به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محققان متوجه شدند انسان‌ها یک هاله نامرئی اطراف بدنشان دارند که احتمالا هوای تنفسی آن‌ها را تمیز می‌کند. مولکول‌های رادیکال OH که عمر کوتاهی دارند این هاله پاکسازی کننده را تشکیل می‌دهند و می‌توانند مولکول‌های سمی که توسط نور خورشید تولید می‌شوند را خنثی کنند. به همین دلیل مولکول‌های مذکور «شوینده اتمسفر» لقب گرفته اند.

اما کشف این هاله که در حقیقت یک میدان اکسیداسیون دور بدن افراد است، برای نخستین بار نشان می‌دهد مولکول‌های رادیکال OH توسط انسان نیز تولید می‌شود. البته کارشناسان هنوز نمی‌دانند میدان مذکور خوب یا بد است، زیرا تاثیر آن ناشناخته است.

بر اساس اعلام وبگاه تلگراف؛ پروفسور جاناتان ویلیامز از انستیتو شیمی مکس پلانک در آلمان مولف ارشد این پژوهش است. او در این باره گفت: میدان مذکور احتمالا هوا را قبل از تنفس تمیز می‌کند، اما اطلاع دقیقی از آن نداریم. احتمالات دیگری هم وجود دارد که نگران کننده‌تر هستند. مثلا ممکن است یک ترکیب که تصور می‌شود بدون خطر است، پس از اکسید شدن در میدان OH سمی‌تر شود. ما اکنون که چنین میدانی را کشف کردیم، باید تحقیقات بیشتری انجام دهیم.

ویلیامز و همکارانش در این تحقیق ۴ نفر را همراه ماسک اکسیژن در اتاق استریل قرار دادند و سطح رادیکال‌های OH در هوا را اندازه گرفتند. در مرحله بعد آن‌ها ازن را در اتاق منتشر کردند و شاهد افزایش ناگهانی سطح مواد شیمیایی بودند. آن‌ها تصاویری از داده‌هایی ایجاد کردند که میدان‌های اکسیداسیون را نشان می‌داد.

هاله شیمیایی تا حدی شبیه اشعه‌ای درخشان و سبز رنگ است که دور بشکه‌های زباله‌های هسته‌ای در انیمیشن‌ها دیده می‌شود.

تحلیل‌های بیشتر نشان داد اسکوالین (ماده شیمیایی که پوست را انعطاف پذیر نگه می‌دارد) با ازن واکنش نشان می‌دهد و پس از واکنش‌های شیمیایی پیچیده، میدان اکسیداسیون OH را به وجود می‌آورد.

ویلیامز در این باره گفت: هنگامیکه من تنفس می‌کنم یک فرایند شیمیایی اتفاق می‌افتد.

پیش از این تصور می‌شد مواد شیمیایی پاک کننده هوای OH فقط خارج از نور خورشید تشکیل می‌شود، اما اکنون یافته‌های جدید نشان دهنده مکانیسمی دیگر برای تغییر آن‌هاست. مولکول‌های رادیکال به شدت ناپایدار هستند و زیر نور آفتاب در هوا به وجود می‌آیند. در مرحله بعد آن‌ها به هر ترکیبی اطراف خود حمله می‌کنند. آن‌ها شبیه شیر‌های غران هستند که فقط می‌خواهند اتم‌های هیدروژن را از هر چیزی جدا کنند و به آب تبدیل شوند تا پایدار بمانند.