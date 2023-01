به گزارش گروه وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، محسن مسعودی، به عوامل بروز هپاتیت اشاره کرد و گفت: عامل بیماری هپاتیت ویروسی، یک ویروس است و در ابتدا می تواند مثل یک سرما خوردگی بروز نماید.

این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، ادامه داد: بیشتر مبتلایان به هپاتیت C و B علائمی ندارد. برخی از این بیماران علائمی از قبیل خستگی، دل درد، درد عضلانی، تهوع و بی اشتهایی دارند، ولی در موارد پیشرفته علائم نارسایی کبدی بروز می کند که شامل تورم شکم و اندام ها، یرقان و خونریزی های گوارشی و کاهش سطح هوشیاری است.



رئیس بخش گوارش بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، در خصوص روش های انتقال هپاتیت B، C و D، تصریح کرد: این ویروس عمدتاً از طریق تماس با خون افراد آلوده منتقل می شود. همچنین، ارتباط جنسی با فرد آلوده، استفاده از سوزن های آلوده به ویژه در افراد معتاد، سوزن آلوده مثل خالکوبی غیر بهداشتی و استفاده از لوازم شخصی به صورت اشتراکی، از دیگر راه های انتقال ویروس هستند.



وی با عنوان این مطلب که هپاتیت C واکسن ندارد، گفت: از ریش تراش، مسواک و لوازم آرایشی و لوازم شخصی دیگران به طور مشترک استفاده نکنید.



مسعودی خاطرنشان کرد: واکسن هپاتیت B در پیشگیری از بیماری مؤثر است. هپاتیت A و E از طریق خوردن یا نوشیدن غذا و آبی که با مدفوع فرد آلوده، آلوده شده است گسترش می یابد.



وی گفت: این بیماری در مناطقی از جهان که وضعیت بهداشتی ضعیفی دارند و آب سالم به اندازه کافی در دسترس نیست، شایع تر است.



دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: واکسن هپاتیت A در پیشگیری از بیماری مؤثر است. در برخی از کشور ها این واکسن به طور معمول برای کودکان و افراد در معرض خطر بالای ابتلاء که قبلاً واکسینه نشده اند، توصیه می شود و به نظر می رسد به صورت مادام العمر موثر باشد.



وی تاکید کرد: سایر اقدامات پیشگیرانه شامل شستن دست و پخت صحیح غذا می شود.



مسعودی با عنوان این مطلب که ویروس ها در موارد شدید و حاد می توانند موجب تخریب و از کار افتادن کبد شوند، اظهار داشت: در موارد دیگر می توانند مزمن شوند و به تدریج به کبد صدمه بزنند و طی سال ها منجر به سیروز کبد شوند، ولی بدن انسان اکثر عفونت ها را کنترل می کند و ویروس از بین می رود.



این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، در پایان گفت: هپاتیت قابل پیشگیری است لذا با توجه به علائم و خطرات بیماری های کبدی باید توصیه های بهداشتی را جدی گرفت. همچنین واکسیناسیون به موقع انجام شود و از رفتار های پرخطر اجتناب کرد.