به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی درباره این فصل‌نامه گفت: فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا (Health in Emergencies and Disasters Quarterly) که دارای درجه علمی - پژوهشی است، با ارزیابی و توصیه هیات انتخاب و مشاوره محتوا (CSAB)، برای درج در پایگاه اطلاع‌رسانی بین‌المللی Scopus پذیرفته شد.

خانم احمدی خاطر نشان کرد: این نشریه براساس گزارش‌های استنادی نشریات مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی که سالانه منتشر می‌شود، جزو ۲۰ نشریه برتر در حوزه علوم پزشکی کشور شناخته شده بود.

وی با اشاره به اینکه چهار شماره سالانه این فصلنامه، به زبان انگلیسی و به صورت آنلاین منتشر می‌شود، افزود: این نشریه با هدف ایجاد یک شبکه علمی و بستری آکادمیک برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش در زمینه سلامت در حوادث و بلایا و تسهیل انتشار نتایج تحقیقات در بین محققان حوزه سلامت در حوادث و بلایا فعالیت خود را شروع کرد و همچنان پذیرای انواع مقالات باکیفیت اعم از مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مروری، نامه به سردبیر و… از نویسندگان داخلی و خارجی است.

احمدی همچنین اظهار کرد: موضوعات مورد نظر در این نشریه، شامل ابعاد مختلف سلامت در حوادث و بلایا نظیر «ارزیابی و مدیریت خطر در سازمان‌های بهداشتی، ارزیابی برنامه‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوادث و بلایا در نظام سلامت، اورژانس پیش بیمارستانی، مدیریت خطر بیمارستانی، امدادو نجات، گروه‌های آسیب‌پذیر، تاب‌آوری، استراتژی‌هاوتکنیک‌های فناوری اطلاعات در حیطه حوادث و بلایا و…» است.

وی افزود: با توجه به توانمندی اساتید مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، امیدواریم همانند گذشته شاهد درخشش فعالیت‌های علمی دانشگاه و تحقق ماموریت‌های دانشگاه از طریق این حوزه باشیم.