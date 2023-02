به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ربات «ChatGPT»، آزمون استاندارد طلایی مورد نیاز برای طبابت در آمریکا را گذرانده است و اکنون نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد این موضوع وجود دارد که هوش مصنوعی ممکن است کارکنان حوزه پزشکی را بیکار کند.

این برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی توانست بین ۵۲.۴ تا ۷۵ درصد امتیاز را در آزمون مجوز پزشکی سه قسمتی «USMLE» کسب کند. آستانه قبولی هر سال حدود ۶۰ درصد است.

پژوهشگران شرکت فناوری «آنسیبل هلث» (AnsibleHealth) که این بررسی را انجام دادند، بیان کردند؛ دستیابی به نمره قبولی برای این آزمون تخصصی دشوار و انجام دادن این کار بدون هیچ گونه کمک انسانی، نقطه عطف قابل توجهی در بلوغ هوش مصنوعی بالینی به شمار می‌رود.

به گفته کارشناسان، این امتحان پس از آن انجام شد که دیلی میل، پنج حرفه را فاش کرد که بیشترین خطر انقلاب هوش مصنوعی متوجه آن‌ها خواهد بود.

فناوری ChatGPT که توسط شرکت «OpenAI» توسعه یافته، یک ربات مبتنی بر زبان است که می‌تواند پاسخ‌هایی را شبیه به پاسخ‌های انسان ارائه کند.

این فناوری پیشتر در دانشکده بازرگانی «وارتون» (Wharton) در «دانشگاه پنسیلوانیا» (UPenn) و دانشکده حقوق «دانشگاه مینه سوتا» (the U of M) مورد بررسی قرار گرفته و امتحانات خود را گذرانده است.

پژوهشگران در جدیدترین بررسی، این فناوری را روی ۳۵۰ پرسش از آزمون ژوئن ۲۰۲۲ USMLE آزمایش کردند. دو پزشک، نتایج را ارزیابی کردند و مغایرت‌ها توسط متخصص سوم بررسی شد.

این آزمون، اطلاعات دانشجویان پزشکی و پزشکان در حال آموزش را ارزیابی می‌کند و از سال ۱۹۹۲ مورد استفاده قرار گرفته است.

مرحله نخست USMLE معمولا در پایان سال دوم پزشکی، مرحله دوم در سال چهارم و مرحله سوم پس از اتمام دوره پزشکی و نخستین سال رزیدنتی گرفته می‌شود. سالانه بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل در این آزمون شرکت می‌کنند.

نتایج این آزمون، از عملکرد مدل موسوم به «PubMedGPT» فراتر رفت. این یک مدل مشابه است که منحصرا با پژوهش‌های حوزه زیست‌پزشکی آموزش داده شده بود و در مجموعه داده قدیمی‌تری از پرسش‌ها به سبک USMLE، امتیاز ۵۰.۸ را کسب کرد.

پژوهشگران بر این باورند که یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهند ChatGPT ممکن است به یک فناوری ارزشمند در آموزش پزشکی تبدیل شود. آن‌ها نوشتند که ربات هوش مصنوعی، توانایی جزئی برای آموزش پزشکی با ارائه مفاهیم بدیع و غیر واضح دارد که ممکن است در حوزه آگاهی یادگیرندگان نباشند. هوش مصنوعی اکنون در موقعیتی قرار گرفته است که به زودی در حوزه بالینی با کاربرد‌های متنوع در تمام بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی در همه جا حاضر می‌شود.

این گروه به قدری به ChatGPT اعتماد دارند که پزشکان، آزمایش استفاده از آن را به عنوان بخشی از جریان کاری خود برای بازنویسی گزارش‌های سنگین آغاز کرده‌اند. حتی این گروه پژوهشی، از ChatGPT برای نوشتن یافته‌های خود استفاده کردند.

یکی از پژوهشگران این پروژه گفت: ChatGPT کمک قابل توجهی به نوشتن گزارش کرد. ما با ChatGPT بسیار شبیه به یک همکار تعامل داشتیم و از آن خواستیم تا پیش‌نویس‌های در حال انجام شدن را ترکیب، ساده‌سازی و ارائه کند. همه پژوهشگران این پروژه، ورودی ChatGPT را تحسین کردند.

بنا بر اعلام وبگاه دیلی میل، برخی از کارشناسان، محدودیت‌های نتایج این پژوهش و استفاده از هوش مصنوعی را مطرح کرده‌اند.

استاد هوش مصنوعی «دانشگاه باث» (University of Bath) گفت: این آزمون از راه دور نشان نمی‌دهد که ChatGPT، دانش قابل مقایسه با انسان را دارد. ما در حضور یک مکانیسم آماری آموزش‌دیده برای تولید متن هستیم که در زمینه آن چیزی عمل می‌کند که روی آن آموزش داده شده است بنابراین، ما نباید در مورد درک کردن یا مفاهیم مرتبط با آن صحبت کنیم.

شرح کامل این خبر، در مجله «PLOS Digital Health» به چاپ رسید.