به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پروژه اینترنتی استارلینک (Starlink) شرکت اسپیس ایکس (SpaceX) در حال انجام دادن یک آزمایش جدی سرویس از راه دور است.

بر اساس این گزارش، اسپیس ایکس مدت‌هاست که از عامل استارلینک به عنوان یک اتصال‌دهنده جهانی استفاده می‌کند تا به مردم مناطق روستایی و سایر جوامع محروم، امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را بدهد.

پهنای باند استارلینک اکنون قرار است به یکی از دورافتاده‌ترین مناطق روی زمین برسد. این منطقه، "پایگاه مک‌موردو" (McMurdo Station)، یک پایگاه تحقیقاتی است که توسط "برنامه جنوبگان آمریکا" (USAP) اداره می‌شود.

"بنیاد ملی علوم آمریکا" (NSF) در فضای مجازی نوشت: دانشمندان برنامه جنوبگان آمریکا تحت حمایت بنیاد ملی علوم آمریکا در جنوبگان هستند. استارلینک در حال آزمایش سرویس قطبی با یک پایانه کاربری جدید در پایگاه مک‌موردو است که پهنای باند و اتصال را برای پشتیبانی علمی افزایش می‌دهد.

اسپیس ایکس نیز این نقطه عطف را جشن گرفت. این شرکت درفضای مجازی نوشت: استارلینک اکنون در هر هفت قاره است. در چنین مکان دورافتاده‌ای مانند جنوبگان، این قابلیت توسط شبکه لیزر فضایی استارلینک فعال می‌شود.

این شرکت تاکنون بیش از ۳۲۰۰ ماهواره استارلینک را به مدار پایین زمین پرتاب کرده و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، این پروژه حتی به ابعاد بزرگتری خواهد رسید.

اسپیس ایکس، مجوز حمل ۱۲ هزار فضاپیمای استارلینک را دارد و برای دریافت مجوز پرتاب ۳۰ هزار ماهواره دیگر نیز درخواست داده است.

اسپیس ایکس از سال آینده قصد دارد پرتاب ماهواره‌های "استارلینک نسخه ۲" (Starlink Version ۲) را که بسیار بزرگتر و توانمندتر از نمونه کنونی هستند، آغاز کند.

ایلان ماسک (Elon Musk)، بنیان‌گذار و مدیرعامل این شرکت گفت: این فضاپیما‌های نسل بعدی می‌توانند سرویس را مستقیماً به تلفن‌های هوشمند متصل کنند.

اواخر ماه گذشته، ماسک اعلام کرد که اسپیس ایکس و شرکت "تی-موبایل" (T-Mobile)، قراردادی را برای ارائه چنین خدماتی، از طریق پروژه‌ای به نام "Coverage Above and Beyond" امضا کرده‌اند.

بنا بر اعلام اسپیس، استارلینک برای اهداف اکتشافی بلندمدت اسپیس ایکس، بسیار مهم است. ماسک گفته که درآمد حاصل از این پروژه پهنای باند، به تامین مالی پروژه "استارشیپ" (Starship) کمک می‌کند.

استارشیپ، ترکیب غول‌پیکر موشک و سفینه فضایی است که اسپیس ایکس قصد دارد آن برای بردن افراد و محموله‌ها به ماه و مریخ توسعه دهد.

همچنین، این شرکت قصد دارد ماهواره‌های استارلینک نسخه ۲ را با استفاده از استارشیپ به مدار زمین بفرستد.