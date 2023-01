به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیوگرافن سلوشنز (Bio Graphene Solutions) به تازگی با استفاده از توانایی خود در تبدیل ۱۰۰ ٪ مواد آلی به گرافن با کیفیت بالا از طریق فرآیند CleanTech، یک ترکیب با عملکرد قوی را برای طرح‌های مخلوط بتونی تجاری ایجاد کرده است.

این شرکت برای مقابله با حذف سیمان که ماده اتصال‌دهنده در ترکیب بتن است و به دلیل فرآیند تولید آن بیش از ۸٪ از انتشار CO ۲ جهانی را به عهده دارد، شروع به کار کرد. بنا بر گزارش‌ها، ترکیب گرافن این شرکت می‌تواند حداقل ۱۵ ٪ از محتوای سیمان در بتن را بدون قربانی کردن عملکرد بتن، حذف کند.

BGS معتقد است که ترکیبات تقویت شده با گرافن می تواند حذف سیمان را با استفاده از فناوری نانو و گرافن تسهیل کند . این محصول هم هزینه‌های قابل توجهی را کم می‌کند و هم از میزان انتشار CO ۲ می کاهد .

پس از انجام بیش از ۳۰۰۰ آزمایش استحکام فشرده‌سازی و تمرکز بر روی طرح مخلوط بتونی ۴۰ MPa (که به طور معمول برای آپارتمان‌ها استفاده می‌شود)، BGS موارد زیر را با ترکیب گرافن خود گزارش داد:

پس از حذف ۱۵ ٪ از محتوای سیمان، ۲۵ ٪ افزایش استحکام در ۷ روز اول کار دیده شد و افزایش قدرت در یک دوره ۲۸ روزه حفظ یا افزایش می‌یابد.

پس از حذف ۱۵ ٪ از محتوای سیمان، یک مخلوط ۴۰ MPa همانند یک ترکیب ۶۰ مگاپیکسلی پس از ۲۸ روز عمل می‌کند.

پس از حذف ۱۵ ٪ از محتوای سیمان در مدت زمان کوتاهی، استحکام بالایی دیده شد، این کار با استفاده از آزمایشات ۴۰ MPa در ۵ روز به دست آمد در حالی که نمونه کنترل برای رسیدن به استحکام مشابه، به ۲۸ روز زمان نیاز داشت.

نرخ کارآیی قابل قبول مورد نیاز برای استفاده تجاری

تکرارپذیری موفق نتایج آزمایش‌ها

لیام فارل، مدیرعامل این شرکت، اظهار داشت: «تأثیر حذف کربن از ترکیب بتن گرافنی ما بسیار معنی‌دار و قابل اندازه‌گیری است. طبق اعلام انجمن سیمان پورتلند (PCA)، تولید سیمان برای هر پوند سیمان ساخته شده ۰٫۹ پوند CO ۲ تولید می‌کند. توانایی ما برای از بین بردن ۱۵ ٪ از محتوای سیمان در یک مخلوط ۴۰ MPa معادل از بین بردن ۴۸۰ کیلوگرم CO ۲ در هر کامیون بتن است، که حداقل ۵ برابر بیشتر در مقایسه با فناوری پیشرو در بازار در حذف کربن است.