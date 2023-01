به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد؛ درد مفاصل می‌تواند نشانه‌ای از کمبود ویتأمین‌ها باشد. ویتأمین‌هایی مانند A، C و ویتأمین D با جنبه‌های متعدد سلامت مفاصل ارتباط دارند و کمبود آن‌ها باعث ایجاد و تشدید درد‌های عضلانی و استخوانی می‌شود.

برخی از کمبود‌های ویتأمینی و ارتباط آن‌ها با درد مفاصل عبارتند از: کمبود ویتأمین D، ویتأمین C و ویتأمین A،

کمبود ویتأمین D:

بر اساس گزارش مؤسسه لینوس پائولینگ، ویتأمین D برای جذب کلسیم و حفظ تعادل مواد معدنی دربدن ضروری است. ویتأمین D ناکافی باعث اختلال درجذب کلسیم و تضعیف استخوان‌ها به همراه دردمفاصل می‌شود. کمبود ویتأمین D همچنین می‌تواند منجر به تضعیف ماهیچه‌ها گردد. همه افراد باید روزانه ۱۵ میکروگرم ویتأمین D را از طریق مواد غذایی، مولتی ویتأمین‌ها و نور خورشید به دست بیاورند.

ویتأمین C:

اسید اسکوربیک یک ویتأمین شناخته شده در تولید کلاژن است که جزء کلیدی تاندون‌ها، رباط‌ها و استخوان‌ها شناخته می‌شود. کمبود ویتأمین C منجر به تضعیف بافت همبند، درد و تورم مفاصل می‌شود. برای حفظ سلامت مفاصل، یک مرد بزرگسال باید روزانه به طور متوسط ۹۰ میلیگرم ویتأمین C دریافت کند درحالیکه میزان نیاز زنان ۷۵ میلیگرم است. سبزیجات، میوه‌ها، بخصوص توت فرنگی، فلفل قرمز و مرکبات حاوی ویتأمین C هستند.

ویتأمین A:

بدن برای فرایند‌های مختلف از جمله رشد استخوان‌ها و تمایز سلولی نیاز به ویتأمین A دارد. یک مرد به طور متوسط نیاز به ۳ هزار واحد ویتأمین Aدر روز دارد درحالیکه میزان نیاز روزانه زنان به این ویتأمین قریب به ۲۳۰۰ واحد است. سیب زمینی شیرین، هویج، کدو، کلم پیج حاوی مقادیر زیادی از این ویتأمین هستند. کمبود ویتأمین A منجر به صدمه به بافت همبند و درد مفاصل می‌شود. با این حال مکمل‌های این ویتأمین اگر بیش از حد استفاده شود نیز درد مفاصل را به همراه خواهد داشت.

دیگر ویتأمین‌ها:

کمبود برخی دیگر از ویتأمین‌ها نیز با درد مفاصل ارتباط دارد. این امر به ویژه در افراد با رژیم و تغذیه نامناسب رایج است. ویتأمین B۱ ویتأمین Eیا تیامین، ویتأمین‌های B۶ و ویتأمین B۱۲ از این دست هستند.