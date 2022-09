لوبیا چشم بلبلی غنی از ویتامین C و ویتامین A، مواد معدنی و مواد مغذی است و به همین دلیل خواص فراوانی برای سلامت بدن دارد.

از جمله خواص درمانی لوبیا چشم بلبلی می‌توان به مواردی مانند تب بر، رفع مشکلات ادرار، درمان ترشحات غیر طبیعی واژن، ضد اسپاسم، درمان بی‌خوابی، تقویت میل جنسی، افزایش شیر مادر، تقویت ذهن، رفع مشکلات قلبی، سلامت عضله، جلوگیری از پوکی استخوان، پیشگیری و درمان کم خونی، سم زدایی بدن، تقویت رشد مو، درمان ریزش مو، پیشگیری از سرطان، تقویت سیستم ایمنی بدن و درمان زخم اشاره کرد.



طبع لوبیا چشم بلبلی



متخصصان طب سنتی بر این باورند که لوبیا چشم بلبلی دارای طبیعتی گرم و‌تر است.





لوبیا چشم بلبلی در بارداری



لوبیا چشم بلبلی منبعی غنی از فولات است و به همین دلیل مصرف لوبیا چشم بلبلی می‌تواند موجب کاهش خطر نقایص مادرزادی جنین از جمله نقص لوله‌های عصبی مانند اسپینا بیفیدا در دوران بارداری می‌شود.



وجود مقادیر بالای آهن و فولات در لوبیا چشم بلبلی برای پیشگیری و درمان کم خونی در خانم‌های باردار بسیار مفید است. لوبیا چشم بلبلی منبعی غنی از فیبر است و به همین دلیل می‌تواند موجب کاهش خطر ابتلا به یبوست در دوران بارداری شود. توجه داشته باشید که در دوران باید از زیاده‌روی در مصرف لوبیا چشم بلبلی خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث عوارضی مانند نفخ، احتباس گاز و سقط جنین شود.





لوبیا چشم بلبلی برای درمان دیابت



وجود مقادیر بالایی از فیبر فیبر در لوبیا چشم بلبلی می‌تواند به صورت موثری بر کنترل شکر جذب شده تاثیرگذار باشد و درنتیجه برای درمان دیابت مفید است. لوبیا چشم بلبلی حاوی فلاونوئید است و به همین علت می‌تواند با بیماری‌های قلبی عروقی ناشی از دیابت مبارزه کند.





لوبیا چشم بلبلی برای درمان ریزش مو



لوبیا چشم بلبلی با توجه به داشتن مقادیر بالایی از پروتئین‌های حیاتی یک گزینه درمانی مناسب برای جلوگیری از ریزش مو‌ها است. مصرف بیشتر از حد معمول از لوبیا چشم بلبلی می‌تواند موجب تقویت رشد مو‌ها و رفع و درمان ریزش مو شده و از طاسی جلوگیری کند.



لوبیا چشم بلبلی برای جلوگیری از کم خونی



لوبیا چشم بلبلی سرشار آهن است و به همین دلیل می‌تواند از کم خونی و خستگی‌های مفرط جلوگیری کند. مصرف تا هموگلوبین شود و اکسیژن را به تمام سلول‌های بدن، بافت‌ها و اندام‌ها منتقل کند و از احساس ضعف و خستگی جلوگیری کند.



لوبیا چشم بلبلی برای بهبود سلامت استخوان



لوبیا چشم بلبلی منبعی غنی از مواد معدنی مانند کلسیم، آهن، منیزیم و منگنز است که حضور این مواد معدنی در لوبیو چشم بلبلی آن را به یک گزینه مناسب برای تقویت استخوان‌ها تبدیل می‌کند. مصرف لوبیا چشم بلبلی موجب حفظ تراکم استخوان‌ها می‌شود.



لوبیا چشم بلبلی برای حفظ سلامت پوست



لوبیا چشم بلبلی سرشار از آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین C است که این دو برای حفظ سلامت، جوانی و شادابی پوست بسیار مفید هستند. در واقع ویتامین A و ویتامین C موجود در لولیا چشم بلبلی با خواص آنتی اکسیدانی خود با رادیکال‌های آزاد مبارزه کرده و آن‌ها را خنثی می‌کند و به ترمیم و بازسازی سلول‌های پوستی کمک کرده و از ایجاد چین و چروک و لکه‌های قرمز و دیگر عفونت‌های اختلالات پوستی جلوگیری می‌کنند.



لوبیا چشم بلبلی برای سرطان



رادیکال‌های آزاد موجود در بدن موجب بروز سرطان‌ها می‌شوند. لوبیا چشم بلبلی غنی از ویتامین C و ویتامین A است که این ویتامین‌ها که آنتی اکسیدان هستند و با مبارزه و خنثی کردن رادیکال‌های آزاد می‌توانند در پیشگیری از سرطان و رشد سلول ها‌ی سرطانی مفید و موثر باشند.



لوبیا چشم بلبلی برای کمک به خواب راحت



لوبیا چشم بلبلی سرشار از منیزیم و تریپتوفان و از این طریق برای حفظ آرامش و ریلکس شدن بدن بسیار مفید و موثر است. از جمله دارو‌های تجویزی برای بیماران مبتلا به اختلالات خواب تریپتوفان است و لوبیا چشم بلبلی منبعی غمی از تریپتوفان و است و با مصرف آن می‌توانید موجب درمان بیخوابی شوید.



لوبیا چشم بلبلی برای کنترل کلسترول



لوبیا چشم بلبلی حاوی فیبر محلول و پروتئین است و از این طریق می‌تواند موجب کاهش سطح کلسترول بد و حفظ سلامت قلب می‌شود. همجنین لوبیا چشم بلبلی حاوی فیتواسترول است که به حفظ تعادل و کنترل سطح کلسترول بد خون کمک می‌کند.



لوبیا چشم بلبلی منبعی غنی از لیگنین



لوبیا چشم بلبلی حاوی لیگنین است و با داشتن لیگنین موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌کند. مصرف لوبیا چشم بلبلی می‌تواند از ابتلا به بیماری‌هایی مانند سرطان، فشار خون بالا، پوکی استخوان، عفونت‌ها، مشکلات قلبی و ... جلوگیری کند.



لوبیا چشم بلبلی برای درمان یبوست



لوبیا چشم بلبلی گزینه مناسبی برای درمان مشکلات مربوط به معده، پانکراس و طحال است. لوبیا چشم بلبلی غنی از فیبر است و با افزایش و بهبود حرکات دودی روده می‌تواند موجب پیشگیری، رفع و درمان یبوست شود.