به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محققان در پژوهشی جالب‌توجه دریافته‌اند که گونه‌ای از ماهی‌ها موسوم به ماهی نظافتچی می‌تواند تصویر چهره خودش را شناسایی کند. به‌علاوه، این ماهی حتی قادر است چهره خودش را در عکس‌ها از چهره بقیه ماهی‌ها تشخیص دهد.

پژوهشگران دانشگاه اوساکا ژاپن و دانشگاه نوشاتل سوئیس در آزمایشی چهار تصویر مختلف را در مقابل ماهی‌های Labroides dimidiatus قرار دادند که در میان مردم با عنوان ماهی نظافتچی شناخته می‌شوند. یک تصویر مربوط به خود ماهی، یک تصویر از یک ماهی دیگر، یک تصویر از سر خود ماهی با بدن یک ماهی دیگر و تصویر آخر از بدن خود ماهی با سر یک ماهی دیگر بود.

نتیجه این بود که این ماهی نسبت به تصویر ماهی غریبه پرخاشگرانه رفتار می‌کرد و در مقابل تصویر خود چنین نبود. این موجود همچنین در مقابل تصویر‌های ترکیبی پرخاش کمتری از خود نشان می‌داد.

محققان معتقدند؛ ماهی‌ها در برابر تصویری که سر خودشان را نشان می‌داد، بهتر از تصویری که صرفاً بدنشان را نشان می‌داد، عمل می‌کردند.

دانشمندان در مقاله‌ای که در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است، بیان کردند؛ این نتایج روی‌هم‌رفته نشان می‌دهد که ماهی نظافتچی می‌تواند خودش را در یک تصویر بدون حرکت تشخیص دهد و ظاهراً با قابلیت تشخیص چهره خود این کار را انجام می‌دهد.

محققان یک آزمایش دیگر هم انجام دادند و این‌بار تصویر ماهی را با علامتی به رنگ قهوه‌ای روی گردن آن به نمایش گذاشتند. آنها بیان کردند؛ حدس می‌زدیم که اگر ماهی نظافتچی این تصویر را به‌عنوان تصویر خودش شناسایی کند، وجود علامت روی آن می‌تواند او را به پاک‌کردن گردنش تحریک کند.

در پایان از میان هشت ماهی که این تصویر دستکاری‌شده به آن‌ها نشان داده شده بود، شش مورد گردن خود را تمیز کردند. از سوی دیگر، هیچ‌کدام از ماهی‌ها پس از دیدن تصویر یک ماهی دیگر که گردن آن علامت‌گذاری شده بود، دست به چنین کاری نزدند.

دانشمندان بیان کردند؛ این آزمایش نشان می‌دهد که ماهی نظافتچی این تصویر را مانند آینه‌ای می‌بیند که درحال نشان‌دادن خودش است.