری از دیابت باشد.



شلیل، ضد سم قوی

این میوه با داشتن مقادیر زیادی ضد‌سم، ساخته شدن مواد مضر اکسداتیو را کاهش می‌دهد. همچنین شلیل به اتصال برخی از اجزای موجود در اسید صفراوی دستگاه گوارش کمک می‌کند. این امر مانع از گردش مجدد اسید صفراوی در معده می‌شود که درنتیجه سموم بالقوه سرطان‌زا را از بدن دفع می‌کند.



افزایش ایمنی بدن

یکی از بهترین فواید شلیل، افزایش قدرت دفاعی بدن و بهبود عملکرد سیستم ایمنی است تا در برابر بیماری‌ها مقاوم باشیم. وجود مقادیر زیادی ویتامین C و بتاکاروتن در این میوه می‌تواند چنین امکانی را برای ما فراهم کند. عملکرد دیگر ویتامین C کمک به تولید مجدد ویتامین E در بدن است. ویتامین E نیز یکی دیگر از راه‌های مبارزه با رادیکال‌های آزاد است که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. ویتامین A موجود در شلیل می‌تواند با عفونت‌ها مقابله کند. این ویتامین، دیواره سلول‌ها را تقویت کرده و از غشای مخاط در برابر باکتری‌های مهاجم محافظت می‌کند.



خواص شلیل برای سلامت چشم

شلیل دارای موادی ازجمله لوتئین و زیگزانتین است؛ این مواد از محتویات ضروری شبکیه چشم است. با مصرف شلیل، می‌توانید خطر ابتلا به بیماری‌هایی مانند آب مروارید و پیرچشمی را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. همچنین، بتاکاروتن موجود در شلیل سلامت چشم را با پیشگیری از دژنراسیون ماکولا (تخریب لکه زرد) حفظ می‌کند. یک فنجان شلیل حاوی ۲۱۴ میکروگرم بتاکاروتن است. میزان بتاکاروتن در نوعی از شلیل که رنگ گوشت آن به قرمزی می‌زند، بیشتر است.



شلیل و مبارزه با هیپوکالمی

درصورت کمبود پتاسیم در بدن، احتمال بروز هیپوکالمی در انسان بیشتر می‌شود.

علائم بیماری هیپوکالمی شامل فشار خون بالا، یبوست، مشکلات کلیوی، ضعف عضلات، خستگی و مشکلات قلبی است.

مصرف شلیل به دلیل دارا بودن میزان بالایی از پتاسیم می‌تواند برای افرادی که مقداری از این ماده معدنی را به دلایلی از دست داده‌اند، مناسب باشد. مصرف پتاسیم برای بهبود عملکرد سیستم عصبی مناسب است.



خواص‌های شلیل در بهبود شرایط عروقی

وجود میزان مناسبی از آنتی اکسیدان‌ها و گلروژنیک اسید در شلیل منجر به تاثیر مثبت آن بر سیستم عروقی می‌شود. از آنجا که یکی از خواص شلیل، دارا بودن مقدار زیادی فیبر محلول است، مصرف آن می‌تواند موجب کاهش فشار خون و کلسترول بد شود. با توجه به اینکه فشار خون و کلسترول بالا از عوامل بروز بیماری‌های قلبی و عروقی است، با تنظیم فشار خون و کاهش کلسترول بد می‌توان تا حدودی از بروز بیماری‌های عروقی جلوگیری کند. میزان کلسترول بد و تری گلیسیرید خون کاهش می‌یابد. علاوه بر آن فیبر با تبدیل آب به ماده‌ای ژل مانند در روده، به این هدف دست می‌یابد و سپس مانع از جذب کلسترول و چربی در خون می‌شود.



بهبود دستگاه گوارش با خواص شلیل

وجود فیبر در این میوه به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک می‌کند. فیبر محلول به کاهش سرعت هضم کمک می‌کند که منجر به احساس سیری و کاهش سرعت هضم گلوکز و کمک به کنترل قند خون می‌شود.

علاوه بر آن فیبری که در میوه شلیل، می‌تواند رشد باکتری مفید روده را تسریع بخشد. شلیل همچنین به طور طبیعی سرشار از پروبیوتیک است که می‌تواند سلامت گوارشی را تقویت کند؛ زیرا به عنوان سوخت پروبیوتیک‌ها، ارگانیسم‌های زنده بدن شما عمل می‌کند. این میوه می‌تواند به درمان سندرم روده تحریک پذیر کمک کند؛ یک اختلال روده‌ای که می‌تواند باعث نفخ شکم و گاز شود.



بهبود فقر آهن با مصرف شلیل

آنمی یا فقر آهن به شرایط اطلاق می‌شود که میزان گلبول‌های قرمز خون کاهش پیدا کند. شلیل حاوی آهن زیادی نیست، اما وجود مقدار زیادی ویتامین C در آن می‌تواند به جذب بیشتر آهن کمک کند. به همین دلیل مصرف آن در وعده‌های غذایی، درکنار خوراکی‌های حاوی آهن مانند سبزیجات سبز، گوشت قرمز، شکلات، ماهی، بادام هندی، کشمش، اسفناج و به همراه مکمل‌های غذایی می‌تواند جذب آهن در بدن را افزایش دهد.



مضرات شلیل

اگرچه در بسیاری موارد نادر، مشاهده شده که مصرف شلیل می‌تواند در برخی افراد، علائم حساسیت خفیفی مانند خارش لب، دهان، گلو و تورم لب و صورت را ایجاد کند. در برخی موارد نیز علائم گوارشی و تنفسی مانند استفراغ، اسهال، درد معده، آبریزش بینی مشاهده شده است.

شدیدترین آلرژی به شلیل بیماری به نام آنافیلاکسی است که به منزله بی ثباتی قلبی عروقی و مشکلات جدی تنفسی است.