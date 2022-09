به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس دانشگاه شهرکرد گفت: سید احسان موسویان راد با دفاع از رساله دکترای خود با عنوان Exploring Predictors of EFL Students’ Academic Boredom in Classroom and Validation of Precursors to EFL Students’ Boredom Scale (بررسی عوامل پیش بینی کننده ملالت آموزشی در زبان‌آموزان زبان انگلیسی در کلاس و روایی‌سنجی مقیاس سنجش عوامل ایجاد کننده‌ی ملالت در زبان‌آموزان زبان انگلیسی) فارغ التحصیل شد.

آقای پیر علی افزود: دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۹۶ با پذیرش ۵ دانشجو شروع شد.